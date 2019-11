A murit Sorin Frunzaverde

Sorin Frunzaverde, in varsta de 59 de ani, s-a stins din viata duminica, in jurul orei 11, la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, in urma unei suferinte indelungate.

Sorin Frunzaverde, nascut la Bocsa pe data de 26 aprilie 1960, a fost unul din cei mai influenti politicieni postdecembrişti ai Caras-Severinului. De profesie inginer metalurgist, acesta a fost presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin pentru mai multe mandate, ocupand de-a lungul anilor de mai multe ori si functia de ministru. Sorin Frunzaverde s-a retras din viata politica dupa ce a fost condamnat in urma cu trei ani in dosarul „Voturi pentru Iohannis".