Prostocrația care conduce Romania

În cea mai sensibilă conjuctură geopolitică de după al doilea război mondial (similară cu cea din nefastul an 1940), în care a ajuns în relații reci și distante sau chiar adverse cu marile puteri ale lumii (SUA, China și Rusia), România este condusă de cea mai slabă și precară clasă politică postdecembristă.

Numărul demnitarilor publici, de la prim-miniștri, miniștri, parlamentari la șefi de instituții fundamentale și agenții guvernamentale, cu studii precare sau false, fără experiență și specializare într-o profesie, a crescut exponențial în ultimii 10-15 ani. Prostocrația a inundat și erodează România. Reamintesc că termenul sau conceptul de prostocrație a fost lansat și fundamentat de profesorul și filozoful Andrei Marga, fost rector și președinte al Universității Babeș Bolyai, ministru al Educației și ministru al Afacerilor Externe. Profesorul Marga a definit, în esență, prostocrația ca fiind acțiunea reușită a nepregătiților de a acapara decizia în societate și, mai ales, de a impune proștii cu mijloacele statului. Sub egida filozofului de la Cluj, cu cinci ani în urmă a fost tipărit un volum intitulat ,,Trecerea la prostocrație", în care, alături de Andrei Marga, au publicat materiale profesori universitari, scriitori și jurnaliști (printre care și subsemnatul).

Diplomele invizibile ale lui Ciolacu și licența în aer a lui Nicușor

Pentru prima oară în perioada posdecembristă, prostocrația autohtonă se împute de la cap. Cazul cel mai elocvent este cel al covrigarului politic Ion Marcel Ciolacu, fost președinte al PSD, președinte al Camerei Deputașilor și prim-ministru al Guvernului României, precum și candidat la Președinția României, Fără meserie sau profesie până ce a intrat în politică (în jurul vârstei de 40 de ani), Ciolacu n-a dovedit până acum că deține diplomele legale de bacalaureat și de licență în drept, cu care s-a împăunat în CV-urile depuse, în pofida promisiunilor repetate pe care le-a făcut în anul electoral 2024. O fostă profesoară din liceu a afirmat că acesta a susținut examenul de bacalaureat de patru ori. Și când te gândești că un astfel de ipochimen voia și era să devină președintele României, beneficiind de susținerea principalului nostru partener strategic special, Statele Unite ale Americii, a Israelului și a Uniunii Europene. Am putea deduce că principalii noștri aliați ,,ne vrea proști" și în fruntea țării. Buzoianul neșcolit și necioplit ajuns în cele mai înalte demnități politice ne amintește de celebrul țăran Zăroni, fost administrator al moșiei lui Petru Groza, pe care acesta l-a făcut ministru al Agriculturii după ce a ajuns primul prim-ministru comunist al României, și de miniștri ceaușiști care aveau doar 4-5 clase primare (Tudor Postelnicu, Emil Bobu, Ana Mureșan).

Președintele Nicușor Dan a fost acuzat recent că nu are licență de la Facultatea de Matematică a Universității din București și că masterul făcut în Franța este ilegal. Premierul Ilie Gavrilă Bolojan a fost un student modest, cu toată morga intelectuală pe care o afișează acum și în pofida cântărilor de slavă pe care i le-a ridicat Moș Liceanu, care a fost și un slăvitor al șmecherului și semidoctului Traian Băsescu, presedintele care a postulat că nu școala este cea mai importantă în viață. Bolojan a absolvit Facultatea de Matematică și Institutul Politehnic din Timișoara, obținând media de licență 8 în matematică și media de licență 9 în inginerie mecanică. În perioada respectivă majoritatea studenților obțineau mediile 9 și 10 la examenele de licență. Bolojan nu a practicat niciodată profesia de inginer, ci a fost doar profesor de matematică la Școala ajutătoare de copii din Tileagd județul Bihor, care era o unitate de învățământ aflată în partea finală a nomenclatorului școlar. După un an și jumătate a fost dat afară și a devenit un mic capitalist sălbatec, patronând trei magazine ABC, cu care a dat chix după 4-5 ani, înregistrând datorii de 1,5 miliarde de lei vechi numai față de stat. În ultimul sfert de secol, liberalul pur-sânge Bolojan a lucrat numai la stat, numărându-se și el printre cei care au frânt predicția celebrului politolog american Francis Fukujama din ,,Ultimul om. Sfârșitul istoriei" că viitorul de aur al omenirii va fi neoliberalismul.

Ministrul Șerban, pe urmele gangsterilor Ciolacu și Arseni

Actualmente, cazul cel mai eclatant de prostocrație este ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban,în același timp deputat PSD de Neamț, care are probleme și cu studiile liceale și cu studiile superioare, mințind cu nerușinare în CV-urile sale. Astfel, acesta a consemnat că a absolvit studiile medii pe etape, respectiv trei ani la Liceul Teoretic din municipiul Piatra Neamț și doi ani la Liceul Teoretic din orașul Roznov, rezultând că a repetat un an. Totodată, a consemnat că este licențiat în studii politice la Universitatea Petru Andrei din Iași și licențiat în studii economice la Academia de Științe Economice din București. În realitate, nu a a obținut licență în științe politice, fiind exmatriculat după un an de studii la universitatea menționată din Iași. Ipochimenul a absolvit ulterior o facultate de management de trei ani și doi bani, luându-și licența la Academia de Științe Economice din București.

Manager închipuit până a devenit deputat în 2016, acest Șerban este copilul și succesorul politic al interlopului și infractorului Ionel Arseni, fostul deputat Ciorăpel, președinte al PSD și al Consiliului Județean Neamț. Arseni și-a început cariera ca șef al valutiștilor din piața mare din Piatra Neamț și nici măcar nu a știut denumirea facultății pe care a absolvit-o în primele CV-uri depuse ca politician. Capo di tutti capi de la Neamț a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de șapte ani închisoare cu executare pentru luare de mită, dar a reușit să fugă în prealabil în Italia, unde și-a rezolvat un certificat conform căruia ar fi nebun, pentru a scăpa de executarea pedepsei. În iunie 2024, după ce Alfred Simonis a schimbat funcția de președinte al Camerei Deputaților cu cea de președinte al Consiliului Județean Timiș, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu l-au promovat pe neisprăvitul de Șerban președinte al acestei camere a Parlamentului, ungându-l astfel al treielea om în stat. După un an, duetul mafiot Ciolacu-Grindeanu l-a impus pe ipochimen ministru al Transporturilor în Guvernul Bolojan, dându-i pe mână unul din cele mai bogate ministere, care a fost gestionat anterior de grandomanul de la Timișoara.

Conform surselor noastre, cu toate ifosele sale bănățene, Sorin Grindeanu, fost premier, actualmente președinte al PSD și al Camerei Deputaților, nu a fost nici elev nici student strălucit, chiar dacă și-a făcut studiile la zi. Fratele său de cruce pesedistă, Alfred Simonis, poreclit în tinerețe Freddy Mână Iute sau Freddy Valută, a absolvit un liceu de sport și deține o licență dubioasă în drept de la fantomatica Universitate Tibiscus din Timișoara, cunoscută ca fabrică de diplome. Simonis a fost promovat tot de duetul Ciolacu-Grindeanu lider de grup parlamentar, vicepreședinte și apoi președinte al Camerei Deputaților. Peste toate acestea, PSD a ajuns să aibă un europarlamentar vocal și fudul cu doar trei clase primare la zi. Potrivit unui fost profesor de la școala generală din satul său, după absolvirea clasei a treia s-a lăsat de școală și a mers ajutor de cioban (ciorâng) la bunicul său. A făcut opt clase primare într-o formă comasată, iar după 1990 a plecat în Franța, unde, potrivit unor consăteni de-ai săi, și-a început cariera în parcările din Paris. După ce a intrat în PSD, și-a rezolvat o diplomă de licență în drept, tot la fantomatica Universitate Tibiscus din Timișoara, ca și amicul Freddy Mână Iute. Problema acestui Gică Minte Mică este să-și rezolve și o diplomă de BAC, pentru a dovedi că a făcut și liceul. Culmea este că, după ce a ajuns în Parlamentul European, s-a umflat și mai tare în pene și, vrând să arate că a trăit în lumea interlopă din periferiile Parisului, amenință oameni de afaceri și funcționari publici cu textul ,,Am un glonț pentru tine". Prin prisma celor prezentate, PSD este lider indiscutabil în topul prostocrației.

