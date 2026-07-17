Cel mai mare atac cibernetic din Marea Britanie. Cum au fost prinși doi hackeri din cauza unei comenzi de mâncare

Doi adolescenți britanici, considerați autorii celui mai mare atac cibernetic din istoria recentă a Marii Britanii, își așteaptă sentința după ce au paralizat rețeaua de transport public din Londra (TfL). Atacul, care a cauzat pierderi directe de 29 de milioane de lire sterline, ar fi putut genera pagube indirecte de ordinul zecilor de miliarde.

Ancheta a scos la iveală detalii uluitoare despre modul în care doi tineri au orchestrat operațiuni de șantaj de nivel mondial din propriile dormitoare, dar și despre greșeala banală care a dus la prinderea lor, scrie Daily Mail.

Thalha Jubair și Owen Flowers au reușit să compromită sistemele informatice ale societății de transport londoneze, Transport for London (TfL), în toamna anului 2024. Timp de patru zile, rețeaua s-a aflat sub un asediu digital care, potrivit procurorilor, ar fi putut provoca pagube estimate la 56 de miliarde de lire sterline dacă infrastructura critică nu ar fi fost deconectată la timp de specialiști.

Deși circulația trenurilor de metrou și a autobuzelor nu a fost oprită, consecințele au fost severe. Sistemul Dial-a-Ride, utilizat de persoanele cu dizabilități pentru rezervarea călătoriilor, a fost complet blocat timp de câteva săptămâni. Datele personale aparținând a milioane de clienți au fost compromise. Toți cei 28.000 de angajați ai TfL au fost obligați să își reseteze parolele de acces în persoană, iar aplicațiile mobile care furnizează timpii de sosire în stații (precum TfL Go sau Citymapper) au rămas offline o perioadă îndelungată.

Cei doi tineri făceau parte din temuta grupare de hackeri Scattered Spider, responsabilă pentru atacuri de tip ransomware asupra unor corporații internaționale gigant, inclusiv Jaguar Land Rover, Marks & Spencer, Harrods și cazinouri din Las Vegas.

Apărarea lui Jubair, acum în vârstă de 20 de ani, l-a descris în fața instanței de la Woolwich Crown Court ca pe un „Oliver Twist al erei digitale". Acesta ar fi primit primul computer la vârsta de șase ani, iar la nouă ani deja scria linii de cod. La doar 13 ani, a fost recrutat de rețele de criminalitate pe platforme de jocuri online precum Roblox.

Până la vârsta de 15 ani, Jubair reușise deja să compromită serverele Poliției din Londra și să sustragă coduri sursă de la companii precum Microsoft, Nvidia și Uber, inclusiv date confidențiale din jocul video aflat în dezvoltare Grand Theft Auto 6.

În ciuda faptului că anchetatorii americani estimează că Jubair a gestionat criptomonede în valoare de aproximativ 200 de milioane de lire sterline provenite din răscumpărări, prinderea sa s-a datorat unei erori logistice elementare.

Hackerul a utilizat un portofel virtual de criptomonede (în care se aflau 27 de milioane de lire sterline obținute ilegal) pentru a achiziționa vouchere cadou pe o platformă de livrare de mâncare la domiciliu. Agenții FBI au reușit să urmărească tranzacțiile blockchain și să localizeze adresa de livrare.

Astfel, autoritățile au descoperit că unul dintre cei mai căutați infractori cibernetici din lume era un adolescent cu autism care locuia cu părinții săi într-un bloc turn din estul Londrei.

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale cazului este faptul că izolarea nu i-a oprit pe cei doi tineri să își continue activitatea ilegală.

În timp ce se afla în arest preventiv, Owen Flowers (18 ani) a utilizat un telefon mobil introdus ilegal în penitenciar pentru a încerca să acceseze rețelele Ministerului Justiției din Marea Britanie, ale Parchetului și chiar sistemele de securitate ale închisorii în care era încarcerat.

De asemenea, Flowers a primit echivalentul a 450.000 de lire sterline în Bitcoin în timp ce se afla în celulă, sumă pe care plănuia să o spele prin tranzacții succesive. Într-un mesaj trimis complicilor săi, acesta se arăta extrem de încrezător:

„Frate, o să primesc vreo doi ani pentru TfL. Până la proces fac deja un an, așa că plec direct acasă. Am studiat legea de când m-au arestat și am analizat ce judecători aș putea să primesc."

Procesul celor doi se află în faza finală la Woolwich Crown Court, instanța urmând să pronunțe sentințele în cursul zilelor următoare. Judecătorul de caz a respins argumentele apărării privind vulnerabilitatea tinerilor, subliniind amploarea deosebit de gravă a prejudiciilor aduse infrastructurii publice britanice.