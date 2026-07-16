Cel mai lung experiment de evoluție din lume a trecut acum de 80.000 de generații - Iată ce au descoperit cercetătorii
Postat la: 16.07.2026 |
De cele mai multe ori, când oamenii își imaginează teoria evoluției, se gândesc la evenimente care s-au întâmplat în trecut sau acum milioane de ani. Cu toate acestea, acest lucru este greșit, iar evoluția poate fi observată de fapt în timp real. Acesta este ceea ce au făcut oamenii de știință din 1988 cu un set de mici flacoane de sticlă umplute cu bacterii.
De-a lungul acestor ani, bacteriile au trecut prin peste 80.000 de generații, ceea ce este echivalentul a câteva milioane de ani de schimbări. Acesta este un proiect pe care cercetătorii îl numesc Experimentul de Evoluție pe Termen Lung (LTEE), un experiment care se concentrează pe un tip de bacterie cunoscută sub numele de Escherichia coli sau E. coli. Cu toate acestea, ce au descoperit exact după atâtea generații ale unei specii? Să ne adâncim mai mult.
Ce este Experimentul de Evoluție pe Termen Lung?
Experimentul de Evoluție pe Termen Lung a fost inițiat în 1988 și a dezvăluit cât de repede se poate adapta viața, cum pot evolua noi abilități într-o populație și cum șansa aleatorie poate modela calea evoluției. A fost început de un biolog evoluționist pe nume Richard Lenski pe 24 februarie 1988.
A început acest experiment cu 12 flacoane conținând bacterii E. coli. Au fost hrăniți cu o cantitate mică de glucoză ca hrană. În fiecare zi, ceea ce făceau cercetătorii era să ia aproximativ 1% din fiecare sticlă și să-l transfere într-un nou mediu unde trăiesc aproximativ 6 până la 7 generații pe zi.
În plus, la fiecare 75 de zile, oamenii de știință ar stoca și congela mostrele de E. coli pentru a crea un registru fosil la care pot compara și studia generațiile viitoare. Cu alte cuvinte, la fiecare 500 de generații, vor avea un record fosil înghețat și vor observa cum evoluează bacteriile de-a lungul timpului și cu fiecare generație care trece.
Mediul în care a fost așezat flaconul cu bacterii era foarte simplu și constant. Are aceeași temperatură, aceeași hrană și aceeași rutină aplicată lor în fiecare zi. Dar, bacteriile în timp nu au rămas la fel și au evoluat și s-au schimbat continuu.
La începutul experimentului, în cele 12 flacoane, populația a crescut rapid pentru fiecare dintre medii, chiar și cu glucoza limitată pe care o primeau. Până la generația 20.000, ei cresc deja cu aproximativ 70% mai repede decât strămoșii lor anteriori. În plus, unele studii sugerează că forma lor fizică și sănătatea s-au îmbunătățit în timp, dar lent în ultimele generații. Acest model ne spune că adaptarea poate continua la nesfârșit.
Bacteriile s-au schimbat și în alte moduri. În primul rând, dimensiunea medie a celulelor lor a crescut, celulele devenind mai rotunde și mai mari decât ale primelor bacterii. Studiile genomice au descoperit, de asemenea, că au existat peste zeci de mii de mutații în linia lor, dar doar câteva au fost de fapt avantajoase pentru populație.
În timp ce Richard Lenski a început acest lung experiment evoluționar în 1988, până în 2024 și 2025, laboratorul în care se desfășura a fost mutat oficial de la Universitatea de Stat din Michigan la Universitatea din Texas de la Austin sub conducerea Dr. Jeffrey Barrick. Până în prezent, cercetarea a continuat, demonstrând că evoluția nu este doar o idee derivată din fosile vechi, ci mai degrabă un proces continuu care poate fi observat și măsurat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Oamenii de știință spun că s-ar putea să ne fi înșelat în privința originii vieții
O analiza revizuita de colegi a contestat ordinea familiara in care cele 20 de aminoacizi canonici au fost recrutați in ...
