Acces limitat pe plajele de top din Italia: turiștii trebuie să-și rezerve locul din timp
Postat la: 17.07.2026 |
Unele dintre cele mai cunoscute plaje din Italia pot fi vizitate, începând din acest sezon, doar pe bază de rezervare. În locul accesului liber, autoritățile au introdus coduri QR, limite zilnice de vizitatori și taxe de intrare, măsuri menite să reducă presiunea turistică și să protejeze ecosistemele fragile.
Schimbările sunt cele mai evidente în Sardinia, unde plaje celebre precum La Pelosa și Cala Goloritzé funcționează deja după un sistem strict de rezervări, potrivit stirileprotv.ro.
La plaja La Pelosa, rezervarea este obligatorie în perioada 15 mai - 15 octombrie. Numărul vizitatorilor este limitat la 1.500 pe zi, dintre care 500 de locuri pot fi rezervate în orice moment al sezonului, iar restul de 1.000 sunt disponibile cu două zile înainte de data vizitei.
Persoanele cu vârsta de peste 12 ani trebuie să își rezerve locul online, să achite o taxă de 3,50 euro și să prezinte un cod QR la intrare, între orele 08:00 și 18:00. Cererea este atât de mare încât locurile disponibile în avans sunt deja ocupate până la jumătatea lunii septembrie.
Și Cala Goloritzé aplică reguli similare în perioada aprilie - octombrie. Accesul este limitat la 250 de persoane simultan, iar rezervările se deschid cu 72 de ore înainte. Taxa de intrare este de 7 euro, în timp ce copiii sub șase ani beneficiază de acces gratuit. Administratorii recomandă rezervarea imediat după deschiderea platformei, deoarece locurile se epuizează rapid.
Turismul în creștere pune presiune pe destinațiile populare
Noile reguli vin pe fondul creșterii constante a numărului de turiști care vizitează Italia. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică al Italiei (ISTAT), în primul trimestru al anului 2026, sosirile turiștilor au crescut cu 4,2%, iar numărul înnoptărilor a fost cu 7,5% mai mare față de aceeași perioadă din anul precedent.
Sebastiano Venneri, reprezentant al organizației de mediu Legambiente, a declarat pentru The Times că măsurile sunt necesare în contextul creșterii continue a turismului la nivel global.
Între protecția mediului și accesul liber
Introducerea sistemelor de rezervare a generat reacții împărțite în rândul turiștilor. Susținătorii consideră că limitarea accesului este necesară pentru conservarea unor plaje vulnerabile și pentru evitarea supraaglomerării.
Pe de altă parte, criticii susțin că accesul la unele dintre cele mai cunoscute plaje publice din Europa devine tot mai restrictiv, fiind condiționat de planificare în avans și de plata unor taxe.
În mediul online, un utilizator Reddit a remarcat că „încerci să faci rezervare și descoperi că totul este deja ocupat", în timp ce altul s-a întrebat „cine are de câștigat din asta", susținând că turiștii sunt cei dezavantajați. Alți comentatori au cerut păstrarea unui număr mai mare de plaje cu acces gratuit.
Autoritățile italiene susțin însă că aceste măsuri reprezintă un compromis între dezvoltarea turismului și protejarea patrimoniului natural, într-un context în care unele dintre cele mai spectaculoase plaje ale țării se confruntă cu un aflux tot mai mare de vizitatori.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Terapia în sicriu. De ce clienții vii acceptă să fie îngropați în sicrie sigilate
Terapia in sicriu este o procedura care le permite clienților vii sa fie ingropați in sicrie sigilate. Serviciul a aparu ...
-
Gabriela Cristea recunoaște că nu a slăbit doar cu dietă, ci a făcut injecții: Vedeta dezvăluie ce efecte adverse agresive au avut
Fosta prezentatoare TV Gabriela Cristea a slabit spectaculos. Așa au sunat luni bune titlurile de presa din Romania, iar ...
