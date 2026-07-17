Avertizare de tsunami după cutremurul de 7,4 grade din Mexic: autoritățile sunt în alertă
Postat la: 17.07.2026 |
Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,4 a lovit Mexicul, Chiapas, declanșând o avertizare de tsunami, relatează publicația Independent.
Cutremurul, care a avut loc lângă orașul mexican Puerto Madero, a avut loc la o adâncime mică de 10 km, a declarat Serviciul Geologic al SUA (USGS). Martorii au spus că a zguduit clădiri din Guatemala vecină.
Cutremurul s-a simțit și în El Salvador, a spus un alt martor Reuters.
Epicentrul cutremurului, cartografiat pe coasta de sud-vest a Mexicului, e aproape de granița cu Guatemala.
Cutremurul a avut o magnitudine puternică de 7,4 în largul coastei statului sudic Chiapas, Mexic.
După cutremur, Sistemul de Avertizare a Tsunami-urilor al SUA a emis o amenințare de tip tsunami pentru regiune.
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