S-a zis despre China - cel mai mare importator mondial de petrol brut - că va fi paralizată de perturbările militare în curs de desfășurare în Venezuela și în Golful Persic. Dimpotrivă, s-a întâmplat invers: China dispune de excedente importante de țiței, în timp ce piețele occidentale se confruntă cu penurii grave și cu o creștere rapidă a prețurilor.

Analistii occidentali se așteptau pe scară largă ca închiderea strâmtorii Ormuz și măsurile americane împotriva fluxurilor de petrol venezuelian să privească China de petrol brut la preț redus, obligând-o să facă reduceri dureroase ale consumului său și să crească și mai mult prețurile mondiale, în timp ce Beijingul s-ar zbate să găsească noi resurse energetice.

Cu toate acestea, marile companii petroliere chineze sunt în prezent vânzători neti de țiței pe piețele spot europene și asiatice. Stocurile din China nu scad. Cererea internă nu s-a prăbușit. Și Beijingul nu a emis ordine de economisire de urgență și nu a redus producția industrială - măsuri pe care alte economii asiatice și Europa le-au luat deja.

ceea ce evidențiază un paradox izbitor: în timp ce în întreaga lume țările „se grăbesc să caute noi surse de aprovizionare", decidenții politici chinezi nu au luat „nicio măsură radicală pentru a reduce consumul". Rezultatul este o piață globală în care China pare să fie în excedent, în timp ce restul lumii se confruntă cu penurie.

Explicația constă în sutele de miliarde de dolari pe care Beijingul le-a injectat în proiecte energetice, miniere, de rafinare și de logistică în întreaga lume de Sud din mijlocul anilor 2010. Aceste inițiative ale BRI - adesea calificate în Occident drept „diplomatie a capcanei datoriilor" sau considerate strategic nesemnificative - au creat un ecosistem energetic alternativ care funcționează în mare parte în afara razei de acțiune a sancțiunilor occidentale și a influenței militare.

Aceste investiții au forjat, de asemenea, blocuri diplomatice și economice mai solide între țările din „Majoritatea mondială". Comerțul intra-bloc cunoaște o creștere de două cifre, iar mulți parteneri consideră acum China un cumpărător și un partener pe termen lung mai de încredere decât piețele occidentale tradiționale.