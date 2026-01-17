Americanii primesc prin poștă pachete cu semințe misterioase. Autoritățile îi avertizează să nu le planteze

De aproape un an, mulți locuitori din statul Texas se confruntă cu o situație neobișnuită: primesc prin poștă pachete cu semințe pe care nu le-au comandat niciodată. Deși par inofensive, aceste plicuri sosite tocmai din China au alertat autoritățile americane.

Din februarie 2025 și până la începutul acestui an, peste o sută de familii au raportat astfel de livrări misterioase, iar oficialii au reușit să strângă peste 1.100 de pliculețe cu semințe necunoscute.

Departamentul de Agricultură ia lucrurile în serios și a emis avertizări oficiale, deoarece aceste plante străine ar putea aduce boli noi sau ar putea dăuna mediului local dacă sunt plantate.

Îngrijorarea autorităților este dublă: pe de o parte, nu există semne că acest val de expedieri s-ar apropia de sfârșit; pe de altă parte, natura exactă a semințelor rămâne un mister.

Problema este cu atât mai presantă cu cât plicuri similare au fost semnalate și în alte state cu o puternică amprentă agricolă, precum Alabama, New Mexico și Ohio. Faptul că semințele nu sunt identificate și că expeditorii din China rămân necunoscuți adaugă un strat suplimentar de incertitudine.

„La prima vedere, ar putea părea o problemă minoră, dar este o chestiune serioasă," au transmis autoritățile în comunicatul lor. „Cerem tuturor să raporteze aceste colete imediat ce le primesc, astfel încât conținutul lor să poată fi colectat și eliminat corespunzător."

Obiectivul primordial este colectarea și distrugerea acestor semințe, înainte de a elucida complet misterul din spatele expedierilor. Riscurile potențiale pentru ecosisteme și culturi agricole sunt semnificative.

Departamentul de Agricultură din Texas depune eforturi considerabile pentru a alerta destinatarii, insistând ca semințele să nu fie plantate sub nicio formă, ci să fie predate cât mai rapid.

Scopul este de a preveni introducerea în regiune a unor specii invazive dăunătoare, ale căror consecințe ar putea fi dezastruoase.

O astfel de invazie ar putea afecta flora și fauna locală, perturbând ecosistemele în ansamblul lor și ducând, posibil, la distrugerea recoltelor prin apariția unor boli necunoscute până acum. La nivel individual, chiar și grădinile private ar putea fi expuse unor pericole semnificative.

Ce se întâmplă, de fapt? Oficialii care investighează aceste expedieri consideră că ipoteza unei tentative a guvernului chinez de a destabiliza ecosistemele locale este puțin probabilă, chiar dacă rivalitatea dintre China și Statele Unite este bine-cunoscută.

Explicația cea mai plauzibilă pare a fi una mai puțin demnă de un scenariu hollywoodian. Cel mai probabil, unii vânzători chinezi de pe platformele de e-commerce s-ar afla în spatele acestor expedieri.

Este vorba despre o tactică cunoscută sub numele de „brushing", prin care se trimit articole ieftine, la întâmplare, către adrese reale, cu scopul de a genera apoi recenzii false, dar care par autentice, pe site-urile lor.

Aceste recenzii, fiind legate de livrări concrete, sunt considerate „verificate" și ajută la îmbunătățirea artificială a reputației vânzătorilor.

Indiferent de motive, guvernul texan îndeamnă la cea mai mare vigilență și subliniază necesitatea absolută ca aceste semințe să fie distruse în condiții sigure și controlate.