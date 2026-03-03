Razboiul dintre drona care costa cateva zeci de mii de $ si racheta interceptoare care costa minim 4 milioane de $
Postat la: 03.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a dat un comunicat, in aceasta noapte, prin care dezminte informatiile publicate de Bloomberg. Publicatia a scris ca Emiratele Arabe Unite si Qatar au cerut Statelor Unite sa gaseasca o solutie pentru razboiul impotriva Iranului deoarece raman fara stocuri de rachete interceptoare.
E.A.U e intr-o campanie de "damage control", incercand sa controleze panica instaurata la Dubai si Abu Dhabi, in special in randul expatilor care traiesc acolo. Tarile bogate din Golf au unele dintre cele mai sofisticate sisteme de aparare anti-aeriana, cumparate din SUA, insa au comandat un numar limitat de rachete interceptoare.
WSJ scrie ca, desi numarul este secret, Emiratele Arabe Unite ar fi comandat 1000 de rachete interceptoare, Kuweit 500, iar Bahrain mai putin de 100. Pentru interceptarea unei rachete e nevoie de doua, chiar trei rachete interceptoare.
Emiratele Arabe Unite a anuntat, ieri, ca a fost atacata de 174 de rachete balistice iraniene, 8 rachete de croaziera si 689 de drone, incepand cu ziua de sambata. Doar 44 de drone nu au putut fi doborate. Iranul ar avea aproximativ 2000 de rachete, care ar necesita, teoretic, 4000-6000 de interceptori pentru a fi oprite.
Ceva, ceva e in materialul Bloomberg pentru ca presa sud coreeana scrie, in aceasta dimineata, ca SUA analizeaza mutarea unor sisteme anti racheta THAAD si Patriot din Coreea de Sud in Golf. Ceea ce are implicatii pe sistemul de aparare din peninsula coreeana dar si pe strategia pentru Indo Pacific. Asta in conditiile in care stocurile Pentagonului sunt oricum afectate de razboiul din Ucraina.
Costul unei drone iraniene e intre $20000 si $40000, in timp ce o racheta interceptoare Patriot costa aproximativ $4 milioane. Una SM-3 costa $10-20 milioane, in timp ce una THAAD intre $12-15 milioane. Dronele pot fi interceptate si de artilerie, avioane, sisteme de bruiaj. Rachetele nu prea.
Orlando Nicoară
-
Prostocrația care conduce Romania
În cea mai sensibila conjuctura geopolitica de dupa al doilea razboi mondial (similara cu cea din nefastul an 1940 ...
-
Criza interceptoarelor lovește mai puternic decât rachetele iraniene
Strategia militara adoptata de Teheran in actuala confruntare mizeaza pe un principiu simplu și brutal: uzura. Iranul in ...
-
Iranul a pierdut toate facilitățile de export a petrolului
Terminalul petrolier de pe insula Kharg a suferit o distrugere funcționala totala. Imaginile satelitare arata incendii d ...
-
Trump a atacat Iranul în mod neargumentat. Bilanțul real după două zile de conflict!
Ei bine, razboiul in Orientul Mijlociu a venit totuși in mod implacabil. Sunt convins ca sunteți bulversați, cu siguranț ...
-
Va fi bine, vivat Pax Americana!
Parerea mea e ca nu va dura agitatia asta. In conditii normale, la mica intelegere. Nu așa arata Razboiul Sfarsitului Lu ...
-
Răsturnarea Regimului Islamic de la Teheran e incertă
Ca și in cazul rapirii lui Maduro, americanii au avut macar un ofițer iranian de rang inalt care l-a tradat pe Ali Khame ...
-
Activele regimului teocratic al Iranului
Ayatollahul suprem Ali Khamenei a controlat o avere de 200 de miliarde de dolari administrata prin trei piloni principal ...
-
Câte zile va dura acest nou „război" al lui Trump și Netanyahu cu Iranul
De ce Trump? Pentru ca „Wag The Dog". Avem decizia Curții Supreme, la care se adauga dezvaluirile NPR, de zilele t ...
-
Ce se pregătește la Teheran în timp ce americanii și israelienii bombardează Iranul
Cea mai mare problema in lupta cu balaurul este ca atunci cand ii tai un cap in locul sau cresc alte trei capete. Lideru ...
-
Merz învață chineză - cum se zice în Beijing la: "Arbeit macht frei"?
