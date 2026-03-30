Atenție la ce cod Qr scanezi. Noua înșelătorie care te lasă fără bani după ce plătești cu telefonul
Postat la: 30.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Escrocheriile cu coduri Qr, cunoscute drept „quishing", profită de graba și încrederea utilizatorilor pentru a le fura datele bancare sau personale, redirecționându-i către pagini false. Fenomenul este în creștere, cu pierderi mari și atacuri tot mai frecvente în parcări, restaurante sau pe pagini online, unde codurile falsificate devin greu de diferențiat de cele legitime.
Pentru că ascund destinația, codurile QR elimină unul dintre cele mai importante semnale de alarmă: verificarea linkului înainte de a da click. Aceștia explică și cum funcționează acest tip de înșelătorie. Escrocii lipesc stickere peste codurile QR legitime de pe aparatele de plată și scanezi un cod care te duce pe o pagină falsă de plată. Introduci datele cardului, crezând că ai plătit. În realitate, datele tale ajung direct la atacatori.
Codurile QR apar tot mai des în emailuri, mesaje sau reclame. În locul unui link, ți se cere să scanezi codul pentru a verifica un cont, reprograma o livrare sau rezolva o „problemă de securitate". Această metodă funcționează pentru că poate ocoli filtrele tradiționale de securitate și pare mai puțin suspectă decât un link.
Mai există și varianta escrocheriilor de tip brushing cu coduri QR (colete neașteptate). O metodă mai nouă și surprinzătoare implică livrări neașteptate. Primești un colet pe care nu l-ai comandat. În interior există un mesaj care te invită să scanezi un cod QR pentru a: a afla cine l-a trimis, revendica o recompensă sau confirma livrarea.
În loc să trimită doar produse pentru a umfla recenzii, escrocii folosesc coduri QR pentru a direcționa victimele către pagini de phishing și a le colecta datele personale sau financiare. Specialiștii spun că există puține semne de avertizare pentru a identifica un cod QR fals.
De exemplu poți observa dacă codul QR este lipit peste altul sau ți se cere imediat să faci o plată și să introduci date sensibile. De asemnea adresa URL a site-ului pare ciudată, scurtată sau fără legătură. Poți să primești mesaje de genul care creează urgență („Plătește acum", „Acționează imediat")
Dacă nu ești sigur, nu trebuie verifică întotdeauna destinația. O metodă mai sigură de a verifica codurile QR este să folosesti un aplicație verificată și certificată de a verifica codurile. Dacă ai interacționat cu un cod QR fals, reacția rapidă poate face diferența. Dacă ai introdus datele cardului contactează imediat banca. Cere blocarea sau monitorizarea cardului și verifică eventualele tranzacții suspecte. Dacă ai introdus date de autentificare, schimbă parola imediat și activează autentificarea în doi pași.
Verifică dacă există activitate suspectă în cont. Dacă ai descărcat ceva, șterge fișierul și rulează o scanare completă de securitate pe dispozitiv. Unele escrocherii instalează malware fără să observi. Dacă nu s-a întâmplat nimic fFii precaut. Șterge datele de navigare și monitorizează-ți conturile. Unele atacuri nu acționează imediat. Raportează înșelătoria. Ajută la prevenirea altor victime. Poți contacta autoritățile locale sau organismele de protecție a consumatorilor.
