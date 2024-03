Aurelian Popa reuseste ca Youtube sa puna inapoi in flux un video din 6 decembrie in care apareau date concrete despre cum vaccinurile provoaca un numar urias de efecte adverse si despre decesele in excedent care se vad in toate tarile lumii, mai ales in lumea occidentala.

Aurelian Popa: Este prima restaurare de Youtube după un video in care se arata explicit ca vaccinurile ucid! Youtube-ul mi-a dat jos LIVE-ul din 6 decembrie (ROMEXPO) pentru ca Terhes a zis la final aia cu 12.000 de morti. (n.r. - Minutul 1:42:20).

Am facut recurs la YT cu urmatorul text:

Opinia lui Cristian Terhes, membru al Parlamentului European, este prezentata si de catre mainstream media, e postata peste tot si a fost exprimata in cadrul unui eveniment public (protestul 6 marite, romexpo, anti congres Partid Popular European).

ROG INSISTENT sa restaurati video-ul, in caz contrar imi rezerv dreptul de a ma adresa organismelor nationale si internationale care apara libertatea de exprimare, inclusiv in justitie.

De atfel exista studiul acesta, pe 99 milioane vaccinati, care spune clar ca avem efecte adverse:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X24001270

Document oficial al EMA 12.000 de decese "SPONTANE" pana la final de decembrie 2023 https://tinyurl.com/2383n25x

Astept rezultatul.

La nici 30 de minute a venit și rezutatul:

Youtube-ul s-a speriat de textul "recursului" meu si a RESTAURAT LIVE-ul de la ROMEXPO.

Va reamintesc ca la 1:42:20 a fost momentul care i-a deranjat.

https://youtube.com/live/B90QTKloxLg"