Cancelarul german Merz a fost in viitor: viitorul e deja in China. Nu se mai sta la coada la Washington, ci la Bei ...
-
Ilie de la puscarie, asa i se zice acum!
Romanii is geniali fara nicio indoiala stiu asta si pot dovedi. Am de exemplu cazul Ilie. Dimineata la ora sase niste mi ...
-
Nesfântul Ilie și Primăria Oradea dau înapoi în cazul Premostratens
Așa cum am anunțat, in baza unei hotarari judecatorești vadit nelegale, pentru luni, orele 10, a fost programata evacuar ...
-
Pacifiștii vs Războinicii MAGA
Mulți se intreaba de ce cunoscutul jurnalist Tucker Carlson, imagine emblematica a luptei pentru libertate in pandemie, ...
-
Ce n-a știut SIE să-i spună lui Nicușor Dan
Ciudațeniile lui Donald Trump șterg pe jos cu toate obsesiile popoarelor mici care se cred egale cu cele mari. Pentru no ...
-
Ne-au luat bulgarii "caimacul". Kogalniceanu a rămas de izbeliște - Măi să fie!
Mișcari masive ale aviației militare americane in Bulgaria amplifica tensiunile in jurul negocierilor cu Iranul. Aeropor ...
-
Ce s-ar putea întâmpla dacă AI-ul se dezvoltă prea repede
Un scenariu interesant de la Citrini Research. Este un scenariu negativ care analizeaza ce s-ar putea intampla daca AI-u ...
-
O lume condusă o mie de ani de Putin, Xi Jinging, Bill Gates, Zuckerberg, Soros...
Exista organizații și oameni de știința care cred ca omul este un virus letal pentru planeta și fac propaganda unui stil ...
-
Apucatul de Bolojan poate aprinde mâine la Oradea o scânteie ca la Timișoara în decembrie 1989
La Oradea exista riscul sa fie aprinsa maine scanteia unei revolte similare cu cea declanșata la Timișoara in dec ...
-
Ilie Sărăcie și-a tras propria oligarhie
Lipsa totala de empatie a premierului Ilie Bolojan fata de oamenii simpli, fața de popor a devenit evidenta și este ine ...
-
Deficitul bubuie!
Deficitul de cont curent al Romaniei s-a ridicat, in 2025 la peste 30 miliarde de euro, cu 1,3 miliarde de euro mai mult ...
-
Squatters
În dreptul civil exista un termen juridic foarte tehnic, dar foarte vechi, antic chiar, care desemneaza dobandirea ...
-
Un secret teribil: cine este în spatele AUR?
AUR-ul este intr-un plin proces de purificare. Claudiu Tarziu perceput ca legionaroid a fost silit sa-și ia talpașița și ...
-
Casele de Putere ale lumii: rolul statelor a devenit de tip ''executant'', iar liderii politici au statut de ''marionete''!
Marea problema, in general, a cetațenilor informați ai lumii, este ca, in ultimii ani, deși se straduiesc și fac efortur ...
-
Evaluarea noului ambasador al României la Washington
Numele lui Cornel Feruța, reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite, este tot mai vehic ...
-
Talentatul domn Rubio și marea resetare occidentală
Marii barbați adevarați din fruntea Americii l-au trimis pe cel mai mic dintre ei sa repare ce-au distrus cu nesaț, in p ...
-
Despre ONG-urile care nu tin loc de Energie!
Superb! Mai e putin si pot cere si anularea legilor fizicii? Daca te-ai format in Societatea Civila (nu stiu de ce unii ...
-
Stau în fața ta și strig!
Trezește-te, popor roman, acum și astazi și nu te increde in cei ce te conduc! Caci ei sunt doar trista și schiloada IN ...
-
Învață-ne pre noi îndreptările Tale
Exista revoluții tacute, care se fac prin conservatori. Cand imperiile și civilizațiile cad, haosul inițial este combatu ...
-
Câteva răspunsuri la câteva "de ce-uri"
1. De ce discursul lui Marco Rubio de la Munchen a fost unul bun? - "Vom fi mereu un copil al Europei".- Pentru ca dupa ...
-
Să revenim la economia real liberală, altfel ne ducem în cap!
Premierul Romaniei evita cuvantul „criza economica". Înțeleg de ce. Oficial, doua trimestre consecutive de s ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu