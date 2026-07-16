Pete Hegseth vrea tratament hormonal pentru militarii americani care au deficit de testosteron. Test obligatoriu pentru toți cei trecuți de 30 de ani

Pentagonul va introduce testarea nivelului de testosteron pentru militarii americani de peste 30 de ani, iar cei diagnosticați cu un deficit vor putea opta pentru tratament hormonal. Măsura, anunțată de secretarul Apărării Pete Hegseth, face parte din eforturile administrației Trump de a crește capacitatea fizică a armatei și se înscrie în discursul său axat pe standarde militare mai stricte asupra forțelor armate.

"Nu este vorba despre o îmbunătățire artificială a performanței voastre, este vorba despre a vă regăsi și optimiza capacitățile naturale, despre a vă păstra longevitatea și a vă asigura că dispuneți de bazele biologice necesare pentru a rezista în luptă", justifică, într-o înregistrare video, pe X, șeful Pentagonului.

Înregistrarea este prezentată cu titlul "The High-T Department of War" ("Departamentul Războiului - numele dat Pentagonului de către administrația Trump - cu un nivel ridicat de testosteron").

Concret, nivelul testosteronului va fi măsurat, începând de la vârsta de 30 de ani, în timpul vizitei medicale anuale. Militarii sub această vârstă se vor supune testului dacă doresc acest lucru.

"Dacă este recomandat un tratament, alegerea de a-l urma vă aparține în întregime", precizează Pete Hegseth.

Nivelul testosteronului scade în mod natural odată cu vârsta, începând de la vârsta de 30 de ani, potrivit specialiștilor.

Pete Hegseth le-a impus militarilor, de când este secretarul Apărării lui Donald Trump, norme fizice mai exigente și calculate pe standarde masculine.

Cuvintele neutre alese de către secretar, "warriors" și "warfighters" nu spun dacă această măsură se aplică și femeilor, al căror nivel de testosteron, în cantitate mult mai mică, scade de asemenea odată cu vârsta.

Pentagonul, căruia AFP i-a cerut să precizeze militarii vizați, a răspuns că, "pentru moment", nu are nimic de spus.

Într-un discurs cu accente viriliste și belicoase pe care l-a susținut în septembrie, în fața unei adunări de gradați de rang înalt convocați la baza militară de la Quantico, în apropiere de Washington, Pete Hegseth a atacat pe militarii supraponderali și pe "generalii și amiralii grași" cu care se întâlnește pe culoarele Pentagonului.