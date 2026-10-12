Afacerea "Parascheva": O tânără din Ucraina s-a prefăcut bolnavă pentru a lua banii pelerinilor. Ce a facut cand a fost depistată de polițiști

Mii de lei făcuți în câteva ore doar stând în stradă. Iașiul este invadat, zilele acestea, de cerșetori veniți din toată țara, ba chiar și din Ucraina și din Republica Moldova, ca să profite la maximum de bunătatea pelerinilor veniți să se închine la Sfânta Parascheva. Au mai mulți bani decât cei de la care iau și n-au niciun scrupul.

Pe lângă credincioșii veniți la Iași pentru Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătoarea atrage și un număr mare de cerșetori, care profită de generozitatea oamenilor pentru a obține câștiguri. Poliția locală nu are ce să facă mai mult decât să le confiște sumele strânse și să le dea o amendă contravențională. Dar cerșetorii se întorc înapoi în stradă și recuperează imediat sumele confiscate.

O demonstrează cazul unei ucrainence de 24 de ani, care simula probleme grave de sănătate pentru a strânge bani dintr-un scaun cu rotile. După ce au depistat-o, polițiștii i-au confiscat suma de bani strânsă și i-au dat amendă. Spun, însă, că asta nu-i sperie pe cei veniți la Iași cu un singur obiectiv: să facă bani. Ucraineanca de 24 de ani nu a fost nicicum atinsă nici de amendă, nici de confiscarea banilor, ba chiar a pozat cu semnul victoriei chiar din scaunul cu rotile - logistica cea mai eficientă pentru o cerșeală cu succes.

Un polițist local din Iași a explicat pentru publicația citată că tânăra ucraineancă venise din Odesa în România, unde avea viză de flotant pentru Ploiești. Nu are niciun fel de probleme de sănătate, vorbește chiar și româna și le-a spus polițiștilor că vrea să strângă bani pentru mama ei ca s-o ajute, după ce fratele ei a murit în război. „Banii i-am confiscat și i-am aplicat și sancțiune, conform legii. Oricum, ea nu era prea afectată. Ba dimpotrivă, zâmbea. Și ați văzut cum stătea la poză: fără probleme, fără nicio jenă", a povestit un polițist pentru publicația citată.

De altfel, cerșetoria pe perioada pelerinajului este extrem de profitabilă. Acesta este și motivul pentru care Iașiul devine un adevărat nucleu al celor care știu bine să exploateze sensibilitatea trecătorilor. Copiii, ca și scaunele cu rotile, sunt o logistică foarte bună pentru adunat sume enorme într-un timp record. O femeie din republica Moldova a strâns, de exemplu, 2000 de lei în câteva ore folosindu-se de fiica ei, minoră, pe care o pusese într-un scaun cu rotile, fără ca aceasta să aibă probleme de sănătate.