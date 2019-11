A aparut petiția "Stop declinului Inspectoratului de stat pentru controlul in transportul rutier"

Am primit la redactie urmatoarea petitie din partea unui grup de angajati ai ISCTR, text pe care il redam in continuare:

„Suntem un grup de angajati ai ISCTR , organismul de control unic specializat in controlul transporturilor rutiere, infiintat prin HG 26/2011 , nemultumiti si ingrijorati de ceea ce se intampla in institutia noastra !

In ultimele 6 luni au fost la conducerea acestei institutii 3 inspectori de stat sefi. Dupa un mandat de 2 ani al doamnei Catan luminita, mandat ilegal in care conducerea ministerului a neglijat prevederile HG 1088/2011 si a numit aceasta persoana, in care institutia noastra a suferit un declin major, vizibil si aproape fatal, a venit la conducere domnul Duval Nistor, un domn venit din privat, care a adus un suflu nou institutiei si un management total diferit de al predecesorilor dansului. In cele 2 luni pe care le-a avut la dispozitie au fost deblocate si demarate multe situatii in care institutia noastra a fost pusa de fostul Inspector de stat sef. In primul rand atmosfera de lucru, simtita atat in sediul central cat si de inspectorii de trafic din teritoriu. O sa va enumeram cateva dintre reusitele sau proiectele demarate de acest domn in cele doar 2 luni de mandat:

- In primul rand, cum va precizam si mai sus, atmosfera de lucru, colegialitate intre colegi,, colaborare intre departamente si cel mai important punct:libertatea de miscare in actul de control al inspectorilor, libertate stopata de vechea conducere din motive si interese proprii.

- Neimplicare politica in actele de control (chiar daca au fost facute presiuni din partea operatorilor grei si a unor politicieni) si demararea de planuri de actiune la nivel national in vederea asigurarii unui climat concurential al operatorilor de transport si incercarea de destructurare de grupari de interese formate de-a lungul timpului.

- Primele negocieri de contracte cu toata echipa centrala, fara interese ascunse, facute in folosul institutiei si al oamenilordin cadrul ei.

- Dupa 2 ani de stagnare(fara a avea motive reale), deblocarea si demararea procedurii de achizitie a uniformelor de lucru, uniforme deteriorate si uzate fizic si moral de cel putin 3 ani.

- Dupa o perioada de aproape un an in care, datorita lipsei unui contract de service, jumatate din parcul auto a fost imobilizat din probleme tehnice, acesta a fost deblocat si reinnoit, parcul auto in acest moment fiind operativ 100%.

- Deblocarea Sistemului informatic integrat, sistem vital pentru functionarea institutiei, sistem ce a fost dat ca masura de implementat de catre Curtea de Conturi a Romaniei la ultimele 2 controale, si repunerea lui in functiune in vederea finalizarii.

- Demararea proiectului legislativ pentru incasarea amenzilor contraventionale aplicate operatorilor straini prin POS, lucru impetuos necesar in activitatea zilnica a inspectorilor ISCTR si facilitarea incasarii la bugetul de stat a acestor sume.

- Anularea licitatie achizitie cantare portabile pentru verificarea maselor si greutatilor in trafic-suspiciuni reale de fraudare a acesteia dovedite cu documente.

- Demararea unui proiect legislativ pentru marirea salariala a actualei grile la nivelul pragului din 2022, lucru impetuos necesar avand in vedere actualele salarii ale angajatilor din ISCTR raportat la volumul si importanta activitatilor de control desfasurate.

- Demararea unui protocol real cu CNAIR pentru reabilitarea si constructia unor noi platforme de control in trafic si cantarire a autovehiculelor, capitol care, la ora actuala este deficitar.

- Scoaterea la concurs si angajarea unui numar de 45 de noi angajati, posturi de care institutia noastra avea nevoie reala, fiind in multe dintre departamente/judete subdimensionati.

- Deblocarea si prelungirea Licentelor Tahoscan, soft de interpretare a timpilor de conducere si odihna, cea mai importanta unealta a inspectorului si softul care aduce cele mai multe dintre contraventiile aplicate. La renegiocierea acestui contract ISCTR a obtinut un beneficiu direct de 446.000 lei si suplimentar training de specialitate gratuit pentru personalul ISCTR organizat la sediul INELO Polonia.

Acestea ar fi cele mai importante realizari in cele 2 luni de mandat ale acestui domn . Dar toate acestea nu sunt de ajuns pentru conducerea Ministerului Transporturilor, si din cauza unor orgolii personale datorate refuzului Inspectorului de Stat sef de a comite unele ilegalitati sau de a pastra in fuctie persoane cu functii de decizie dar incompetente si chiar corupte, domnul Ministru a decis revocarea acestuia si inlocuirea cu un Inspector sef Teritorial din cadrul ISCTR. Doar ca si de aceasta data conducerea Ministerului Transporturilor a ignorat prevederile legale conform HG 1088/2011 si a numit un Inspector de stat sef fara a indeplini conditiile de ocupare a postului, respectiv cei 5 ani de zile intr-o functie de conducere in domeniul transporturilor rutiere, asa cum este prevazut in actul legislativ mai sus mentionat.

Tragem un semnal de alarma la ceea ce se intampla in institutia noastra, semnal care in final se va concretiza prin greve de lucru si dezvaluiri in mass media."