Creierul tău nu îți arată întreaga realitate. Îți arată doar ceea ce trebuie pentru a supraviețui
Postat la: 12.05.2026 |
Fizicianul Vlatko Vedral susține că ceea ce experimentezi este o proiecție filtrată, un flux de ieșire comprimat modelat de biologie, nu de adevăr. Sistemul nu este optimizat pentru acuratețe. Este optimizat pentru stabilitate, coerență și pentru a te menține în viață suficient de mult pentru a lua următoarea decizie.
Această idee se bazează pe aceeași fizică din spatele entanglementului cuantic și al experimentului cu fanta dublă, unde realitatea se comportă mai puțin ca un obiect fix și mai mult ca un câmp de probabilități care se rezolvă doar în urma interacțiunii. Vedral extinde aceasta la conștiință însăși, propunând că creierul funcționează ca o rețea densă de interacțiuni cuantice. Fiecare moment începe ca o dispersie de rezultate posibile, iar ceea ce experimentezi este rezultatul acelei dispersii care se prăbușește într-o stare unică și stabilă.
Detaliul cheie este ceea ce nu este selectat. Aceste stări nerealizate nu dispar pur și simplu. Ele rămân parte a sistemului, nerezolvate și nepercepute, în timp ce creierul tău oferă o versiune a realității care este suficient de simplificată pentru a putea acționa în cadrul ei. Evoluția nu recompensează conștientizarea completă. Recompensează filtrarea eficientă. Amenințările sunt evidențiate, zgomotul este suprimat, iar complexitatea este redusă la ceva acționabil. Rezultatul acelui proces este ceea ce percepi ca realitate.
Vedral încadrează realitatea ca informație și universul ca o formă de calcul, ceea ce implică faptul că creierul tău nu generează realitatea, ci decodează un flux de date limitat dintr-un sistem mult mai mare. Dacă acel strat de decodare ar fi extins, prin tehnologie sau stări alterate, nu ar crea noi realități, ci ar expune mai mult din ceea ce există deja. Nu există un cadru pentru ceea ce ar însemna asta, doar un tăcere crescândă în jurul implicațiilor. Așadar, întrebarea rămâne: dacă mintea ta a curatat realitatea ta întreaga viață, ce anume ține departe?
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Obiect misterios filmat de armata ucraineană. Kievul investighează o posibilă legătură cu arme secrete rusești sau cu OZN-urile din dosarele desecretizate de SUA
Expertul militar și specialistul in razboi electronic Serhii „Flash" Beskrestno a publicat o filmare realizata de ...
-
Bill Gates promovează fuziunea între ID digital și portofel biometric: modelul Indiei este perfect pentru controlul global
Într-un discurs "sincer" adresat liderilor mondiali și elitelor tehnologice pe 10 mai 2026, Bill Gates a laudat de ...
-
Reziliența petrolieră a Chinei în fața șocului mondial: „experții" luați din nou prin surprindere
S-a zis despre China - cel mai mare importator mondial de petrol brut - ca va fi paralizata de perturbarile militare in ...
-
Nava rusească scufundată în mod misterios ar fi transportat reactoare nucleare. Putin i le trimitea lui Kim Jong-un
O nava cargo ruseasca, despre care se crede ca transporta doua reactoare nucleare pentru submarine - posibil destinate C ...
-
Materiale durabile folosite în construcția lămpilor solare de exterior - ghid util
Lampile solare de exterior reprezinta o alegere populara in iluminarea gradinilor și a spațiilor exterioare. D ...
-
O formă microscopică de viață descoperită din greșeală pune sub semnul întrebării legile biologiei și ale evoluției
O echipa de cercetatori testa o metoda noua de secvențiere a ADN-ului pentru celule individuale. La inceput, experimentu ...
-
Ce ne rezervă viitorul jocurilor de noroc online?
Jocurile de noroc online nu mai inseamna doar acces rapid la sloturi sau pariuri de pe telefon. În Romania, discuț ...
-
Cele mai comune mituri despre IFN-uri și adevărul din spatele lor
IFN-urile pot fi o soluție pentru persoanele care au nevoie de bani rapid, insa in jurul lor exista multe idei greșite. ...
-
Vitaminele esențiale pentru sistemul imunitar și cum să le obții rapid
Sistemul tau imunitar este pus la incercare zilnic, iar modul in care ii asiguri aportul de vitamine, minerale și alte s ...
-
Seful OMS cere implementarea Tratatului International privind Pandemiile sub amenintarea hantavirusului
Directorul OMS, Tedros Ghebreyesus, tocmai a declarat ca fiecare țara din lume este acum așteptata sa se supuna Regulame ...
