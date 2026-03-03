Razboiul dintre drona care costa cateva zeci de mii de $ si racheta interceptoare care costa minim 4 milioane de $

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a dat un comunicat, in aceasta noapte, prin care dezminte informatiile publicate de Bloomberg. Publicatia a scris ca Emiratele Arabe Unite si Qatar au cerut Statelor Unite sa gaseasca o solutie pentru razboiul impotriva Iranului deoarece raman fara stocuri de rachete interceptoare.

E.A.U e intr-o campanie de "damage control", incercand sa controleze panica instaurata la Dubai si Abu Dhabi, in special in randul expatilor care traiesc acolo. Tarile bogate din Golf au unele dintre cele mai sofisticate sisteme de aparare anti-aeriana, cumparate din SUA, insa au comandat un numar limitat de rachete interceptoare.

WSJ scrie ca, desi numarul este secret, Emiratele Arabe Unite ar fi comandat 1000 de rachete interceptoare, Kuweit 500, iar Bahrain mai putin de 100. Pentru interceptarea unei rachete e nevoie de doua, chiar trei rachete interceptoare.

Emiratele Arabe Unite a anuntat, ieri, ca a fost atacata de 174 de rachete balistice iraniene, 8 rachete de croaziera si 689 de drone, incepand cu ziua de sambata. Doar 44 de drone nu au putut fi doborate. Iranul ar avea aproximativ 2000 de rachete, care ar necesita, teoretic, 4000-6000 de interceptori pentru a fi oprite.

Ceva, ceva e in materialul Bloomberg pentru ca presa sud coreeana scrie, in aceasta dimineata, ca SUA analizeaza mutarea unor sisteme anti racheta THAAD si Patriot din Coreea de Sud in Golf. Ceea ce are implicatii pe sistemul de aparare din peninsula coreeana dar si pe strategia pentru Indo Pacific. Asta in conditiile in care stocurile Pentagonului sunt oricum afectate de razboiul din Ucraina.

Costul unei drone iraniene e intre $20000 si $40000, in timp ce o racheta interceptoare Patriot costa aproximativ $4 milioane. Una SM-3 costa $10-20 milioane, in timp ce una THAAD intre $12-15 milioane. Dronele pot fi interceptate si de artilerie, avioane, sisteme de bruiaj. Rachetele nu prea.

Orlando Nicoară