Creaturile politice ale lui Bolojan

PSD este secondat de PNL în clasamentul prostocrației. Exemple concludente în acest sens sunt principalele creaturi politice ale liderului și premierului liberal Ilie Bolojan, deputații bihoreni Dumitru Țiplea și Arina Moș, care-i sunt alături trup și suflet de vreo două decenii. Dumitru Țiplea se laudă în CV că are două licențe, în educație fizică și sport și în teologie, dar n-a profesat în niciunul din aceste domenii, ocupându-se de kinoterapie la negru. Bolojan l-a luat lângă el în primele funcții importante pe care le-a ocupat (consilier la cancelaria prefectului, consilier la Secretariatul General al Guvernului, consilier personal la Primăria Oradea, consilier al Președintelui Consiliului Județean Bihor), după care l-a făcut prefect și apoi deputat de Bihor. Cuceritoarea Arina Moș a absolvit, cu o medie mediocră, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Oradea, după care a prestat patru ani ca și consilier juridic la două SRL-uri obscure. După ce a devenit primar în 2008, Bolojan a angajat-o consilier personal în plină tinerețe debordantă (la 28 de ani). Ulterior, a făcut-o director în Primăria Oradea, viceprima și senator temporar (2022-2024). La alegerile parlamentare din decembrie 2024, a pus-o cap de listă al PNL Bihor pentru Camera Deputaților, iar după ce a devenit deputat a promovat-o secretar al acestei camere a Parlamentului. Ca să ducă meritocrația până la cap, Bolojan i-a angajat pe parcurs și soțul și fiul la Primăria Oradea.

Un alt exemplu concludent este deputatul liberal de Satu Mare, Adrian Cosma, aflat în plină ascensiune politică, după ce a fost ales și reales vicepreședinte național al PNL și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Cosma a absolvit chinuit cel mai slab liceu din Satu Mare, Liceul Forestier, și a obținut dubios o licență în drept la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir (intrată recent în faliment), într-o perioadă în care a lucrat ca vânzător la un shop din Vama Halmeu și a cochetat cu contrabanda cu țigări aduse din Ucraina. Până ce a devenit deputat în 2920, a fost un avocat fără cauze, subzistând din contracte de asistență juridică de mii de euro încheiate cu primari liberali aflați sub comanda sa politică.

Mostre de prostocrație au apărut recent și unde ne așteptam cel mai puțin, respectiv în USR, partidul care se considera cel mai educat și mai apropiat de standardele politice europene. Fostul ministru al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, unul din cei mai importanți lideri ai USR, a fost prins relativ recent că și-ar fi falsificat CV-ul când a fost consilier al ministrului Transporturilor. Acesta a consemnat că ar fi licențiat în management al Universității Athenaeum din București, pe care susține că ar fi urmat-o în perioada 1996-2000, dar universitatea în cauză a comunicat presei că nu l-a avut student. Ulterior, și-a consemnat în CV-uri că ar fi licențiat în management al Universității Bioterra, la care ar fi făcut studii în perioada 1996-1999. Să fie numai probleme de memorie și de confuzie la mijloc? Nici fosta lideră și candidată prezidențială a USR, Valerica Elena Lasconi, nu a excelat cu studiile superioare. După 11 ani de la absolvirea Liceului Pedagogic din Deva (1990), a absolvit Facultatea de Management din Deva a Universității Ecologice din București, la care a fost o studentă slabă, luându-și ulterior licența la Academia de Studii Economice.