-
Poate conștiința să fie cuantică? S-ar putea să avem acum un răspuns
Ideea controversata conform careia conștiința are o origine cuantica se confrunta cu o noua provocare, dupa ce o analiza ...
-
Pete Hegseth vrea tratament hormonal pentru militarii americani care au deficit de testosteron. Test obligatoriu pentru toți cei trecuți de 30 de ani
Pentagonul va introduce testarea nivelului de testosteron pentru militarii americani de peste 30 de ani, iar cei diagnos ...
-
Iată că ni se spune din nou că AI ar putea fi conștientă. Anthropic susține că a găsit urme ale apariției conștienței la Claude
Autor: Anil Seth De secole, oamenii sunt fascinați de perspectiva crearii unor ființe artificiale dupa chipul și asemana ...
-
Platforma Ghișeul.ro a fost clonată de hackeri. Ce trebuie să faci dacă ai fost păcălit deja
Platforma oficiala Ghișeul.ro a fost clonata de infractori, anunța Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Atac ...
-
Android Auto vs. navigație dedicată: ce alegi pentru o mașină cu ceva ani
Diferența dintre Android Auto și o navigație dedicata nu ține de harți, ci de cat de mult din mașina vrei sa integrezi. ...
-
Tinerii din Generația Z vor să își dea demisia în masă, în următoarele șase luni. Ce vor să facă în continuare
Patru din zece angajați ai Generației Z (18-28 de ani) susțin ca e foarte probabil sa-și schimbe locul de munca in urmat ...
-
Ce fraude telefonice sunt cele mai întâlnite în România. DNSC: "Metodele nu sunt neapărat noi, însă tehnologia pe care o folosesc a evoluat semnificativ"
Înșelatoriile telefonice se afla, pentru prima data, pe primul loc in topul incidentelor raportate la Directoratul ...
-
SRI recrutează tineri din universități: Studenții vor semna un angajament pe 10 ani. De unde vor ocupa cele mai multe locuri
Serviciul Roman de Informații iși formeaza viitorii specialiști prin parteneriate cu universitați de stat, in cadrul unu ...
-
Doi cetățeni români, printre victimele incendiului clădirii OXY din Bruxelles. Un bărbat de 40 de ani a decedat, iar un tânăr de 20 de ani este internat cu arsuri grave
Un incendiu de proporții a izbucnit marți, 14 iulie, intr-o cladire rezidențiala aflata in curs de renovare in centrul o ...
-
OLED, QLED sau MiniLED? Ghid practic ca să alegi televizorul potrivit pentru casa ta
Alegerea unui televizor nou poate transforma o simpla seara de film intr-o experiența care chiar te prinde sau, dimpotri ...
-
Analiștii avertizează: El Niño ar putea împinge în sus prețurile alimentelor la nivel global pentru mai mulți ani
Analiștii avertizeaza ca un fenomen El Niño deosebit de puternic, aflat in dezvoltare in Oceanul Pacific, ar pute ...
-
Daily Telegraph: NATO nu a reușit să creeze o armată capabilă să țină piept Rusiei
Statele membre NATO nu au reușit sa creeze o armata capabila sa faca piept trupelor ruse, din cauza participarii Alianț ...
-
Europa a stabilit un record la achizițiile de gaz rusesc, 6 miliarde de euro
În prima jumatate a acestui an, țarile europene au stabilit un record la importul de gaz natural lichefiat (GNL) d ...
-
Un rege al Franței folosea pulbere de la un corp mumificat pe post de aspirină. Un altul, din Anglia, se trata cu pulbere de craniu uman
In trecutul omenirii, morții mumificați erau macinați in pulbere, bauți in vin și epilepsia era tratata cu pulbere de cr ...
-
Document: Medicii cer ca pacienții să fie uciși pentru organele lor, se arată într-o publicație prestigioasă din domeniu
Un grup de profesioniști din domeniul medical de renume a starnit ingrijorari pe scara larga dupa ce a propus ca medicii ...
