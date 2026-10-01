Rareș Bogdan susține că Ilie Bolojan "pregătește nucleara": "Are în program impozitarea proprietăților la valoarea de piață. Oamenii vor ajunge să fie executați de bănci"

Rareș Bogdan a făcut o serie de afirmații de o gravitate fără precedent la adresa liniei politice impuse de Ilie Bolojan în interiorul Partidului Național Liberal, imediat după respingerea Cabinetului Mureșan în Parlament. Europarlamentarul liberal a criticat dur modul în care a fost gestionată criza politică în ultimele cinci luni și a avertizat cu privire la măsurile fiscale severe care s-ar pregăti la nivelul conducerii executive a partidului.

„Eu cred că dacă poporul român și colegii mei din PNL mai au puțină minte și ascultă strada, poporul, oamenii disperați din România și se uită la ce se întâmplă cu alte țări din jurul nostru, care sunt într-o viteză uluitoare, îl vor trimite pe Ilie Bolojan unde l-au trimis parlamentarii în urmă cu 5 luni de zile. Și să avem un Guvern pro-european", a declarat Rareș Bogdan.

În viziunea liderului liberal, desemnarea lui Siegfried Mureșan a reprezentat o eroare strategică majoră care a afectat grav cota de încredere a partidului în fața electoratului, din cauza refuzului liderilor de a purta negocieri reale pentru formarea unei majorități.

„Demersul din ultimele săptămâni înseamnă un dezastru de imagine pentru PNL, înseamnă o cădere în ochii electoratului, e vectorizare a vinei unei guvernări dezastruoase și a 5 luni de păstrare a unei crize, care a dus la incapacități de plată, a dus la 30 de miliarde de euro, bani facturați și neîncasați de companii. A dus la imposibilitatea de a avea rectificări, ceea ce înseamnă blocaje de investiții.

HoReCa o duce mai prost decât oricând. Sunt zone în care consumul a scăzut cu 70%. Vedem companii care se închid pe capete, vedem 395.000 de șomeri, o cifră uriașă, care arată incapacitatea administrativă a lui Bolojan de a conduce România", a detaliat eurodeputatul, adăugând că liberalii care l-au susținut pe Mureșan „și-au bătut joc de el pentru că l-au introdus într-o misiune imposibilă".

Cel mai sensibil punct atins în analiza realizată de Rareș Bogdan vizează pachetul de măsuri fiscale programat pentru începutul anului viitor, despre care susține că va avea un impact devastator asupra proprietarilor de locuințe și a pensionarilor.

„Acum pregătește nucleara: din 1 ianuarie, pe programul lui Ilie Bolojan este impozitarea proprietăților la valoarea de piață. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că un apartament cumpărat de pensionari cu 40-80 mii de euro, iar azi valorează 800.000 de euro, vor ajunge să fie în imposibilitatea să-și plătească impozitele și vor ajunge să fie executați de bănci, de primării. Ilie Bolojan a refuzat investiții străine pentru că a intrat în conflict cu SUA. Toate investițiile americane în România sunt blocate. A ajuns să piardă din SAFE 11 miliarde", a explicat acesta, indicând totodată miza economică uriașă reprezentată de sectorul gazelor naturale în următorii ani.

Rareș Bogdan a subliniat că masa mare a membrilor de partid se aliniază mai degrabă în jurul platformei conservatoare, nominalizându-se pe sine alături de Gorghiu, Thuma, Cătălin Predoiu și primarul Nichita, în detrimentul actualei echipe de conducere. Totuși, el a precizat că susține calea de dialog propusă de șeful statului.

„Alegerile anticipate trebuie evitate, cred în raționamentul lui Nicușor Dan. Aș vrea să-l văd pe Ilie Bolojan pe stradă, printre oameni. Și pe cei care-l susțin, parcă sunt într-o sectă, parcă și-au pierdut rațiunea, în care nu mai văd decât Mesia Bolojan. Să-l văd pe Bolojan în fața oamenilor", a încheiat europarlamentarul.