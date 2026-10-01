NVIDIA a lansat Open Agent Safety Platform, o soluție de securitate concepută pentru agenții AI capabili să execute singuri sarcini pe calculatoare și în infrastructuri cloud. Scopul este simplu. Dacă un astfel de agent încearcă să depășească limitele în care a fost autorizat să opereze, platforma poate să îi blocheze accesul înainte să ajungă în alte sisteme.

Anunțul vine într-un moment în care agenții AI devin tot mai autonomi și primesc acces la aplicații, fișiere, cod și servicii online. NVIDIA susține că protecțiile introduse doar la nivelul modelului AI nu sunt suficiente, pentru că unele sisteme pot găsi căi ocolitoare atunci când încearcă să finalizeze o sarcină.

Platforma are două componente principale. Prima se numește OpenShell și este un software open-source care stabilește ce resurse poate accesa agentul și ce acțiuni are voie să execute. Practic, acesta creează un mediu controlat în jurul agentului și încearcă să îl țină în interiorul limitelor stabilite.

A doua componentă, Sentry, funcționează separat de procesorul principal și de placa grafică, pe unitățile NVIDIA BlueField-4. Rolul său este să urmărească permanent comportamentul agentului. Dacă acesta încearcă să acceseze o zonă în care nu are permisiune, Sentry îl poate izola în câteva milisecunde, potrivit companiei.

NVIDIA spune că o astfel de arhitectură este necesară deoarece agenții AI nu mai sunt doar sisteme care răspund la întrebări, ci pot lua decizii, pot folosi instrumente și pot interacționa cu infrastructuri reale. Asta înseamnă că o eroare de configurare sau o acțiune neașteptată poate avea consecințe mult mai serioase decât în cazul unui chatbot obișnuit.

Peste 100 de organizații lucrează deja cu platforma, printre care Anthropic, Microsoft, Salesforce, SAP, Scale AI, JPMorganChase, Palantir și Palo Alto Networks. Anthropic a integrat OpenShell și BlueField în soluțiile sale pentru agenți, iar Salesforce permite echipelor să vadă în Slack ce încearcă să facă un agent și să aprobe sau să respingă cererile suplimentare de acces. Software-ul OpenShell este disponibil prin resursele NVIDIA pentru dezvoltatori și pe GitHub.