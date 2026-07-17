Acces limitat pe plajele de top din Italia: turiștii trebuie să-și rezerve locul din timp

Unele dintre cele mai cunoscute plaje din Italia pot fi vizitate, începând din acest sezon, doar pe bază de rezervare. În locul accesului liber, autoritățile au introdus coduri QR, limite zilnice de vizitatori și taxe de intrare, măsuri menite să reducă presiunea turistică și să protejeze ecosistemele fragile.

Schimbările sunt cele mai evidente în Sardinia, unde plaje celebre precum La Pelosa și Cala Goloritzé funcționează deja după un sistem strict de rezervări, potrivit stirileprotv.ro.

La plaja La Pelosa, rezervarea este obligatorie în perioada 15 mai - 15 octombrie. Numărul vizitatorilor este limitat la 1.500 pe zi, dintre care 500 de locuri pot fi rezervate în orice moment al sezonului, iar restul de 1.000 sunt disponibile cu două zile înainte de data vizitei.

Persoanele cu vârsta de peste 12 ani trebuie să își rezerve locul online, să achite o taxă de 3,50 euro și să prezinte un cod QR la intrare, între orele 08:00 și 18:00. Cererea este atât de mare încât locurile disponibile în avans sunt deja ocupate până la jumătatea lunii septembrie.

Și Cala Goloritzé aplică reguli similare în perioada aprilie - octombrie. Accesul este limitat la 250 de persoane simultan, iar rezervările se deschid cu 72 de ore înainte. Taxa de intrare este de 7 euro, în timp ce copiii sub șase ani beneficiază de acces gratuit. Administratorii recomandă rezervarea imediat după deschiderea platformei, deoarece locurile se epuizează rapid.

Turismul în creștere pune presiune pe destinațiile populare

Noile reguli vin pe fondul creșterii constante a numărului de turiști care vizitează Italia. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică al Italiei (ISTAT), în primul trimestru al anului 2026, sosirile turiștilor au crescut cu 4,2%, iar numărul înnoptărilor a fost cu 7,5% mai mare față de aceeași perioadă din anul precedent.

Sebastiano Venneri, reprezentant al organizației de mediu Legambiente, a declarat pentru The Times că măsurile sunt necesare în contextul creșterii continue a turismului la nivel global.

Între protecția mediului și accesul liber

Introducerea sistemelor de rezervare a generat reacții împărțite în rândul turiștilor. Susținătorii consideră că limitarea accesului este necesară pentru conservarea unor plaje vulnerabile și pentru evitarea supraaglomerării.

Pe de altă parte, criticii susțin că accesul la unele dintre cele mai cunoscute plaje publice din Europa devine tot mai restrictiv, fiind condiționat de planificare în avans și de plata unor taxe.

În mediul online, un utilizator Reddit a remarcat că „încerci să faci rezervare și descoperi că totul este deja ocupat", în timp ce altul s-a întrebat „cine are de câștigat din asta", susținând că turiștii sunt cei dezavantajați. Alți comentatori au cerut păstrarea unui număr mai mare de plaje cu acces gratuit.

Autoritățile italiene susțin însă că aceste măsuri reprezintă un compromis între dezvoltarea turismului și protejarea patrimoniului natural, într-un context în care unele dintre cele mai spectaculoase plaje ale țării se confruntă cu un aflux tot mai mare de vizitatori.