Coreea de Sud înregistrează cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor

Coreea de Sud a înregistrat cea mai ridicată temperatură consemnată de la începutul măsurătorilor meteorologice moderne, în urmă cu peste un secol, în contextul unui val de căldură extremă care afectează o mare parte a țării, relatează The Guardian.

Potrivit Administrației Meteorologice din Coreea (KMA), termometrele au indicat duminică 42,5 grade Celsius în orașul Yangsan, din sud-estul țării.

Este cea mai mare temperatură înregistrată de la debutul observațiilor meteorologice, în 1904.

Yangsan se află de mai multe zile în centrul valului de căldură, temperaturile depășind pragul de 40 de grade Celsius pentru a cincea zi consecutiv.

Și alte orașe importante, precum Daegu și Busan, se confruntă cu temperaturi foarte ridicate și condiții caniculare.

Pentru a evita expunerea la căldură, numeroși locuitori s-au refugiat în centre comerciale, cafenele și alte spații dotate cu aer condiționat.

Autoritățile au emis duminică alerte de urgență pentru val de căldură în peste 20 de localități.

Este vorba despre o nouă categorie de avertizare introdusă în acest an pentru a răspunde mai eficient episoadelor de temperaturi extreme.

O astfel de alertă este emisă atunci când prognozele indică temperaturi resimțite de cel puțin 38 de grade Celsius sau temperaturi reale de minimum 39 de grade.

Administrația Meteorologică le recomandă populației să suspende imediat orice activitate desfășurată în aer liber în zonele afectate și avertizează că spațiile interioare fără sisteme de climatizare pot deveni periculoase pentru sănătate în timpul episoadelor de caniculă extremă.