-
Premieră în medicină: Roboți umanoizi au realizat o intervenție chirurgicală pe un pacient viu
Doi roboți umanoizi au participat, pentru prima data, la o intervenție chirurgicala efectuata pe un pacient viu, intr-un ...
-
Un bărbat din Berlin este acuzat că a drogat și violat până la 58 de femei. Victimele, cunoscute pe platformele de întâlniri online și agresiunile sexuale au fost filmate
Un electrician in varsta de 68 de ani din Berlin a fost trimis in judecata dupa ce procurorii l-au acuzat ca a drogat fe ...
-
Undă verde pentru oglinda uriașă din spațiu care poate schimba nopțile pe Pământ. O companie va putea oferi „lumină solară la cerere"
O oglinda gigantica pentru a crea „lumina solara la cerere" a fost recent aprobata de Comisia Federala de Comunica ...
-
Vești bune după luni de scumpiri. Economiștii spun că inflația a trecut de vârf, iar ieftinirile ar putea începe de luna viitoare
Dupa o perioada lunga in care prețurile au crescut accelerat, apar primele semne ca ritmul scumpirilor incepe sa incetin ...
-
Analiza pieței de afaceri din România: oportunități și riscuri pentru IMM-uri în era digitală
Romania traverseaza o perioada de transformare economica accelerata. IMM-urile, care reprezinta coloana vertebral ...
-
Elena Udrea: Bruxelles a descoperit că vaca, porcul și găina sunt infrastructură de securitate. Ferească Dumnezeu cu neterminații ăstia
Fost ministru al Turismului, Elena Udrea, in prezent mama și politician retras din activitate, scriu un text dur prin ca ...
-
Acum 150 de ani, un fenomen El Niño de proporții uriașe a ucis 50 de milioane de oameni. Următorul e foarte aproape
În ultimii 150 de ani, omenirea s-a confruntat cu o multitudine de calamitați. Prima jumatate a secolului al XX-le ...
-
„Dacă murim, murim împreună": Femeia care și-a ținut soțul de picioare după ce acesta a fost aspirat printr‑un geam al avionului, despre lupta disperată de a‑l salva
O femeie care și-a ținut soțul de picioare in timp ce acesta era aspirat prin geamul unui avion Ryanair aflat la aproape ...
-
Discurs istoic al lui Marco Rubio împotriva elitelor globaliste care vor să controleze SUA dar și Europa. Casa Albă vrea sa reinstituie suveranitatea mondială
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a lansat recent o campanie de amploare pentru desființarea Curții Penale Interna ...
-
NASA a dat alarma! Sute de râuri au devenit brusc portocalii. Fenomenul periculos care se extinde rapid
Imagini tulburatoare surprinse de sateliții NASA dezvaluie un fenomen ecologic de proporții in nordul Alaskai: sute de r ...
-
Nicușor Dan a împărtășit imagini de la recepția lui Emmanuel Macron. Alături de el s-a aflat și Mirabela Grădinaru
Președintele Nicușor Dan a facut publice imagini de la recepția oficiala organizata de președintele Franței, Emmanuel Ma ...
-
Un raport arată că românii țin în mișcare Marea Britanie. Datele care spulberă prejudecățile și arată rolul lor-cheie în economie și serviciile publice
Comunitatea romaneasca din Marea Britanie este una dintre cele mai active și integrate din Regat, iar contribuția sa la ...
-
Topirea ghețarilor din Arctica resetează bătălia militară, economică și geopolitică. Germania avertizează: „Rusia este tot mai activă în această zonă"
Ministrul de externe german Johann Wadephul s-a pronuntat luni, la Bruxelles, pentru o reorientare a apararii si descura ...
-
Iranul spune că are o armă mai puternică decât bombele atomice: "Republica Iran o va proteja"
Consilierul militar al ghidului suprem iranian, Mohsen Rezai, fost sef al Gardienilor Revolutiei, a declarat duminica ca ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu