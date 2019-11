Antena 3 insista cu minciuna ca va prezenta singurul exit poll din Romania, de la CURS. Adevarul e ca si Realitatea Plus are un exit poll de la IRES, tot duminica, tot de la 21,00

Postul de televiziune Antena 3 persista sa transmita o minciuna sfruntata, dezinformandu-si grav telescpectatorii. Numai ca aceiasi telespectatori urmaresc si alte canale de televiziune de stiri, drept pentru care ne-au semnalat la redactie situatia.

Postul controlat de Dan Voiculescu si condus de Mihai Gadea anunta incontinuu: "Antena 3 va realiza singurul exit-poll al acestor alegeri, realizat de CURS-Avangarde, pe care il va prezenta duminica in direct de la ora 21,00". In realitate, situatia este cu totul alta si desi se stie de mai bine de o zi ca si un alt post de televiziune va comunica un exit-poll propriu, Antena 3 insista sa propage o minciuna.

Realitatea Plus va prezenta un exit poll duminica seara, tot de la ora 21,00, realizat de IRES. In acest fel, telespectatorii din Romania vor putea sa se informeze asupra candidatilor care vor evolua in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Pe cine doreste sa acopere Antena 3 si ce rezultate vor sa prezinte inca nu stim, dar banuim, dat fiind ca se prezinta ca singurul post care va prezenta un exit poll. Realitatea Plus incurca aceste planuri pentru ca va prezenta si analiza sondajul IRES. Vom avea astfel posibilitatea sa vedem care din cele doua este mai aproape de adevar.