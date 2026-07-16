Friteuza cu aer cald nu e doar un moft: de ce a cucerit bucătăriile și unde îți poate da bătăi de cap

Dacă ai intrat în ultimii doi ani într-o bucătărie unde cineva gătea cartofi, probabil ai auzit acel zgomot caracteristic al ventilatorului. Friteuza cu aer cald a trecut de la „gadget de nișă" la electrocasnic de bază în timp record, iar asta nu s-a întâmplat din cauza reclamelor. S-a întâmplat pentru că oamenii au descoperit că rezolvă câteva probleme reale din gătitul de zi cu zi.

Problema e că majoritatea ghidurilor despre air fryer se opresc la „gătești mai sănătos cu mai puțin ulei" și cam atât. Ceea ce nu apare nicăieri e că aparatul are și limite clare, că nu înlocuiește tot ce ai în bucătărie și că există câteva greșeli pe care aproape toată lumea le face la început. Tocmai asta găsești mai jos: ce face cu adevărat bine, unde nu merită să te bazezi pe el și cum îl folosești ca să nu ajungă pe un raft

De ce a explodat popularitatea friteuzei cu aer cald

Răspunsul scurt: pentru că e mai rapid decât cuptorul și mai curat decât tigaia. Dar asta nu explică tot.

Friteuza cu aer cald funcționează ca un cuptor cu convecție în miniatură. Aerul fierbinte circulă cu viteză mare în jurul alimentelor, ceea ce produce o crustă crocantă fără a fi nevoie de baie de ulei. Diferența față de un cuptor obișnuit e că spațiul mic înseamnă că temperatura se atinge în 2-3 minute, nu în 15-20. Asta schimbă complet logica gătitului rapid.

Popularitatea a crescut și din alt motiv, mai puțin discutat: consumul de energie. Un cuptor electric standard consumă între 2.000 și 3.500 W. O friteuză cu aer cald funcționează de obicei între 1.200 și 1.800 W și gătește mai repede, ceea ce înseamnă că timpul total de consum este semnificativ mai mic.

Există și un factor social. Comunitățile online dedicate rețetelor pentru air fryer au crescut exponențial. Pe YouTube, canale dedicate exclusiv acestui aparat adună milioane de vizualizări. Oamenii văd că altcineva gătește somon, piersici caramelizate sau aripioare în același aparat și realizează că versatilitatea e mai mare decât credeau.

Un comentariu care apare frecvent în comunitate rezumă bine situația: utilizatorii care trăiesc singuri sau în cuplu descoperă că friteuza rezolvă problema porțiilor mici fără să mai trebuiască să încălzești toată bucătăria. (Empowered Cooks, YouTube, [15 alimente care sunt mai bune în friteuza cu aer, 2024)

Ce gătești bine și ce nu merită să încerci

Aceasta este secțiunea pe care ghidurile o evită. Nu totul iese bine la air fryer și e important să știi dinainte "cu ce se mănâncă". De exemplu, dacă ești pe punctul de a cumpăra un astfel de aparat de pe Altex.ro, este esențial să afli ce poți găti și ce nu este tocmai indicat.

Funcționează excelent pentru:

- Cartofi prăjiți sau copți (rezultatul e comparabil cu friteuza clasică, cu mult mai puțin ulei)

- Aripioare de pui și pulpe (pielea devine crocantă fără să fie uscată)

- Legume congelate, mai ales broccoli și fasole verde

- Reîncălzit mâncare care trebuie să rămână crocantă: pizza, cartofi, produse de patiserie

- Pește, în special somon sau file de cod, care se gătesc în 8-10 minute

Unde rezultatele sunt mediocre sau slabe:

- Aluat umed sau cu multă umiditate (tempura, chifle cu umplutură lichidă)

- Cantități mari de alimente, pentru că supraaglomerarea coșului blochează circulația aerului și totul iese fiert, nu crocant

- Broccoli proaspăt, care tinde să se usuce și să piardă textura (spre deosebire de cel congelat, care iese surprinzător de bine)

- Preparate care necesită lichid în timpul gătitului, cum ar fi tocănițele sau supele

Utilizatorii din comunitate au observat că broccoli proaspăt este una dintre cele mai frecvente dezamăgiri. „Am încercat broccoli proaspăt și nu a ieșit bine, așa că nu m-am mai gândit să încerc varianta congelată. Mulțumesc pentru sfat, o să încerc." (@fishfootface, YouTube, 15 alimente care sunt mai bune în friteuza cu aer, 2024).

Un sfat practic care funcționează: pentru cartofi copți, pune-i mai întâi 3 minute la microunde, apoi transferă-i în friteuza cu aer la 190°C pentru 20 de minute. Coaja iese crocantă, interiorul rămâne pufos. Fără acest pas intermediar, coaja nu se formează în același mod.

Cât de sănătos e gătitul la air fryer față de prăjirea clasică

Răspunsul e mai nuanțat decât „mai sănătos". Depinde de ce compari și de cum folosești aparatul.

Față de prăjirea în baie de ulei, diferența e clară. Un studiu din 2015 a arătat că prepararea cartofilor în friteuza cu aer cald reduce producerea de acrilamidă cu până la 90% față de prăjirea în ulei. Acrilamida este substanța care se formează la temperaturi ridicate în alimente bogate în amidon și este considerată potențial nocivă în cantități mari. Reducerea ei este un avantaj real, nu un marketing.

