Marea Britanie anulează actele de rezidență date unor europeni post Brexit. Sute de mii de români au aplicat să rămână în țară după ieșirea din UE

Home Office, echivalentul ministerului de Afaceri Interne din Marea Britanie, a început să trimită scrisori cetățenilor europeni care așteptau să primească rezidență permanentă, în care îi informează că au primit dreptul de ședere (statutul „pre-settled") „din greșeală".

Printre cei afectați ar putea fi și unii din sutele de mii de români care au aplicat pentru a rămâne în Regatul Unit după Brexit.

După 5 ani de statut „pre-settled", care urma să fie schimbat în „settled", sute de cetățeni au fost informați că nu au dreptul de a rămâne în Marea Britanie. Autoritățile europene spun că măsura ar putea încălca tratatul de retragere din UE.

Doar în luna martie 2026, 95 de astfel de scrisori au fost trimise rezidenților de către Home Office, scrie The Guardian.

Peste un milioan de oameni au primit dreptul de a rămâne în Marea Britanie după Brexit, fiind cetățeni ai Uniunii Europene, dar autoritățile britanice îi informează pe unii dintre ei că aprobarea a avut loc „din greșeală".

Monique Hawkins, directoarea organizației the3million, care apără drepturile cetățenilor europeni care locuiesc în Marea Britanie, susține că impactul anulării retroactive a statutului „pre-settled" poate avea un impact devastator asupra celor care și-au organizat viețile în jurul șederii în Regatul Unit.

„Am fost contactați de oameni care au avansat în câmpul profesional, care au copii născuți în Marea Britanie și înscriși la școală, iar după 5 ani li s-a spus că totul a fost o greșeală. Imaginați-vă cum este să-ți construiești o viața undeva și să ție se ia totul brusc", a explicat Hawkins.

Mai mult, organismul independent care monitorizează implementarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană a avertizat Home Office că deciziile pot fi incompatibile cu acordul stabilit odată cu Brexit.

Autoritățile britanice spun însă că exista posibilitatea de apel în cazul retragerii statutului „pre-settled", iar cetățenii europeni afectați au și alte modalități de a rămâne în Regatul Unit, inclusiv prin solicitarea unei vize.