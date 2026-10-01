Prima execuție a unei femei din ultimii 200 de ani, în Tennessee, a eșuat. A fost transportată la spital după administrarea injecției letale
Postat la: 01.10.2026 |
Execuția Christei Pike, 50 de ani, în statul american Tennessee pare să fi eșuat, potrivit martorilor și avocaților condamnatei, care au declarat presei că aceasta încă respira și sforăia în mod audibil după ce i s-a administrat injecția letală. Condamnata a fost transportată la un spital din apropiere pentru a primi îngrijiri medicale, au anunțat avocații acesteia, scrie AFP.
„Se pare că lucrurile nu au decurs conform planului", a declarat jurnalistul de investigație John North de la WBIR, care a asistat la scenă. „Când am părăsit clădirea, din câte știm, probabil că ea era încă în viață".
Administrația penitenciară din Tennessee nu a furnizat nicio informație cu privire la execuția prevăzută a Christei Pike, care urma să fie prima femeie executată în Tennessee de peste două secole, și nici nu a răspuns la solicitările agenției AFP.
Într-un comunicat, avocații lui Pike au semnalat „dificultăți în accesarea venelor, vene rupte, pentobarbital alterat, lipsa îngrijirilor medicale de urgență".
Încercare de suspendare a execuției
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins o ultimă încercare de a împiedica execuția Christei Pike, o femeie condamnată la pedeapsa capitală în Tennessee pentru o crimă comisă în urmă cu peste 30 de ani.
Ea ar urma astfel să devină prima femeie executată în acest stat din sudul țării în ultimii peste 200 de ani.
O curte federală de apel din SUA suspendase in extremis, în cursul zilei, execuția lui Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, printr-o scurtă hotărâre pronunțată cu aproximativ o oră înainte de ora prevăzută pentru execuția sa prin injecție letală.
Guvernatorul republican al statului Tennessee (sud), Bill Lee, a respins luni cererile de comutare a pedepsei formulate de Christa Pike, în ciuda apelurilor lansate de numeroase organizații pentru apărarea drepturilor omului, printre care și Amnesty International. Curtea Supremă, cu o majoritate conservatoare, îi respinsese deja marți ultima cerere de amânare a executării pedepsei.
Ce fapte a comis Christa Pike
Christa Pike a fost condamnată la pedeapsa capitală pentru uciderea, în 1995, a lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, una dintre colegele sale din cadrul programului de formare profesională Job Corps din Knoxville, pe când ea însăși avea 18 ani, într-un caz de rivalitate amoroasă.
Cei doi complici ai săi, tot adolescenți, iubitul ei de atunci, în vârstă de 17 ani, și o altă fată de 18 ani, au scăpat de pedeapsa cu moartea. Primul a fost condamnat la închisoare pe viață, iar cea de-a doua a primit o pedeapsă cu suspendare în schimbul mărturiei sale împotriva celorlalți doi.
Avocații Christei Pike susțin că apărarea sa în cadrul procesului din 1996 nu a invocat circumstanțele atenuante de care ar fi trebuit să beneficieze, în special traumele și violențele, în special cele de natură sexuală, la care a fost supusă încă din copilărie.
I s-a pus diagnosticul, cu întârziere, de tulburare bipolară și stres posttraumatic provocat de violențele suferite în copilărie.
La începutul lunii septembrie, experții desemnați de ONU au solicitat suspendarea execuției și comutarea pedepsei.
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