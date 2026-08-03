România apelează la energia din Ucraina după oprirea Unității 1 de la Cernavodă. O companie moldovenească intermediază achiziția
Postat la: 03.08.2026 |
Nuclearelectrica a anunțat, luni la prânz, că achiziționează energie electrică din Ucraina cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unității 1 CNE Cernavodă, astfel încât impactul acestei măsuri asupra pieței românești de energie să fie diminuat.
Nuclearelectrica și Energocom au semnat în 2023 un Memorandum de Înțelegere pentru asigurarea rezilienței energetice și sprijinului reciproc între România și Republica Moldova. După ce România și Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova, acum situația s-a schimbat radical.
„Nuclearelectrica achiziționează energie din Ucraina, achiziție realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unității 1 CNE Cernavodă și, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieței românești de energie", se arată într-un comunicat al societății.
Nuclearelectrica și Energocom au un parteneriat de lungă durată, concretizat și într-un Memorandum de Înțelegere semnat în 2023, pentru asigurarea rezilienței energetice și sprijinului reciproc între cele două companii, implicit între România și Republica Moldova.
„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc și durabil al acestui parteneriat, așa cum România și Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importantă relațiilor bilaterale construite pe solidaritate", se menționează în document.
Reprezentanții Nuclearelectrica precizează că situația actuală dificilă în România și la nivel regional, cauzată de nivelul extrem de seceta al fluviului Dunărea, necesită parteneriate de lungă durata și relații comerciale solide care să permită sprijinul reciproc și menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.
Guvernul a luat mai multe măsuri pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă și pentru creșterea producției și a importului de energie electrică, în condițiile în care debitul Dunării este la cote istoric reduse.
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