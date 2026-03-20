Al șaselea simț al creierului se află în burtă. Cum ajută asta la controlul bolii Alzheimer

O analiză recentă realizată de cercetători din Italia și Spania aduce dovezi promițătoare că intestinul ar putea fi cheia pentru protejarea creierului pe măsură ce îmbătrânim. Studiul, publicat în Nutrition Research, a revizuit 15 studii clinice efectuate între 2012 și 2025, care au implicat 4.275 de adulți cu vârste peste 45 de ani, diagnosticați cu deficiențe cognitive sau afecțiuni care cresc riscul de declin cognitiv.

Intervențiile vizau modularea microbiomului intestinal prin diete speciale - mediteraneană, ketogenică sau suplimente de omega-3 - sau prin metode mai directe, precum probiotice, prebiotice și chiar transplanturi de materie fecală. Rezultatele arată că participanții care au beneficiat de aceste intervenții au înregistrat o diversitate mai mare a microbilor intestinali și îmbunătățiri ale memoriei, funcției executive și cogniției globale.

„Intervențiile par să medieze beneficiile cognitive prin modularea microbiotei intestinale și a rezultatelor sale metabolice", explică autorii. Cea mai spectaculoasă evoluție a fost observată în cazul transplanturilor de materie fecală (FMT), care au produs schimbări rapide și semnificative ale microbilor intestinali, cu efecte cognitive vizibile chiar la pacienți cu Alzheimer ușor. Chiar și intervențiile alimentare și suplimentele nutritive au arătat rezultate promițătoare: dietele bogate în fibre sau consumul de ulei de măsline și nuci mixte au fost asociate cu scoruri cognitive mai bune și o diversitate microbiană crescută.

Cercetătorii subliniază că intestinele și creierul comunică într-un mod atât de complex și bidirecțional încât unii specialiști propun să considerăm această conexiune un „al șaselea simț". Înțelegerea mai profundă a acestui mecanism ar putea deschide noi căi pentru prevenirea și tratarea demenței, dar și a altor afecțiuni neurologice sau metabolice. Această descoperire ar putea marca începutul unei noi ere în neuroștiință și nutriție, în care sănătatea intestinală devine o strategie esențială pentru protejarea creierului.