Un bărbat a primit amendă după ce a parcat regulamentar. Autoritățile s-au decis peste noapte să transforme acel loc într-unul cu plată

Un șofer din Roma a trăit o experiență demnă de filmele de comedie. După ce și-a lăsat mașina parcată regulamentar pe un loc gratuit, bărbatul s-a trezit a doua zi cu o amendă pe parbriz. De ce? Ei bine, autoritățile locale au schimbat regulile în timpul nopții, la propriu.

Stefano Angeloni, un stomatolog în vârstă de 65 de ani, și-a lăsat autoturismul pe data de 5 iulie într-o zonă foarte populară din capitala Italiei. A ales un loc delimitat cu linii albe, marcaj care, conform legii locale, garantează parcare gratuită.

Dimineață, surpriză totală. În jurul mașinii sale, dungile albe deveniseră albastre, semn că parcarea se transformase peste noapte într-una cu plată. Evident, muncitorii nu au putut vopsi asfaltul de sub roțile mașinii, așa că porțiunea de sub autoturism rămăsese albă.

Cu toate acestea, agentul de la rutieră nu a stat pe gânduri și i-a lăsat pe parbriz o amendă de 29,40 de euro pentru neplata parcării, notează Mirror.

„Uitați ce loc fantastic am găsit. Îmi las mașina pe linii albe, iar noaptea vin și le vopsesc în albastru. Desigur, nu au putut da cu vopsea sub mașina mea, așa că acolo a rămas alb. Rezultatul? O amendă frumoasă. Fantastic, nu-i așa?", a povestit Angeloni, extrem de ironic, într-un clip filmat la fața locului.

Videoclipul postat de italian s-a viralizat rapid pe rețelele sociale. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. În timp ce unii utilizatori au făcut haz de necaz, „Nu mai plătesc parcarea, îmi cumpăr o găleată de vopsea albă și o pensulă", alții s-au oferit să îl ajute.

Spre norocul șoferului, un avocat care a fost impresionat de nedreptatea făcută bărbatului, s-a oferit să îl reprezinte gratuit pentru a anula amenda în instanță.