-
Dieta lui Ștefan Bănică a devenit virală pe internet. Cum se menține artistul într-o formă excelentă la 58 de ani
La 58 de ani, Ștefan Banica impresioneaza prin energia pe care o afișeaza atat pe scena, cat și in aparițiile sale publi ...
-
O româncă a plecat la cules de ciuperci și s-a întors cu o descoperire rară. Ce este, de fapt, misterioasa „Degetele Diavolului"
O ieșire la cules de ciuperci s-a transformat intr-o descoperire neașteptata pentru o romanca, dupa ce a dat peste o spe ...
-
Oamenii ar avea un „al șaselea simț" puțin cunoscut, sugerează o serie de studii
O serie de studii sugereaza ca oamenii dispun de un mecanism senzorial mai puțin cunoscut, numit interocepție, care le p ...
-
Au una dintre cele mai frumoase țări din lume, dar italienii preferă vacanțele în alte țări: Locurile pe care le consideră mai frumoase decât superbele orașe din Italia
Japonia, China, Grecia și Insulele Baleare sunt printre destinațiile preferate ale italienilor in vara anului 2026. Reze ...
-
Povestea bebelușului născut în timpul cutremurelor din Venezuela, pe un teren de baseball. I-au tăiat cordonul ombilical cu o foarfecă de unghii
În mijlocul haosului provocat de cutremurele devastatoare din Venezuela, o tanara insarcinata a adus pe lume un ba ...
-
Controversă de proporții: O actriță virtuală a primit rolul principal într-un film. Actorii de la Hollywood sunt revoltați
Actrița virtuala Tilly Norwood, o identitate digitala creata in totalitate cu ajutorul inteligenței artificiale, a provo ...
-
The Economist: Ce orientare politică au marile modele AI? Cercetătorii au comparat 25 de chatboți, inclusiv ChatGPT, Gemini și Claude
Modelele de inteligența artificiala utilizate de milioane de oameni pentru informare, munca sau studiu tind sa adopte po ...
-
Cum își aleg țânțăroaicele victimele. Factorii care ne fac atât de atractivi pentru ele
Teoriile populare despre motivele pentru care anumite persoane devin ținte sigure pentru țanțari in sezonul cald primesc ...
-
Cel mai lung studiu din istoria Harvard a scos la iveală secretul fericirii. Nu are nicio legătură cu banii sau succesul!
Unul dintre cei mai importanți factori care influențeaza sanatatea psihica nu este legat de succesul profesional sau de ...
-
"Siga-siga" e o expresie pe care turiștii trebuie să o înțeleagă înainte de a merge în Grecia. Nu este doar o vorbă, ci un stil de viață
Dincolo de plaje și taverne, Grecia ascunde un secret pe care turiștii il descopera inca din primele zile de vacanța. Es ...
-
Uimitor: Ce face creierul nostru cu fracțiuni de secundă înainte să auzim melodia preferată
Muzica ascunde un secret biologic fascinant: creierul uman nu se mulțumește doar sa o recepționeze pasiv atunci cand est ...
-
O româncă a torturat timp de o lună o rusoaică, din gelozie. I-a tăiat părul cu satârul și a bătut-o, filmând umilințele
Societatea greaca este șocata de informațiile difuzate de Poliție și de mass-media, conform carora o femeie originara di ...
-
De ce luni dimineața se produc cele mai multe infarcturi: explicația științifică, studiile OMS și sindromul periculos descoperit de medici
Oricat de bizar ar parea, statisticile medicale ascund o realitate sumbra: prima zi a saptamanii de lucru nu aduce doar ...
-
Secretul oamenilor care depășesc vârsta de o sută de ani fără regimuri complicate sau suplimente
Într-o perioada in care alimentația este dominata de produse ultraprocesate și diete tot mai sofisticate, exista c ...
