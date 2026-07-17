Rusia lansează o ofensivă totală pe apă: exporturile Ucrainei prin Marea Neagră au fost blocate

În timp ce unităţile ucrainene de drone îşi continuă campania fără precedent de atacuri asupra petrolierelor şi navelor ruseşti de diverse tipuri în Marea Azov şi Marea Neagră, Rusia a intensificat bombardamentele asupra porturilor Ucrainei pentru ca aceasta să nu-şi mai poată exporta cerealele, exporturi de asemenea perturbate în cazul Rusiei după loviturile dronelor ucrainene asupra infrastructurilor portuare.

"În practică, toate exporturile maritime au fost întrerupte" în porturile ucrainene, afirmă pentru publicaţia economică Latifundist un reprezentant al companiei ucrainene de consultanţă Barva Invest, Bogdan Kosteţki. Această situaţie a condus deja la creşterea costurilor de transport pentru produselor livrate pe rute alternative, în paralel cu o scădere a preţurilor celor vândute pe piaţa internă, ca urmare a acumulării stocurilor de cereale ce nu au putut fi vândute.

Ministerul rus al Apărării a anunţat chiar vineri că forţele sale au efectuat noi atacuri asupra porturilor ucrainene Odesa şi Cernomorsk, afirmând că a ţintit acolo infrastructuri pentru descărcarea şi depozitarea combustibililor şi lubrifianţilor, după o serie de atacuri similare în ultima săptămână.

Perturbarea exporturilor ucrainene nu este doar rezultatul avarierii infrastructurilor portuare, ci şi al reticenţei companiilor de transport maritim de a risca integritatea navelor şi vieţile echipajelor într-o zonă de conflict, existând deja nave lovite şi avariate, la care se adaugă creşterea costurilor pentru primele de asigurare.

Frecvenţa atacurilor ruseşti s-a intensificat în special din 9 iulie. "Echipamentele, porturile şi terminalele sunt atacate zilnic, în majoritatea zilelor de două sau trei ori în aceeaşi zi. Atacurile directe asupra navelor devin din nou obişnuite după o pauză relativ lungă", afirmă o sursă ucraineană din sectorul transportului maritim.

Potrivit vicepreşedintelui Consiliului Agrar al Ucrainei, Denis Marciuk, macaralele din porturi şi toată logistica de încărcare-descărcare sunt distruse, prin urmare, dacă acestea nu vor putea fi înlocuite şi atacurile nu vor înceta, fermierii ucraineni riscă să rămână cu silozurile pline de cereale pe care nu le vor putea exporta.

Un exemplu de astfel de atacuri potenţial devastatoare pentru exporturile agricole ale Ucrainei a avut loc marţi în portul Cernomorsk asupra instalaţiilor companiei Kernel, unul dintre principalii exportatori mondiali de ulei de floarea-soarelui. Atacul a distrus jumătate din rezervoarele destinate depozitării şi până la 25.000 de tone de produse aparţinând Kernel şi altor companii care operează în acelaşi port.

Potrivit publicaţiei specializate Ukrainian Shipping Magazine, portul Cernomorsk suferise deja un alt atac masiv duminică, fiind atunci distruse circa 45.000 de tone de grâu şi încă aproximativ 9.000 de tone de ulei de floarea-soarelui.

Atacurile susţinute asupra terminalelor maritime de export ucrainene vin după aproape două săptămâni în care forţele de drone ale armatei ucrainene au lovit cu o frecvenţă fără precedent în Marea Azov nave ruseşti de diferite tipuri, dar mai ales nave-cisternă.

Numai vineri dimineaţă, potrivit Kievului, dronele ucrainene au avariat nouă cargouri, folosite în principal pentru exportul de produse agricole, un petrolier, un metanier şi un remorcher. Tot conform Kievului, între 6 şi 17 iulie Ucraina a lovit cu drone în total 159 de nave ruseşti, dintre care 42 în Marea Neagră şi 117 în Marea Azov.

Pe lângă compromiterea aprovizionării cu produse petroliere a peninsulei anexate Crimeea, această campanie ucraineană a paralizat circa un sfert din exporturile de cereale ale Rusiei, ale cărei terenuri agricole cele mai fertile sunt în regiunea sudică adiacentă Mării Azov şi în sudul ocupat al Ucrainei.