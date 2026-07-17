Ce salarii vor avea preoții, după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării
Postat la: 17.07.2026 |
Ministerul Muncii a publicat vineri, 17 iulie, proiectul Legii salarizării care urmează să fie trimis în Parlament, incluzând și coeficienții de salarizare pentru personalul clerical din cultele religioase.
Documentul stabilește că salariile preoților se calculează prin înmulțirea coeficientului specific fiecărei categorii cu valoarea de referință de 4.100 de lei, care va intra în vigoare începând cu anul 2027. Grilele de salarizare sunt diferențiate în funcție de gradul profesional și de nivelul studiilor absolvite, iar condițiile de ocupare a gradelor profesionale urmează să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Lista salariilor preoților, potrivit proiectului de lege
Preoți cu studii superioare, gradul I (cel mai ridicat): 6.560 lei.
Preoți cu studii superioare, gradul II: 6.396 lei.
Preoți cu studii superioare, gradul definitiv: 6.314 lei.
Preoți cu studii superioare, debutanți: 6.068 lei.
Preoți cu studii medii, gradul I: 6.068 lei.
Preoți cu studii medii, gradul definitiv: 5.986 lei.
Preoți cu studii medii, debutanți: 5.822 lei.
Coeficienții pentru preoți, diferențiați în funcție de gradul profesional și nivelul studiilor. Gradul I, cel mai ridicat coeficient
Proiectul prevede coeficienți de salarizare pentru preoți, diferențiați în funcție de gradul profesional și de nivelul studiilor. Astfel, preoții cu studii superioare și gradul I beneficiază de cel mai ridicat coeficient, de 1,60, în timp ce preoții debutanți cu studii superioare au un coeficient de 1,48. Pentru preoții cu gradul II, coeficientul este de 1,56, iar pentru cei cu gradul definitiv, de 1,54. În cazul preoților cu studii medii, coeficientul maxim este de 1,48 pentru gradul I, 1,46 pentru gradul definitiv și 1,42 pentru debutanți. Aceste valori sunt stabilite pentru gradația 0, iar pentru gradațiile 1-5, salariile de bază se determină prin aplicarea majorărilor prevăzute de lege.
Potrivit proiectului, condițiile de ocupare a gradelor profesionale pentru preoți se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iar Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot. Această prevedere asigură un cadru unitar pentru recunoașterea calificărilor și pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului clerical din toate cultele religioase.
Referitor la condițiile de ocupare a gradelor profesionale, proiectul prevede: „Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot."
Proiectul stabilește că salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, conform prevederilor articolului 13 din lege. Astfel, pe măsură ce preoții acumulează vechime, salariul lor de bază va crește treptat, reflectând experiența profesională. Acest sistem de gradații este similar cu cel aplicat pentru alte categorii de personal din sectorul public și urmărește să asigure o progresie salarială corelată cu vechimea în muncă.
În ceea ce privește modul de calcul pentru gradațiile superioare, proiectul menționează: „Coeficienții de salarizare sunt prevăzuți pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege."
Valoarea de referință de 4.100 de lei, care stă la baza calculului salariilor pentru toate categoriile de personal din sectorul public, va intra în vigoare începând cu anul 2027. Coeficienții pentru preoți, care variază între 1,42 și 1,60 în funcție de gradul profesional și de nivelul studiilor, se înscriu în grila generală de salarizare pentru funcțiile publice și reflectă poziția acestei categorii în ierarhia funcțiilor din sectorul bugetar. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament, iar consultările cu sindicatele și cu reprezentanții cultelelor religioase ar putea aduce modificări ale coeficienților sau ale altor prevederi ale legii.
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