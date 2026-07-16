Alertă la MIPE - Atac cibernetic de amploare, baza de date PNRR a fost ștearsă

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost ținta unui atac cibernetic de amploare joi, 16 iulie, potrivit unor surse din cadrul instituției.

Sursele citate susțin că atacatorii ar fi reușit să pătrundă în sistemele informatice ale ministerului și să șteargă întreaga bază de date cu proiectele și beneficiarii PNRR. Deocamdată, nu este clar dacă datele pot fi recuperate din copii de siguranță sau dacă, înainte de ștergere, acestea au fost și extrase de atacatori. Departamentul IT al MIPE a apelat la SRI, STS și DNSC.

O ședință de urgență are loc în aceste momente la cabinetul ministrului, pentru evaluarea proporțiilor incidentului și stabilirea măsurilor care trebuie luate. Nu există încă informații privind identitatea sau originea atacatorilor și nici dacă incidentul a afectat sistemele prin care sunt gestionate fondurile europene, proiectele aflate în implementare ori comunicarea cu beneficiarii.

De asemenea, nu este cunoscut în acest moment dacă activitatea ministerului a fost blocată total sau dacă unele dintre sistemele informatice continuă să funcționeze. Până la ora publicării acestei știri, MIPE nu prezentase public detalii despre incident. Sunt așteptate clarificări oficiale din partea ministerului și a autorităților competente în domeniul securității cibernetice.