-
Dieta virală care promite slăbire și vindecarea diabetului îi trimite pe oameni direct la spital: Ouăle, salata, fructele și insulina -pe lista de alimente interzise!
O dieta controversata, devenita virala pe rețelele sociale, ii convinge pe bolnavii de diabet sa renunțe la insulina și ...
-
Râde ciob de oală spartă! Cătălin Botezatu atacă dur influencerii din România: „Puneți mâna și munciți!"
Auto intitulatul designer Catalin Botezatu, specializat in chiloti gay, acuza ca mulți dintre așa-zișii influenceri din ...
-
Un '"Batman" misterios leagă oamenii cu bandă adezivă de stâlpi. Detaliul bizar care uimește poliția e altul
Satul sa aștepte ca autoritațile locale sa ii identifice și sa ii aduca in fața justiției pe cei care comit furturi, un ...
-
Cum alungi țânțarii din cameră cu o lămâie. Tehnica e poziționarea specială a fructului
Aerul condiționat usuca incaperea, iar țanțarii devin o pacoste de neocolit. Soluția nu vine dintr-un spray chimic, ci d ...
-
Misterul vechi de 500 de ani de la curtea Florenței, rezolvat de o analiză ADN. Frații Medici nu au murit otrăviți. Ce i-a ucis de fapt
Unul dintre cele mai celebre și longevive mituri privind asasinatele politice din perioada Renașterii s-a prabușit defin ...
-
Fotografia virală: 17 asistente din aceeași secție sunt însărcinate în același timp: „Nu a fost planificat, pur și simplu s-a întâmplat"
Un record neobișnuit a fost atins la un spital din SUA, unde 17 angajate din aceeași secție de obstetrica sunt insarcina ...
-
Prezentatoarea care a pierdut pariul cu Dan Alexa s-a ținut de promisiune: "Băi, dar le face! Eu n-am crezut"
Prezentatoarea Diana Munteanu (47 de ani), fosta soție a lui Claudiu Niculescu (49 de ani), a pierdut un pariu legat de ...
-
Trendul „shot-ului de ulei de măsline" este tot mai popular. Ce se întâmplă de fapt în organism, potrivit medicilor
Trendul „shot-ului de ulei de masline" caștiga popularitate in randul celebritaților și pe rețelele sociale, fiind ...
-
Luna „Căpșună" atinge apogeul în această noapte
Primul spectacol astronomic al verii va avea loc chiar in aceasta seara. Luna „Capșuna" va rasari deasupra Europei ...
-
Se schimbă tot ce știau despre nutriție: Organismul nu poate absorbi fructoza? Un studiu arată ce efecte ar putea avea asupra sănătății
Modul in care organismul absoarbe fructoza ar putea influența nu doar digestia, ci și sanatatea mintala. Un nou studiu s ...
-
Aerul condiționat îngrașă: angajații care petrec 8 ore la birou pe zi o vară întreagă riscă să pună 3 kilograme pe ei
Un birou racit intens poate influența mai mult decat confortul angajaților. Un studiu realizat intr-un spațiu de lucru s ...
-
Un cardiolog avertizează că trei alimente considerate sănătoase îți pot afecta inima
Unele dintre alimentele pe care le consideri sanatoase ar putea, de fapt, sa iți creasca riscul de boli cardiovasculare, ...
-
Sâmbătă, la Comarnic, o nouă ediţie a Festivalului Drapelului organizată de Mari Vila îi aduce pe scenă pe Fuego și Pepe, iar pe seară "Mă mut la mama!"
Potrivit Primariei Comarnic, și anul acesta vor avea loc manifestari care, deja, au devenit tradiție sub numele "Festiva ...
-
Actrița Adriana Trandafir, victima escrocilor. Percheziții ale Poliției Capitalei la indivizii care au făcut 200 de tranzacții cu cardul artistei
Polițiștii Capitalei au facut, luni, mai multe percheziții la indivizii care au furat datele bancare ale actriței Adrian ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu