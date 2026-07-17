Vicepreşedintele Comisiei Europene mai spulberă un mit: „Europa se poate decarboniza fără să-și închidă fabricile"

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat că România va rămâne beneficiar al Fondului pentru Modernizare după aprobarea revizuirii sistemului ETS de către Comisia Europeană. „Europa se poate decarboniza fără să-și închidă fabricile", dă asigurări Mînzatu.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat vineri că Executivul european a adoptat revizuirea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) pentru perioada 2031-2040. Potrivit Roxanei Mînzatu, noul cadru urmărește atingerea obiectivelor climatice fără sacrificarea industriei europene și a locurilor de muncă.

„Astăzi, în Colegiul Comisarilor, am adoptat revizuirea sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii - EU ETS - pentru perioada 2031-2040. Am insistat pentru obiective climatice ambițioase, dar însoțite de investiții în industria europeană și protejarea locurilor de muncă. O mare parte din veniturile ETS trebuie să revină sectoarelor care suportă costurile tranziției și au nevoie de bani pentru modernizare", a transmis Roxana Mînzatu, într-un comunicat.

Potrivit acesteia, România va rămâne, alături de alte zece state membre, beneficiar al Fondului European pentru Modernizare. Acesta este instrumentul care a adus deja miliarde de euro țării începând cu anul 2021 și care va continua să finanțeze proiecte importante în următorii ani.

Fondurile vor putea fi folosite pentru „sprijinirea gospodăriilor vulnerabile și combaterea sărăciei energetice, recalificarea lucrătorilor și crearea de noi locuri de muncă în regiunile dependente de industriile cu emisii ridicate, producția și utilizarea energiei regenerabile, reducerea consumului de energie în industrie, transport și clădiri, electrificarea industriei, transportului și sistemelor de încălzire, modernizarea rețelelor de electricitate, hidrogen, termoficare și CO₂"

Roxana Mînzatu a declarat că „fiecare țară va decide cum va funcționa această finanțare". „Spre exemplu, pentru o familie cu venituri mici, sprijinul poate însemna bani pentru izolarea locuinței, înlocuirea unei sobe sau a unei centrale vechi cu un sistem de încălzire mai eficient, instalarea de panouri solare ori conectarea la un sistem modern de termoficare. Adică o casă mai bine încălzită și facturi mai mici", a explicat Roxana Mînzatu.

Noul pachet legislativ propune și protejarea competitivității economiei europene, astfel că „sprijinul european trebuie să creeze investiții și locuri de muncă în Europa, pentru europeni". Companiile care beneficiază de certificate gratuite de emisii vor avea obligații clare în ceea ce privește menținerea producției în Uniunea Europeană.

„Companiile vor putea primi în continuare certificate gratuite dacă investesc în decarbonizarea activităților lor din Uniunea Europeană. Dar, dacă închid sau mută producția în afara Europei, tot aceste companii vor trebui să returneze absolut tot sprijinul primit", a subliniat Roxana Mînzatu.

Vicepreședintele executiv al CE a anunțat și lansarea unor noi instrumente europene de finanțare.Potrivit acesteia, Banca Industrială de Decarbonizare și noul Mecanism de Stimulare a Investițiilor (Investment Booster) vor sprijini companiile în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor curate. În prima etapă, o parte din această finanțare va fi rezervată celor 11 state membre cu venituri mai reduse, printre care și România.

„Pentru România, această revizuire trebuie să însemne investiții în energie și industrie, fabrici mai competitive, precum și sprijin real pentru lucrătorii și comunitățile afectate de tranziție. Tranziția verde nu trebuie făcută împotriva industriei și a oamenilor, ci împreună cu ei", a anunțat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.