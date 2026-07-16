Poate conștiința să fie cuantică? S-ar putea să avem acum un răspuns

Ideea controversată conform căreia conștiința are o origine cuantică se confruntă cu o nouă provocare, după ce o analiză matematică pare să arate că o lege a fizicii cunoscută de mult timp face acest lucru imposibil.

Ce proces fizic ne face conștienți și dacă l-am putea observa și analiza reprezintă una dintre marile întrebări deschise ale științei moderne. În anii 1990, matematicianul Roger Penrose și anestezistul Stuart Hameroff au propus că fizica clasică nu poate explica conștiința de una singură și, prin urmare, aceasta trebuie să ia naștere în domeniul cuantic. Ideea a fost primită cu scepticism și rămâne controversată, dar încercările de a introduce aspectul cuantic în explicațiile privind conștiința au continuat de atunci.

Acum, Emily Adlam de la Universitatea Chapman din California și colegii ei au examinat ideea unei agenții pur cuantice, care este o condiție prealabilă pentru conștiință, și au constatat că aceasta nu funcționează.

Conștiința este notoriu greu de definit, dar Adlam și echipa sa au formulat o definiție minimă a agenției folosind cerințe fizice clare. Teoriile cuantice ale conștiinței, chiar dacă se concentrează pe mecanisme specifice din creier, cum ar fi în propunerea lui Penrose și Hameroff, ar trebui să fie compatibile cu această definiție pentru a fi plauzibile. Mai precis, cercetătorii s-au concentrat pe un model al unui agent care observă lumea, creează un model al acesteia, apoi folosește acel model pentru a evalua rezultatele diferitelor acțiuni posibile înainte de a decide să execute una dintre ele. „Va exista o etapă de extragere a informațiilor din mediul la care urmează să răspunzi, urmată de o serie de etape de copiere a informațiilor, astfel încât să poți lua în considerare diferite opțiuni posibile, iar la final, o etapă de comparare în care analizezi rezultatele fiecăruia dintre modelele tale, decizi care este cel mai bun și îl folosești pentru a-ți ghida acțiunile", spune Adlam.

Însă dacă agentul este cuantic - adică trebuie să se comporte conform legilor mecanicii cuantice - etapa de copiere este imposibilă. Acest lucru se datorează „teoremei de neclonare", care afirmă că stările cuantice care descriu toate informațiile despre un sistem nu pot fi copiate sau duplicate.

Adlam afirmă că un agent ar putea încerca să rezolve această problemă creând în schimb copii imperfecte ale informațiilor de care are nevoie pentru a delibera, dar atunci apar alte probleme. De exemplu, extragerea informației cuantice din lume o modifică, astfel încât modelul lumii al agentului reflectă de fapt o lume ușor diferită. Deși un anumit nivel de imperfecțiune este întotdeauna prezent în modul în care modelăm lumea, aceste erori s-ar acumula.

Etapa de comparare suferă, de asemenea, de „ciudățenia" cuantică. Adlam explică că acest lucru se datorează faptului că agentul pur cuantic ar putea utiliza doar procesarea informației cuantice, care pune la dispoziție procese diferite de cele cu care suntem obișnuiți. „O operație cuantică realistă va ajunge să realizeze un fel de superpoziție ciudată a tuturor opțiunilor posibile, ponderată în favoarea celor mai bune. De fapt, nu pui în aplicare cea mai bună opțiune, ci realizezi această combinație ciudată a tuturor", spune Adlam.

Aceste concluzii pun sub semnul întrebării teoriile cuantice privind agenția, liberul arbitru și conștiința, precum și impun constrângeri tehnologice asupra oricăror agenți pe care computerele cuantice ar putea să-i simuleze în viitor, a declarat Mordecai Waegell, membru al echipei, tot de la Universitatea Chapman, într-o prezentare susținută la conferința „Foundations of Physics" din Irvine, California, pe 17 iunie. „Aceste rezultate ne ajută să înțelegem cum pot apărea agenția și percepția de tip uman într-un univers care, în rest, este unul cuantic", a spus el.

De fapt, problemele legate de un agent pur cuantic identificate de cercetători fac mai dificilă justificarea unui mecanism esențial cuantic atât pentru agenție, cât și pentru conștiință. Este mult mai probabil ca aceste fenomene să rezulte din mecanisme clasice sau, cel puțin, să fie dominate de acestea, spune Adlam. „Ar putea exista anumite circumstanțe în care, poate, efectuarea unui calcul cuantic să ofere o accelerare, dar cu siguranță face ca întregul proces al agenției să pară că se bazează, în esență, pe regimul clasic", spune ea.

„Fizica cuantică este cea mai bună teorie fizică pe care o avem, așa că este logic să ne întrebăm: cum arată agenția din perspectiva uneia dintre cele mai bune teorii fizice ale noastre?", spune Sally Shrapnel de la Universitatea din Queensland, Australia. În viziunea ei, modelul de agenție al cercetătorilor se bazează pe o interpretare specifică a ceea ce este esențial real în lumea cuantică. Dacă stările cuantice sunt privite nu ca elemente constitutive idealizate ale realității, ci mai degrabă ca obiecte care reflectă cunoașterea noastră despre lume, atunci un model cuantic al agenției ar putea fi mai puțin restrictiv, spune ea

De exemplu, un agent ar putea fi modelat ca interacționând continuu cu mediul înconjurător și convergând dinamic către o decizie, în loc să delibereze între diferite modele ale lumii, ceea ce ar permite o combinație între procesarea informației clasice și cea cuantică. Shrapnel afirmă că toate teoriile existente privind conștiința cuantică nu sunt la fel de strict cuantice ca modelul de agenție din noul studiu, așa că s-ar putea ca acestea să nu fie încă complet excluse.