Față de cuptorul clasic, diferența e mai mică. Friteuza cu aer cald funcționează pe același principiu, doar că spațiul mai mic și viteza aerului produc o crustă mai bună cu mai puțin ulei.

Există și un aspect mai puțin discutat: oxidarea grăsimilor. Când folosești ulei în cantitate mică la temperaturi ridicate, există riscul ca grăsimile să se oxideze mai rapid decât în prăjirea clasică, unde uleiul este în cantitate mare. Soluția e simplă: folosești uleiuri cu punct de fum ridicat (ulei de avocado, ulei de cocos rafinat) și eviți temperaturile de peste 200 °C în preparatele care folosesc ulei.

Teflonul din coșul friteuzei este un alt subiect care apare frecvent în discuții. Un studiu australian din 2022 a evidențiat că ustensilele cu teflon pot elibera microparticule la deteriorarea stratului. Concluzia practică: nu folosi ustensile metalice în coș, nu spăla cu burete abraziv și înlocuiește aparatul dacă stratul antiaderent este vizibil zgâriat.

Curățarea și întreținerea, partea pe care nimeni nu o menționează la cumpărare

Friteuza cu aer cald este mai ușor de curățat decât o friteuză clasică. Dar nu e fără efort, și dacă nu o cureți corect, devine o problemă.

Coșul și tava se spală de obicei la mașina de spălat vase sau cu apă caldă și detergent. Asta e simplu. Problema apare la partea superioară a aparatului, unde rezistența și ventilatorul acumulează grăsime în timp. Această zonă nu este detașabilă în majoritatea modelelor și se curăță greu.

În acest sens, un comentariu dintr-o comunitate românească de utilizatori descrie exact această frustrare: „Partea superioară a aparatului, cea de deasupra cuvei, în timp se umple de grăsime de la aburii preparatului. La un moment dat, oricât am spălat-o, tot rămânea lipicioasă. Astfel, am renunțat să o mai folosesc, chiar dacă nu se stricase." (@abeta4624, YouTube, [Trei rețete rapide la air fryer Tefal](https://www.youtube.com/watch?v=Y67hi93eYmA)

Soluția care funcționează: hârtia de copt perforată, pusă în coș, reduce semnificativ stropii de grăsime care ajung la rezistență. Nu e o soluție perfectă, dar prelungește intervalul dintre curățările profunde. O altă variantă e să ștergi rezistența cu o lavetă umedă după fiecare utilizare, cât timp aparatul e complet răcit.

Uite niște reguli de bază pentru întreținere:

- Nu pune lichide direct în cuvă (ulei, sosuri) fără un recipient

- Lasă aparatul să se răcească complet înainte de curățare

- Verifică periodic dacă stratul antiaderent al coșului e intact

- Dacă gătești preparate cu mult grăsime (aripioare, bacon), pune puțină apă în tava de sub coș pentru a reduce fumul

Merită sau nu să cumperi un air fryer

Depinde de câteva variabile concrete, nu de o regulă generală.

Merită dacă:

- Gătești frecvent porții mici sau medii (1-4 persoane)

- Reîncălzești des mâncare și vrei să evite textura moale de la microunde

- Nu ai cuptor cu convecție sau cuptorul tău e lent și consumă mult

- Gătești des cartofi, pui sau pește și vrei să reduci uleiul

Nu merită (sau nu e prioritar) dacă:

- Ai deja un cuptor cu convecție performant și spațiu limitat pe blat

- Gătești frecvent pentru mai mult de 6 persoane, unde capacitatea standard de 4-6 litri devine insuficientă

- Bucătăria ta e mică și nu ai unde să îl lași permanent pe blat (aparatele care stau în dulap ajung să nu fie folosite)

Prețurile variază considerabil, în funcție de brand și de capacitate. Diferența de preț se justifică dacă gătești des și vrei flexibilitate, nu dacă îl folosești o dată pe săptămână.

În final, friteuza cu aer cald nu e un aparat care transformă gătitul. E un aparat care face câteva lucruri specifice mai bine și mai rapid decât alternativele. Dacă acele lucruri se potrivesc cu ce gătești des, investiția are sens. Dacă nu, riscă să devină un obiect decorativ pe blat, ca multe alte gadgeturi de bucătărie cumpărate cu entuziasm.

Surse și experiențe din comunitate:

- YouTube - @abeta4624 - Trei rețete rapide la air fryer Tefal - https://www.youtube.com/watch?v=Y67hi93eYmA - 2025

- YouTube - @fishfootface - 15 alimente care sunt mai bune în friteuza cu aer - https://www.youtube.com/watch?v=gqVOFXeEzG8 - 2025

- YouTube - Empowered Cooks - 15 alimente care sunt mai bune în friteuza cu aer (și 5 care nu sunt) - https://www.youtube.com/watch?v=gqVOFXeEzG8 - 2025

- Reddit - r/cookingforbeginners - What is the purpose of air fryers? - https://www.reddit.com/r/cookingforbeginners/comments/1b088yn/what_is_the_purpose_of_air_fryers_why_use_them/ - 2024

Sursa foto: Pixabay.com