Filozoful veterinar Kelemen își acunde studiile din Ungaria

Numeroși analiști au afirmat și mai afirmă că UDMR are politicienii cei mai educați, pregătiți și manierați. Nici UDMR nu mai este însă ce a fost. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, fost vicepremier și ministru al Culturii, este licențiat în medicină veterinară și în filozofie. Conform CV-ului, prima licență a obținut-o la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, iar a doua la Universitatea Babeș Bolyai, ambele din Cluj Napoca. În realitate, Kelemen a urmat cursuri de filozofie la Universitatea din Szeged, Ungaria, unde, potrivit surselor noastre, a fost un student modest. Liderul UDMR n-a profesat nici ca medic veterinar nici ca profesor de filozofie. A fost jurnalist la Radio Cluj, Secția în limba maghiară, timp de șase ani și s-a remarcat ca scriitor, tipărind două volume de poezie și un roman. Originar din satul Cârța județul Harghita, Kelemen se crede nu numai un cavaler al artelor și culturii maghiare, ci și o reîncarnare a nemeșimii semețe din Transilvania de altădată. Adevărul este că, după ce a devenit președintele UDMR în 2011, Kelemen Hunor i-a învârtit pe degete pe cei mai importanți șefi ai guvernelor autohtone din ultimii 15 ani (Emil Boc, Victor Viorel Ponta, Liviu Dragnea, Ludovic Orban, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan).

Și actualul număr doi din UDMR, senatorul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor și fost ministru al Finanțelor, actualmente vicepremier, este departe de nivelul intelectual al foștilor lideri Marko Bela, Gyorgyi Frunda, Valentin Puskas, Hajdu Gabor, Kozsokar Gabor, Verestoy Atilla. Originar din Miercurea Ciuc, orașul elitist al secuimii, Tanczoș a absolvit, cu o medie mediocră, o facultate de management din cadrul Academiei de Științe Economice din București. A lucrat în profesie doar doi ani, ca director economic la o firmă având ca obiect de activitate lichidarea firmelor, nu managementul acestora. A fost luat de țânăr de valul politic, fiind promovat în funcții parlamentare și guvernamentale importante. Un alt lider actual important al UDMR este deputatul Csoma Botond, președintele UDMR Cluj, care este liderul grupului parlamentar din Camera Deputaților și este reprezentantul Uniunii în importanta comisie juridică a Camerei. Csoma este un absolvent mediocru al Facultății de Drept a Universității Babeș Bolyai, dar n-a activat în niciuna din profesiile juridice consacrate (avocat, notar, procuror, judecător). Înainte de a deveni parlamentar, a lucrat ca și consilier juridic la firme private. O calificare și o experiență cam subțire pentru Comisia juridică a Camerei decizionale pentru majoritatea proiectelor legislative.

Fudulul Odon, un profesoraș eșuat

Un om de bază a liderului Kelemen a devenit guralivul deputat de Bihor, Szabo Odon, președintele UDMR Oradea și președintele executiv al UDMR Bihor, care se laudă că este în relații apropiate atât cu premierul ungar Viktor Orban cât și cu premierul român Ilie Bolojan. Originar din satul Camăr județul Sălaj, acest Odon are o licență în geografie și un masterat în istorie la Universitatea de Stat din Oradea. A fost profesor de istoria economiei timp de un an la Universitatea particulară Partium din Oradea, după care a vegetat ca să nu zic dormitat ca muzeograf la Muzeul Țării Crișurilor, până ce a devenit deputat în 2016. În pofida carierei sale didactice minimale, a devenit reprezentantul UDMR în Comisia de învățământ, la care deține de zece ani funcția de vicepreședinte. O pălărie prea mare pentru tot mai fudulul Odon. Deși pozează într-un catolic fervent, reprezentanți ai comunității romano-catolice din Oradea îl acuză că ar fi făcut tot felul de înțelegeri pe sub masă cu Ilie Bolojan, cum ar fi cea de cedare a mănăstirii Ordinului Canonic Premonstratens către Primăria Oradea pentru un post de viceprimar la UDMR.

Nivelul actualei clase politice este dezastruos, inclusiv al partidelor de opoziție (AUR, POT, SOS). Niciun guvernant nu are doctorat, începând cu liderii politici Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor. Ciolacu a fost doctorand la Academia Națională de Informații, dar a renunțat după șapte ani. Cel mai probabil, la mijloc este frica politicienilor după plagiatele descoperite și mediatizate. Prostocrații proeminenți ai PSD (Ciolacu, Arseni, Șerban, Grindeanu, Simonis) au fost promovați de foștii lideri Victor Ponta și Liviu Dragnea, care se zbat să revină în sferele înalte ale puterii. Bolojan a promovat genotipul politic masculin și feminin lansat de Băsescu. Până și UDMR și USR s-au prostocratizat.

