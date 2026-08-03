Unităţile centralei nucleare bulgare de la Kozlodui funcţionează normal, în pofida nivelului scăzut record al Dunării

Cele două unităţi operaţionale al centralei nucleare bulgare Kozlodui NPP continuă să funcţioneze normal, în pofida nivelului scăzut record al apelor Dunării, a anunţat Ministerul Energiei de la Sofia, informează agenția de știri Novinite, citată de Agerpres.

Deja nivelul neobişnuit de scăzut al Dunării a forţat Ungaria să suspende operaţiunile singurei sale centrale nucleare, cea de la Paks, o premieră în ultimii 44 de ani, şi generează provocări operaţionale pentru facilităţile nucleare din alte ţări de-a lungul fluviului. În pofida acestor condiţii, unica centrală nucleară a Bulgariei rămâne complet operaţională, a precizat Ministerul Energiei.

Experţii din energie citaţi de minister estimează că nu va fi nevoie, cel puţin trei săptămâni, de o reducere semnificativă a capacităţii de generare la Kozlodui, dacă nivelul apelor Dunării continuă să scadă la rata medie înregistrată săptămâna trecută.

Deja au fost luate măsurile necesare pentru a menţine informate instituţiile relevante din Bulgaria şi pentru întărirea coordonării internaţionale conform acordurilor existente privind gestionarea şi utilizarea apelor Dunării, a indicat Ministerul Energiei. De asemenea, autorităţile de la Sofia menţin constant comunicarea la nivel înalt cu omologii din Serbia şi România, care monitorizează evoluţiile hidrologice şi potenţialul impact asupra infrastructurii energetic din regiune.

Şi ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, a anunţat duminică că nivelul scăzut record al apelor Dunării determinat de secetă a obligat hidrocentralele din Serbia să-şi reducă drastic producţia, până la doar 20% din capacitate. În Serbia, termocentralele asigură aproximativ 70% din energia electrică, în timp ce hidrocentralele furnizează 30%.

Din cauza deficitului prelungit de precipitaţii şi a căldurii extreme care afectează Europa încă din primăvară, nivelul apelor Dunării a atins minime istorice în unele zone. Meteorologii sârbi estimează că nu vor exista precipitaţii semnificative de-a lungul cursului fluviului în următoarele cinci sau şase săptămâni, în timp ce consumul creşte pe fondul utilizării sistemelor de aer condiţionat în timpul unui nou val de căldură extremă.

„Îndemn cetăţenii să utilizeze energia electrică în mod responsabil, pentru a ne ajuta să depăşim această perioadă de secetă", a subliniat oficialul.