-
„Sigur și Gustos" sau prea apropiat? Târgul producătorilor autohtoni care ridică întrebări despre rolul ANSVSA
Targul producatorilor autohtoni „Sigur și Gustos", organizat de Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Autoritate ...
-
Dosarele OZN aprind dezbateri religioase: un obiect „în opt colțuri" dezvoltă teoria îngerilor
Un videoclip inclus in primul val de documente despre fenomene aeriene neidentificate (OZN), publicate vineri, 8 mai, in ...
-
Tot mai mulți americani consideră că tentativele de asasinat asupra lui Donald Trump au fost înscenate
Un numar semnificativ de cetațeni americani pun sub semnul intrebarii veridicitatea atacurilor care l-au vizat pe Donald ...
-
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit să țină departe concurența din China
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit sa țina de ...
-
Cum s-a infectat pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră olandeză
Pacientul zero al focarului de hantavirus izbucnit la bordul navei MV Hondius este cel mai probabil ornitologul olandez. ...
-
Cum umfla prețurile Marian Vanghelie. Fostul primar a fost trimis în judecată într-un nou dosar - „Economat 2" - Prejudiciul: 120 milioane lei
Marian Vanghelie a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un nou dosar de corupție care vizeaza achiziții public ...
-
Doi polițiști din București au primit mită pentru a lăsa o femeie să intre în arest să întrețină relații sexuale cu un deținut
Doi agenți de poliție din București sunt acuzați de luare de mita dupa ce ar fi primit bani pentru a permite unei femei ...
-
Iranul a dat răspuns SUA. Pretențiile Teheranului l-au făcut pe Trump să exclame: "Total inacceptabil" - Războiul continuă!
Iranul a transmis raspunsul sau la ultima propunere de pace a SUA, insa președintele american Donald Trump a respins-o i ...
-
Manevre ciudate în spațiu: Sateliți rusești s-au apropiat la doar trei metri unul de altul într-o operațiune considerată de americani ca fiind misterioasă
Doi sateliți rusești au atras atenția experților americani dupa ce au executat pe orbita o serie de manevre neobișnuite, ...
-
România, prinsă în capcana propriei energii verzi: o vinde ieftin ziua, o reimportă de șapte ori mai scump seara
Romania risca sa piarda avantajul energetic regional nu pentru ca produce prea puțina energie, ci pentru ca nu are sufic ...
-
Virusul care a speriat întreaga lume este destul de comun la granița României: Sute de cazuri în fiecare an
Ucraina inregistreaza anual zeci de cazuri de infectie cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozatoare la oameni. ...
-
Adevărul despre apa de la robinet din Europa: unde este cea mai sigură și cum stă România în clasament
Puritatea apei variaza de la o țara la alta in Europa. Belgia, Germania, Luxemburg și Republica Ceha avand unele dintre ...
-
Un supraviețuitor al hantavirusului spune că boala e "Iadul pe pământ și are simptome asemănătoare Covid-ului"
Lorne Warburton nu auzise niciodata de hantavirus pana acum trei ani, cand a fost dus la spital și conectat la aparate d ...
-
Focarul de hantavirus: OMS anunță că toți pasagerii și membrii echipajului navei de croazieră sunt contacte cu risc ridicat
Toate persoanele aflate la bordul navei de croaziera MV Hondius, la bordul careia s-a inregistrat un focar de hantavirus ...
-
Academia Da Vinci îi apropie pe copii de marile culturi ale lumii: lecție specială de caligrafie chineză la Centrul Cultural Chinez
Elevii Academia Da Vinci au participat la o intalnire culturala speciala organizata la Centrul Cultural Chinez, unde au ...
-
Câți pași trebuie să faci pentru a-ți menține greutatea: concluziile unui nou studiu îi surprind pe specialiști
Un nou studiu arata ca numarul de pași pe zi poate ajuta la menținerea pierderii in greutate și la prevenirea recapatari ...
-
Taiwanul, Iranul și metalele rare - Donald Trump merge la Beijing într-o perioadă extrem de complicată
Președintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa efectueze o vizita oficiala la Beijing in perioada 14-15 mai, unde se va inta ...
-
Putin a interzis vizitatorilor lui de la Kremlin să poarte ceasuri la mână
Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a inasprit cerințele pentru vizitatorii dictatorului rus Vladimir Putin - aceșt ...
-
Incredibil dar a apărut un joc despre „Strâmtoarea Hormuz" care simulează o criză globală. Bottleneck se joacă interactiv pe baza știrilor reale
Noul joc Bottleneck ii obliga pe jucatori sa aleaga dintre cele 2.000 de nave care inca sunt blocate in Stramtoarea Hour ...
-
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele. Organizația Mondiala a Sanatații ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu