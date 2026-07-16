Oamenii de știință spun că s-ar putea să ne fi înșelat în privința originii vieții

O analiză revizuită de colegi a contestat ordinea familiară în care cele 20 de aminoacizi canonici au fost recrutați în codul genetic. Ultimul strămoș universal comun, sau LUCA, este organismul antic-sau populația de organisme-din care derivă toată viața cunoscută.

Noile cercetări sugerează că aminoacizii ar fi putut proveni din mai multe rute abiotice, iar celulele inginerizate sugerează că unele mașinării biologice de bază pot funcționa cu un alfabet de aminoacizi redus.

Oamenii de știință susțin necesitatea ajustării unei piese foarte vechi de biologie: ordinea în care aminoacizii au devenit parte a codului genetic.

De ani de zile, cercetătorii au lucrat cu o cronologie aproximativă pentru modul în care acele blocuri moleculare au intrat în mecanismul de traducere al vieții. Dar, conform unei analize din 2024 condusă de Universitatea din Arizona și publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, acea ordine familiară ar putea fi prea influențată de biologia ulterioară și de experimentele clasice de chimie prebiotică, mai degrabă decât de urmele lăsate în domeniile proteice antice.

De la acea analiză, lucrări noi din 2026 au lărgit posibilele surse de aminoacizi prebiotici, au întărit unele scenarii de chimie minerală și de fundul mării și au arătat că mașinăria celulară de bază inginerizată poate supraviețui cu un aminoacid mai puțin.

Deși nu am „rezolvat" originea vieții, acest lucru înseamnă că modelul nostru actual de lucru al istoriei genelor ar putea subestima protolife-ul timpuriu (care includea precursorii precum ARN-ul și peptidele), comparativ cu ceea ce a apărut cu și după începutul vieții. Înțelegerea noastră a acestor vremuri extrem de antice va fi întotdeauna incompletă, dar este important să continuăm să cercetăm Pământul timpuriu. Oamenii de știință explică faptul că orice îmbunătățire a acestei înțelegeri nu ar putea doar să ne permită să cunoaștem mai multe despre propria noastră poveste, ci și să ne ajute să căutăm începuturile vieții în altă parte în univers.

În lucrarea din 2024 publicată în PNAS, cercetătorii conduși de autorul principal Joanna Masel și autorul principal Sawsan Wehbi explică faptul că părțile esențiale ale proteinelor noastre (cunoscut și sub numele de aminoacizi) datează de acum patru miliarde de ani-de la ultimul strămoș universal comun (LUCA) al tuturor formelor de viață de pe Pământ. Aceste lanțuri de zeci sau mai multe aminoacizi, numite domenii proteice, sunt „ca o roată" pe o mașină, a declarat Wehbi într-un comunicat: „Este o parte care poate fi folosită în multe mașini diferite, iar roțile există de mult mai mult timp decât mașinile."

Grupul a folosit software specializat și datele de la Centrul Național pentru Informații Biotehnologice pentru a construi un arbore evolutiv (așa-zis) al acestor domenii proteice, care nu au fost teoretizate sau observate până în anii 1970. Cunoștințele noastre despre aceste detalii au crescut exponențial.

Partea „de unde au venit aminoacizii?" a poveștii s-a extins și ea. În februarie 2026, un articol din PNAS bazat pe mostrele de la Bennu ale misiunii OSIRIS-REx a susținut că aminoacizii din Sistemul Solar timpuriu nu proveneau dintr-o singură cale chimică clară. Dovezile izotopice indicau o direcție pentru glicină în meteoritul Murchison-în principal chimie acvatică de tip Strecker-și o altă direcție pentru glicină în Bennu, unde reacțiile radical-radical modificate în ghețuri primordiale reci păreau mai importante.

Într-un articol separat publicat în Nature Communications în aprilie 2026, cercetătorii au descoperit că mineralele comune de carbonat și filozilicat care conțin cationi de metale de tranziție în cantități infime pot cataliza reducerea geoelectrochimică a CO2, producând metan, acid formic, monoxid de carbon, compuși organici C2 și unele compuși de carbon și azot.

Deci, cum ne răzgândim ordinea în care cele 20 de aminoacizi genetici esențiali au apărut din sucul primordial al Pământului timpuriu? Cercetătorii de la Universitatea din Arizona susțin că modelul actual supraestimează cât de des a apărut un aminoacid într-o formă timpurie de viață, ducând la o teorie conform căreia aminoacidul găsit în cea mai mare saturație trebuie să fi apărut primul. Acest lucru se aliniază cu cercetările existente, cum ar fi un articol din 2017 care sugerează că aminoacizii noștri reprezintă cei mai buni dintre cei mai buni, nu doar un „accident înghețat" al circumstanțelor. În lucrare, oamenii de știință sugerează că aminoacizii ar fi putut proveni chiar din porțiuni diferite ale Pământului tânăr, mai degrabă decât din întreaga masă ca un mediu uniform.

Biologia sintetică a supus acum acea idee de cod etapizat unui test de stres ciudat. Într-un articol din Science din 30 aprilie 2026, cercetătorii au reproiectat proteinele ribozomale esențiale ale E. coli pentru a elimina izoleucina, au înlocuit toate cele 382 de reziduuri de izoleucină din ribozom și au combinat 21 de subunități ribozomale reproiectate la un locus genomic nativ. Rezultatul a fost o celulă inginerizată viabilă și stabilă din punct de vedere evolutiv.

Deși acea celulă nu era un fosil sau un model al Pământului timpuriu, a arătat că cel puțin o parte din mecanismele celulare de bază pot continua să funcționeze cu un alfabet de aminoacizi redus, ceea ce face ca sistemele de codare simplificate sau tranzitorii să pară mai puțin ca biologia pură de tablă. Triptofanul, desemnat cu W, a fost cea mai strălucitoare parte a lucrurilor cotidiene 2f și filosofia din spatele tuturor acestora.