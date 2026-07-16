După Venezuela și Iran, americanii pregătesc acum o operațiune mililitară specială în Cuba in urma careia va fi instalat la conducere Marco Rubio

Pentagonul ia în considerare opțiunea de a desfășura o operațiune de asalt aerian în Cuba cu participarea Diviziei 101 Aeropurtate, relatează postul american de televiziune CBS News, citând surse. SUA încearcă de ceva timp să răstoarne guvernul comunist al Cubei şi au cerut alegeri democratice şi eliberarea "prizonierilor politici".

Potrivit surselor canalului, autoritățile americane au organizat o informare în cadrul căreia au discutat opțiuni pentru posibile acțiuni militare împotriva Cubei. Totuși, reprezentanții departamentului au subliniat că organizarea consultărilor nu înseamnă că conducerea a decis să înceapă o astfel de operațiune.

Secretarul de stat american Marco Rubio a remarcat că Statele Unite preferă opțiunea diplomatică a unei schimbări de putere în Cuba, dar regimul actual "continuă să refuze reformele." Potrivit CBS, printre motivele unei posibile operațiuni militare se numără achiziția de către Cuba a unor drone de atac de origine necunoscută.

În același timp, serviciile de informații americane nu consideră Cuba o amenințare strategică independentă. Desfășurarea unei operațiuni împotriva Cubei ar putea reprezenta o provocare pentru Pentagon, deoarece o mare parte din atenția și capacitățile ofensive ale armatei SUA sunt deja desfășurate în Orientul Mijlociu, a adăugat CBS.

În ianuarie, SUA au sistat aprovizionarea cu combustibil a Cubei, apoi au impus noi sancţiuni care au provocat o plecare masivă a afacerilor străine şi aproape prăbuşirea turismului într-o încercare de a forţa guvernul insulei să vină la masa negocierilor, relatează Agerpres.

Cuba şi ONU spun că sancţiunile SUA reprezintă o încălcare a dreptului internaţional şi a drepturilor omului ale locuitorilor insulei. Potrivit oficialilor cubanezi şi ai SUA, discuţiile stagnează. Ambasadorul american la ONU, Michael Waltz, a declarat recent, într-o dezbatere despre sancţiunile SUA la Adunarea Generală a ONU, că guvernul Cubei este de vină pentru lipsa de electricitate.

"Schimbaţi-vă comportamentul şi reaprindeţi lumina pentru poporul vostru", a spus el. Majoritatea covârşitoare a ţărilor care au luat cuvântul în timpul dezbaterii au cerut, însă, Washingtonului să pună capăt blocadei şi să revină asupra sancţiunilor care au paralizat economia insulei.