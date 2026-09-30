Cursa Flydubai: Netanyahu spune că pilotul care și-ar fi înjunghiat copilotul și ar fi încercat să prăbușească aeronava a fost arestat

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că pilotul unei curse de la Dubai către Israel, care ar fi fost implicat într-o tentativă de deturnare în timpul zborului și și-ar fi înjunghiat copilotul, a fost arestat, potrivit independent.co.uk.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a calificat incidentul drept „un incident de securitate extrem de grav", adăugând că unul dintre piloţi a fost arestat şi este interogat de autorităţile saudite.

Netanyahu a spus că a vorbit cu unul dintre pasagerii israelieni aflaţi la bord. „Unul dintre piloţi l-a înjunghiat pe celălalt pilot; se pare că a încercat să prăbuşească avionul cu pasagerii la bord", a declarat Netanyahu. Pasagerul i-a povestit că, ulterior, avionul a intrat în picaj.

„A reuşit să pătrundă în cabina de pilotaj împreună cu unul dintre membrii echipajului şi, împreună, l-au imobilizat pe pilot în timp ce acesta încerca să saboteze sistemele avionului. Alţi membri ai echipajului de zbor au intrat în cabina de pilotaj şi au reuşit să stabilizeze aeronava", a relatat premierul israelian.

Netanyahu a precizat că acesta este interogat de autoritățile saudite.

Pasagerii îngroziți aflați la bordul cursei Flydubai FZ1073 au descris scene de panică și sânge, după ce avionul a coborât aproximativ 4.000 de metri în doar 30 de secunde, în timpul incidentului produs miercuri dimineață.

Un pasager cu sânge pe față a transmis pe rețelele sociale: „Suntem aici în timpul deturnării unui avion. În acest moment i-am imobilizat pe teroriști, ne apropiem de aterizare. Oricine mă aude, avem nevoie de ajutor."

O altă pasageră, pe nume Meital, a declarat pentru Channel 12: „Au fost înjunghieri și mult sânge. Suntem foarte afectați emoțional și într-un stres teribil, îmi este foarte greu să vorbesc."

Avionul Boeing 737, la bordul căruia s-ar fi aflat aproximativ 150 de pasageri israelieni, potrivit presei israeliene, a aterizat pe aeroportul Tabuk din nord-vestul Arabiei Saudite.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că incidentul a fost un „atac terorist jihadist" intenționat.

Citând informații preliminare, el a spus că atacatorul intenționa să prăbușească avionul și să ucidă toate persoanele aflate la bord.

Avionul a intrat brusc într-o coborâre abruptă

Un avion de pasageri al companiei flydubai, având la bord aproximativ 100 de cetățeni israelieni, a declanșat o amplă operațiune de securitate după ce a transmis coduri de urgență în timpul zborului de la Dubai către Tel Aviv.

Datele din surse publice arată că, la două ore și cincisprezece minute de la decolare, avionul a intrat brusc într-o coborâre abruptă, pierzând altitudine de la 34.000 la aproximativ 17.000 de picioare în mai puțin de un minut, timp în care viteza a crescut de la 411 noduri la aproape 600.

Aeronava și-a redresat ușor traiectoria timp de câteva secunde, urcând la 21.650 de picioare, înainte de a coborî din nou brusc, de data aceasta sub pragul de 14.000 de picioare.