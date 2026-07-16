Cel mai lung experiment de evoluție din lume a trecut acum de 80.000 de generații - Iată ce au descoperit cercetătorii

De cele mai multe ori, când oamenii își imaginează teoria evoluției, se gândesc la evenimente care s-au întâmplat în trecut sau acum milioane de ani. Cu toate acestea, acest lucru este greșit, iar evoluția poate fi observată de fapt în timp real. Acesta este ceea ce au făcut oamenii de știință din 1988 cu un set de mici flacoane de sticlă umplute cu bacterii.

De-a lungul acestor ani, bacteriile au trecut prin peste 80.000 de generații, ceea ce este echivalentul a câteva milioane de ani de schimbări. Acesta este un proiect pe care cercetătorii îl numesc Experimentul de Evoluție pe Termen Lung (LTEE), un experiment care se concentrează pe un tip de bacterie cunoscută sub numele de Escherichia coli sau E. coli. Cu toate acestea, ce au descoperit exact după atâtea generații ale unei specii? Să ne adâncim mai mult.

Ce este Experimentul de Evoluție pe Termen Lung?

Experimentul de Evoluție pe Termen Lung a fost inițiat în 1988 și a dezvăluit cât de repede se poate adapta viața, cum pot evolua noi abilități într-o populație și cum șansa aleatorie poate modela calea evoluției. A fost început de un biolog evoluționist pe nume Richard Lenski pe 24 februarie 1988.

A început acest experiment cu 12 flacoane conținând bacterii E. coli. Au fost hrăniți cu o cantitate mică de glucoză ca hrană. În fiecare zi, ceea ce făceau cercetătorii era să ia aproximativ 1% din fiecare sticlă și să-l transfere într-un nou mediu unde trăiesc aproximativ 6 până la 7 generații pe zi.

În plus, la fiecare 75 de zile, oamenii de știință ar stoca și congela mostrele de E. coli pentru a crea un registru fosil la care pot compara și studia generațiile viitoare. Cu alte cuvinte, la fiecare 500 de generații, vor avea un record fosil înghețat și vor observa cum evoluează bacteriile de-a lungul timpului și cu fiecare generație care trece.

Mediul în care a fost așezat flaconul cu bacterii era foarte simplu și constant. Are aceeași temperatură, aceeași hrană și aceeași rutină aplicată lor în fiecare zi. Dar, bacteriile în timp nu au rămas la fel și au evoluat și s-au schimbat continuu.

La începutul experimentului, în cele 12 flacoane, populația a crescut rapid pentru fiecare dintre medii, chiar și cu glucoza limitată pe care o primeau. Până la generația 20.000, ei cresc deja cu aproximativ 70% mai repede decât strămoșii lor anteriori. În plus, unele studii sugerează că forma lor fizică și sănătatea s-au îmbunătățit în timp, dar lent în ultimele generații. Acest model ne spune că adaptarea poate continua la nesfârșit.

Bacteriile s-au schimbat și în alte moduri. În primul rând, dimensiunea medie a celulelor lor a crescut, celulele devenind mai rotunde și mai mari decât ale primelor bacterii. Studiile genomice au descoperit, de asemenea, că au existat peste zeci de mii de mutații în linia lor, dar doar câteva au fost de fapt avantajoase pentru populație.

În timp ce Richard Lenski a început acest lung experiment evoluționar în 1988, până în 2024 și 2025, laboratorul în care se desfășura a fost mutat oficial de la Universitatea de Stat din Michigan la Universitatea din Texas de la Austin sub conducerea Dr. Jeffrey Barrick. Până în prezent, cercetarea a continuat, demonstrând că evoluția nu este doar o idee derivată din fosile vechi, ci mai degrabă un proces continuu care poate fi observat și măsurat.