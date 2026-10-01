Semnele vitale ale Pământului sunt pe roșu: Șapte sisteme ale vieții au fost „sparte"

Un nou raport realizat de către Laboratorul științific „Planetary Boundaries" de la Institutul din Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic cu sediul în Germania, trage un serios semnal de alarmă: semnele vitale ale Pământului sunt pe roșu! Șapte din nouă sisteme cheie de susținere a vieții au fost „sparte", iar oamenii de știință avertizează că „timpul se scurge rapid".

Un nou raport, intitulat Planetary Health Check 2026, a fost redactat de peste 60 de oameni de știință internaționali și evaluează starea de sănătate a planetei noastre. Aceștia au analizat o serie de măsuri, inclusiv schimbările climatice, acidificarea oceanelor, epuizarea stratului de ozon stratosferic, modificările sistemului terestru și integritatea biosferei, potrivit Daily Mail.

Patru se află în zona roșie „cu risc ridicat", iar trei în zona galbenă „cu risc crescător" - în timp ce doar două rămân în zona verde „sigură". „Impactul încălcării limitelor planetare devine din ce în ce mai clar în jurul nostru", se arată în raport.

„Rezultatele publicate în ultimul an arată că schimbările climatice progresează mai rapid decât se aștepta anterior, provocând valuri de căldură fără precedent pe uscat și în ocean și alimentând evenimente meteorologice extreme distructive." „Recifele de corali tropicali au experimentat cel mai sever eveniment de albire în masă de până acum, o oprire a principalei circulații atlantice de răsturnare este considerată acum un risc credibil chiar și în scenarii cu emisii scăzute până la medii, iar mase majore de gheață din Antarctica ar fi putut deja să alunece în ocean".

„Cu șapte din nouă limite încălcate, am împins Pământul în afara Spațiului său de Operare Sigură - ceea ce înseamnă că transformăm Pământul dintr-o casă sigură într-una plină de pericole care amenință oamenii din întreaga lume."

Conform raportului, zona roșie indică faptul că „daune severe și ireversibile aduse funcțiilor planetare cheie" au devenit probabile. Aceasta dezvăluie că schimbările climatice se încadrează în această categorie, ceea ce înseamnă că trebuie luate măsuri imediate pentru a preveni blocarea schimbărilor permanente. De asemenea, trage un semnal de alarmă cu privire la „introducerea de entități noi", referindu-se la eliberarea de substanțe artificiale, inclusiv plastic, substanțe chimice sintetice, pesticide și alți poluanți.

Fluxurile biochimice sunt, de asemenea, în roșu, indicând perturbarea severă a ciclurilor de nutrienți ale naturii. Biosfera Pământului se află, de asemenea, în zona de pericol, ceea ce înseamnă că a existat o pierdere semnificativă a speciilor, ecosistemelor și funcțiilor ecologice care susțin viața pe planeta noastră.

Am împins planeta mult dincolo de spațiul său de operare sigură

Sistemele de susținere a vieții care se află în prezent în zona galbenă sunt sistemele de apă dulce ale Pământului, utilizarea terenurilor noastre și acidificarea oceanului. Singurele două măsuri care se află încă în zona verde sunt epuizarea stratului de ozon stratosferic - subțierea stratului de ozon - și încărcarea cu aerosoli atmosferici, care se referă la particulele din aer care influențează clima, modelele de precipitații și sănătatea umană.

Printre ecosistemele specifice evidențiate în raport se numără pădurea tropicală amazoniană, care este aproape de a depăși un prag critic. „Dacă își depășește punctul de cotitură, până la 70% din pădurea amazoniană ar putea trece de la pădurea tropicală luxuriantă la savană tropicală uscată", a scris autorul principal, profesorul Carlos Nobre, de la Universitatea din São Paulo.

„[Acest lucru] ar elibera sute de miliarde de tone de dioxid de carbon, pierzând iremediabil nenumărate specii și diminuând patrimoniul natural al Pământului." „Impactul rezultat s-ar extinde mult dincolo de Amazon, cu implicații grave pentru stabilitatea climatică, securitatea alimentară și a apei și sănătatea umană din întreaga lume, cum ar fi un risc crescut de epidemii. Pe lângă o catastrofă ecologică, pierderea Amazonului ar fi o prejudiciu moral: un semn că am permis ca una dintre marile lumi vii ale Pământului să dispară sub grija noastră."

Raportul, întocmit de Laboratorul Științific Planetary Boundaries din Potsdam, Germania, avertizează, de asemenea, că eforturile de combatere a schimbărilor climatice vor eșua dacă natura nu este protejată și restaurată. Oamenii de știință au declarat că pădurile, zonele umede și alte ecosisteme absorb în prezent cantități uriașe de dioxid de carbon, dar aceste absorbante naturale de carbon prezintă semne de slăbire pe măsură ce daunele aduse mediului se agravează.

Cercetătorii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la poluarea chimică, avertizând că microplasticele, PFAS „substanțe chimice permanente" și mii de alte substanțe sintetice sunt eliberate în mediu mai repede decât poate fi înțeles în mod corespunzător impactul lor.

În ciuda perspectivei sumbre, raportul spune că există încă speranță. „Știința este clară: Am împins planeta mult dincolo de Spațiul său de Operare Sigură", conchide acesta. „În ciuda unor evoluții pozitive, eforturile noastre actuale sunt departe de a fi suficiente. Fereastra de oportunitate de a acționa și de a evita schimbările ireversibile se îngustează - dar este încă deschisă.