Astronomii identifică în premieră o planetă cu o atmosferă asemănătoare Pământului

O echipă internațională de cercetători a anunțat detectarea unei atmosfere pe exoplaneta LHS 1140 b, situată la aproximativ 40 de ani-lumină de Terra.

Descoperirea este considerată un pas important în căutarea unor lumi similare Pământului care ar putea susține condiții favorabile vieții, relatează The Guardian.

Rezultatele studiului, publicate joi în revista științifică Science, oferă până în prezent cele mai solide indicii privind existența unei planete cu caracteristici apropiate de cele ale Terrei în afara Sistemului Solar.

Cercetarea a fost realizată de oameni de știință de la mai multe universități și institute de prestigiu din Statele Unite.

O planetă stâncoasă aflată în zona locuibilă

Descoperită în 2017, LHS 1140 b are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea a Pământului și un diametru de circa 1,7 ori mai mare.

Planeta orbitează o stea pitică roșie și finalizează o rotație completă în jurul acesteia în aproximativ 24,7 zile.

Datele analizate de cercetători indică faptul că este vorba despre o lume stâncoasă, cu o compoziție apropiată de cea a Terrei.

Ea primește aproximativ 42% din radiația pe care Pământul o primește de la Soare, ceea ce sugerează temperaturi compatibile cu existența apei în stare lichidă.

Primele indicii privind prezența unei atmosfere au apărut în 2024, când astronomii au detectat urme de heliu care se scurgeau din învelișul gazos al planetei.

Observațiile au fost realizate cu spectrograful telescopului Magellan Clay de la Observatorul Las Campanas din Chile.

„Heliul a reprezentat o dovadă clară a existenței unei atmosfere pe o exoplanetă aflată în zona locuibilă.

A fost extraordinar să vedem datele și să înțelegem treptat semnificația lor", a declarat Shreyas Vissapragada, cercetător la Observatorul Carnegie din California.

Potrivit studiului, atmosfera superioară a planetei este dominată de heliu și conține puțin hidrogen, în timp ce alte elemente, inclusiv vaporii de apă, ar putea exista la altitudini mai joase, mai aproape de suprafață.

Specialiștii consideră că LHS 1140 b nu se încadrează perfect în nicio categorie cunoscută. Jose Antonio Caballero, expert al Centrului Spaniol de Astrobiologie, a explicat că planeta pare să fie o combinație între o lume oceanică și o gigantă înghețată.

„Ceea ce indică noile date este că LHS 1140 b se află undeva între o planetă acoperită de oceane foarte adânci și o planetă asemănătoare lui Uranus sau Neptun, bogată în hidrogen", a precizat cercetătorul.

Astronomii au analizat și o a doua planetă din același sistem, LHS 1140 c, însă în cazul acesteia nu au găsit dovezi privind existența unei atmosfere.

Cercetătorii consideră că identificarea unei atmosfere pe LHS 1140 b reprezintă un moment de referință în studiul exoplanetelor și cred că astfel de descoperiri vor deveni tot mai frecvente odată cu dezvoltarea noilor instrumente astronomice.

„Era timpul să observăm semne clare ale unei atmosfere pe o planetă asemănătoare Pământului.

LHS 1140 b era unul dintre cei mai buni candidați, iar acum cred că vor urma multe alte descoperiri similare", a concluzionat Jose Antonio Caballero.