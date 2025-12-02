Bitcoin are parte de o prăbușire abruptă: Se vinde puternic în piața criptomonedelor

Bitcoin şi Ether au înregistrat luni scăderi abrupte, pe măsură ce valul de vânzări din piaţa criptomonedelor s-a intensificat din nou. Bitcoin a fost tranzacţionat în jurul valorii de 84.305 dolari, în scădere cu aproape 8%, în timp ce Ether a coborât cu aproximativ 10%, la 2.732 dolari. Solana a pierdut şi ea circa 10%, ajungând la aproximativ 124 de dolari, iar alte tokenuri majore au trecut pe roşu.

În Asia, presiunea asupra pieţei a crescut după ce Banca Populară a Chinei a emis sâmbătă un avertisment privind activităţile ilegale legate de monedele digitale, ceea ce a împins în jos acţiunile companiilor cripto listate în Hong Kong. Noua scădere se înscrie într-o tendinţă mai amplă de aversiune faţă de risc, care a marcat începutul lunii.

Ben Emons, fondator Fedwatch Advisors, a declarat că investitorii rămân "nervoşi" în urma ultimelor corecţii ale Bitcoin, iar declinul de luni a fost atribuit în principal unei lichidări masive de aproximativ 400 de milioane de dolari pe o bursă cripto. El a subliniat nivelul ridicat de levier de pe platformele de tranzacţionare, care poate ajunge chiar la 200x.

Cu un levier estimat la 787 miliarde de dolari în contractele futures perpetue, faţă de 135 miliarde în ETF-uri, piaţa rămâne vulnerabilă la noi valuri de lichidări dacă preţurile Bitcoin nu se stabilizează. Corecţia de luni vine după vânzările puternice din octombrie, ce au influenţat şi bursele tradiţionale, Bitcoin arătând o corelaţie tot mai mare cu indici precum Nasdaq.

Retailul domină în continuare mişcările pieţei cripto, ceea ce, potrivit lui Emons, amplifică volatilitatea, în contextul opacităţii sectorului şi al utilizării masive a levierului. Între timp, incertitudinile macroeconomice, inclusiv posibila reducere a dobânzilor în SUA şi temerile privind supraevaluarea companiilor din AI, continuă să afecteze sentimentul investitorilor.