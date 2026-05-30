Mircea Govor, seful filialei PSD Satu Mare, reacționează virulent fața de fraudele uriașe de la o primărie locală soldate cu furtul de la gura copiilor

Deputatul PSD de Satu Mare si președinte al filialei locale a social-democraților, Mircea Govor, a avut o reactie extrem de virulenta la adresa uriașei delapidari din Comuna Socond, acolo unde un grup infracțional in frunte cu primarul a furat de la gura copiilor. Iata ce afrima Govor pe pagina sa de Facebook:

"Astăzi, în Parlamentul României, am susținut o declarație politică și am depus oficial o interpelare adresată ministrului Educației privind posibilele nereguli din cadrul programului național „Masă sănătoasă" în comuna Socond, județul Satu Mare.

Programul „Masă sănătoasă" este unul necesar. Pentru mulți copii, acea masă caldă înseamnă diferența dintre a merge flămânzi la cursuri și de a încuraja frecventarea școlară. Tocmai de aceea, fiecare leu destinat copiilor trebuie verificat cu maximă seriozitate.

În spațiul public au apărut informații extrem de grave privind posibile diferențe între numărul real al elevilor prezenți la cursuri și numărul porțiilor de hrană decontate din bani publici.

Dacă aceste suspiciuni se confirmă, atunci vorbim despre un lucru revoltător: bani destinați copiilor ar fi fost încasați pe baza unor raportări care nu reflectă realitatea.

Copiii României nu pot deveni sursă de profit pentru clientela politică.

Am solicitat oficial ministrului Educației:

trimiterea Corpului de Control în județul Satu Mare;

verificarea tuturor documentelor privind prezența elevilor și decontarea porțiilor de hrană;

verificarea modului în care sunt raportate absențele;

identificarea eventualelor situații similare existente la nivel național;

măsuri concrete pentru eliminarea riscului de fraudă în acest program.

Mai mult decât atât, am cerut extinderea verificărilor și în zona școlilor profesionale și a liceelor serale din județul Satu Mare, unde de ani de zile există suspiciuni privind diferențele dintre elevii înscriși și cei prezenți efectiv la cursuri. Din informațiile existente, sunt situații în care persoane plecate din țară figurează prezente în clasă la cursuri. Am discutat aceste probleme inclusiv cu foști miniștri ai Educației.

Din păcate, problemele au rămas nerezolvate, iar instituțiile care trebuiau să controleze au preferat prea des să închidă ochii. Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare trebuie să răspundă public dacă și-a făcut sau nu datoria în condițiile actuale. Și mai este un aspect politic pe care nu îl putem ignora. Hubert Thuma se plângea recent că PNL este izolat la nivel național.

Eu spun însă că cea mai izolată organizație PNL din România este chiar PNL Satu Mare. La Satu Mare, PNL a devenit nefrecventabil politic. Astăzi, această organizație nu mai funcționează ca un partid deschis către comunitate, ci ca o structură controlată pe persoană fizică. Iar atunci când politica se transformă într-un sistem închis, rupt de oameni și de realitate, consecințele apar inevitabil.

Oamenii nu mai acceptă aroganță, protecție politică și instituții care mimează controlul. Oamenii vor adevăr. Vor corectitudine. Vor respect pentru banul public, în special destinat copiilor. Iar copiii României nu trebuie să plătească nota de plată a clientelei politice și a complicităților administrative. Voi continua să cer public transparență, verificări reale și respect pentru fiecare leu cheltuit din banii românilor în școli."