Nicușor Dan vrea să testeze pistolul primit cadou de la președintele Turciei: „Nu am mai tras din armată"

Președintele Nicușor Dan a declarat că intenționează să testeze în poligon pistolul primit cadou în timpul vizitei oficiale în Turcia, precizând că arma se află în prezent în custodia Serviciului de Protecție și Pază (SPP), conform procedurilor legale.

Întrebat într-un interviu acordat Observator dacă a văzut pistolul oferit de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, Nicușor Dan a răspuns că nu a avut încă ocazia.

„Nu l-am văzut. Dar chiar mai devreme discutam că trebuie să-l probăm în poligon", a spus Nicușor Dan.

„Am făcut armata la Bacău"

Președintele a povestit că nu a mai tras cu un pistol de la efectuarea stagiului militar.

„În armată. Am făcut armata nouă luni la Bacău. De atunci nu am mai tras. Și am mai tras la târg, la târgul de echipamente, când am fost cu băiețelul, dar nu era glonț adevărat, era flux electromagnetic", a declarat acesta.

Nicușor Dan a explicat și ce s-a întâmplat cu arma imediat după ce a primit-o.

„Cei de la SPP mi-au spus în seara aceea, când am plecat de la Ankara: «Ați primit un pistol, o să-l păstrăm». Mi-au cerut cumva acordul să-l ia ei", a precizat președintele.

Arma rămâne în custodia SPP

Administrația Prezidențială a transmis că pistolul oferit de autoritățile turce este un Gumusay, un Colt Python 357 produs sub licență în Turcia, însoțit de toate documentele legale de proveniență.

Potrivit instituției, arma a fost preluată de echipa de protecție a președintelui pentru verificările necesare, după care a fost înregistrată în patrimoniul Administrației Prezidențiale.

„Conform licenței de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, arma oferită președintelui Dan este un pistol Gumusay, însoțit de documente legale de proveniență. Echipa de protecție a președintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidență de către Administrația Prezidențială, conform procedurilor specifice. Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale specifice", a transmis Administrația Prezidențială.

Conform procedurilor în vigoare, armele primite cu titlu de cadou oficial sunt gestionate și păstrate în condițiile prevăzute de legislația privind regimul armelor și munițiilor.