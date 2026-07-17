Xi Jinping propune o „nouă ordine globală" în domeniul inteligenței artificiale, dominată de China. Kimi K3, modelul chinezesc care sfidează Silicon Valley

Liderul chinez Xi Jinping a prezentat Beijingul drept arhitectul unei noi ordini tehnologice mondiale, folosindu-se de o conferință majoră la Shanghai pentru a promova modelele de inteligență artificială (AI) cu sursă deschisă (open-source) și pentru a contesta regulile globale impuse de Statele Unite.

În discursul de deschidere de la Conferința Mondială privind Inteligența Artificială (WAIC), președintele Xi a cerut comunității internaționale să profite de „oportunitatea istorică" a tehnologiilor deschise. Acesta a promis sprijin pentru țările în curs de dezvoltare, avertizând totodată împotriva apariției unei „noi inechități" globale cauzate de accesul restricționat la AI.

Declarațiile sale reprezintă cea mai clară expunere de până acum a strategiei Beijingului: poziționarea propriilor modele de AI ca bunuri publice și oferirea Chinei ca alternativă la Washington în cursa pentru supremație tehnologică.

O alternativă la influența americană

Comparând impactul inteligenței artificiale cu invenția motorului cu aburi sau a electricității, Xi Jinping a schițat o viziune în care China împarte tehnologia cu țările din Globalul Sud, conducând în același timp eforturile de reglementare a sectorului.

Coaliția pentru AI propusă de China se profilează deja ca un concurent direct pentru Pax Silica, inițiativa internațională condusă de SUA pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare tehnologice. Deși a evitat să numească direct Statele Unite, liderul chinez a subliniat importanța Organizației Mondiale de Cooperare în domeniul AI (WAICO), un organism înființat de Beijing din care fac parte deja 29 de țări, inclusiv Rusia și Brazilia.

„Mesajul lui Xi este clar: China nu intenționează să urmeze pe nimeni, nici în materie de tehnologie, nici în privința standardelor. Din contră, vrea să devină lider mondial în ambele aspecte", a explicat George Chen, analist în cadrul firmei de consultanță Asia Group.

Echilibrul dintre inovație și securitate națională

În ciuda discursului axat pe deschidere, Beijingul încearcă să mențină un control strict asupra riscurilor. Președintele chinez a subliniat că sistemele de AI trebuie să rămână permanent sub control uman și a cerut crearea unor mecanisme de avertizare timpurie pentru a preveni scenariile în care sistemele autonome ar putea scăpa de sub supravegherea umană.

La conferința de la Shanghai participă lideri politici și tehnologici de rang înalt, printre care secretarul general al ONU, António Guterres, dar și oficiali din Asia de Sud-Est și America Latină, regiuni unde influența diplomatică a Beijingului este deja considerabilă.

Evenimentul are loc într-un moment crucial: Washingtonul și Beijingul se pregătesc pentru primele discuții interguvernamentale pe tema inteligenței artificiale sub administrația președintelui Donald Trump. În timp ce oficialii americani susțin că reglementarea excesivă poate frâna inovația, China își promovează modelele ieftine și accesibile ca instrumente de reducere a decalajelor globale.

Kimi K3: Modelul chinezesc care sfidează Silicon Valley

Ambițiile politice ale Chinei sunt susținute de progrese tehnologice rapide. Startup-ul chinezesc Moonshot AI a lansat recent Kimi K3, prezentat drept cel mai mare model de AI open-source din lume ca număr de parametri.

Kimi K3 are un total de 2,8 mii de miliarde de parametri, acceptă o fereastră contextuală de până la un milion de token-uri și funcționează cu text și imagini. Compania promite să lanseze scale deschise pe 27 iulie, ceea ce înseamnă că dezvoltatorii nu pot rula sau modifica modelul singuri în prezent.

Moonshot AI a declarat că Kimi K3 folosește o nouă arhitectură Kimi Delta Attention (KDA), despre care compania susține că oferă o decodare de până la 6,3 ori mai rapidă atunci când lucrează cu contexte lungi. Modelul folosește, de asemenea, tehnologia Attention Residuals, despre care dezvoltatorii spun că crește eficiența antrenamentului cu aproximativ 25%, cu o creștere minimă a costurilor de calcul.

Compania poziționează Kimi K3 ca model pentru scenarii bazate pe agenți, programare și fluxuri de lucru complexe. Este deja disponibil prin intermediul Kimi.com, Kimi Work, Kimi Code și servicii API.

În testele independente realizate de platforma Arena, Kimi K3 a ocupat primul loc la secțiunea Frontend Code, depășind modele americane de top precum Claude Fable 5 și GPT-5.6 Sol. Compania a anunțat că va publica greutățile modelului (weights) pe 27...iulie, moment în care comunitatea globală de dezvoltatori va putea verifica integral performanțele și costurile reale ale sistemului.

„În acest moment, asistăm la o confruntare directă între SUA și China, iar laboratoarele americane de AI sunt vizibil îngrijorate", a declarat Raffi Krikorian, directorul tehnologic al Mozilla. Lansarea vine la scurt timp după ce presa de stat de la Beijing a avertizat comunitatea internațională împotriva ridicării unei „cortine de fier a inteligenței artificiale" prin restricționarea accesului la resursele de calcul.