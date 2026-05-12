Creierul tău nu îți arată întreaga realitate. Îți arată doar ceea ce trebuie pentru a supraviețui

Fizicianul Vlatko Vedral susține că ceea ce experimentezi este o proiecție filtrată, un flux de ieșire comprimat modelat de biologie, nu de adevăr. Sistemul nu este optimizat pentru acuratețe. Este optimizat pentru stabilitate, coerență și pentru a te menține în viață suficient de mult pentru a lua următoarea decizie.

Această idee se bazează pe aceeași fizică din spatele entanglementului cuantic și al experimentului cu fanta dublă, unde realitatea se comportă mai puțin ca un obiect fix și mai mult ca un câmp de probabilități care se rezolvă doar în urma interacțiunii. Vedral extinde aceasta la conștiință însăși, propunând că creierul funcționează ca o rețea densă de interacțiuni cuantice. Fiecare moment începe ca o dispersie de rezultate posibile, iar ceea ce experimentezi este rezultatul acelei dispersii care se prăbușește într-o stare unică și stabilă.

Detaliul cheie este ceea ce nu este selectat. Aceste stări nerealizate nu dispar pur și simplu. Ele rămân parte a sistemului, nerezolvate și nepercepute, în timp ce creierul tău oferă o versiune a realității care este suficient de simplificată pentru a putea acționa în cadrul ei. Evoluția nu recompensează conștientizarea completă. Recompensează filtrarea eficientă. Amenințările sunt evidențiate, zgomotul este suprimat, iar complexitatea este redusă la ceva acționabil. Rezultatul acelui proces este ceea ce percepi ca realitate.

Vedral încadrează realitatea ca informație și universul ca o formă de calcul, ceea ce implică faptul că creierul tău nu generează realitatea, ci decodează un flux de date limitat dintr-un sistem mult mai mare. Dacă acel strat de decodare ar fi extins, prin tehnologie sau stări alterate, nu ar crea noi realități, ci ar expune mai mult din ceea ce există deja. Nu există un cadru pentru ceea ce ar însemna asta, doar un tăcere crescândă în jurul implicațiilor. Așadar, întrebarea rămâne: dacă mintea ta a curatat realitatea ta întreaga viață, ce anume ține departe?