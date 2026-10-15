Barosanii din Silicon Valley s-au apucat de fumat ca sa demonstreze ca în viitor AI va vindeca și cancerul

Postat la: 15.10.2026 |

Barosanii din Silicon Valley s-au apucat de fumat ca sa demonstreze ca în viitor AI va vindeca și cancerul

Shyam Sankar, CTO-ul Palantir Technologies, a declarat., în emisiunea Face the Nation de la CBS, că unii cercetători în inteligență artificială au început să fumeze pentru a demonstra cât de mult cred că AI va vindeca, în viitor, cancerul.

Sankar a explicat că gestul reprezintă un pariu total pe capacitățile viitoare ale AI. El a descris această mentalitate drept o formă de „psihoză colectivă" și „iluzie socială", criticând transformarea inteligenței artificiale într-un obiect al credinței aproape religioase.

Business Insider a documentat separat existența unor antreprenori din Silicon Valley care au început să fumeze. Avi Schiffmann, fondatorul startupului Friend, a afirmat că se așteaptă ca AI să vindece cancerul pulmonar înainte ca fumătorii de astăzi să dezvolte boala.

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Barosanii din Silicon Valley s-au apucat de fumat ca sa demonstreze ca în viitor AI va vindeca și cancerul

Postat la: 15.10.2026 |

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Shyam Sankar, CTO-ul Palantir Technologies, a declarat., în emisiunea Face the Nation de la CBS, că unii cercetători în inteligență artificială au început să fumeze pentru a demonstra cât de mult cred că AI va vindeca, în viitor, cancerul.

Sankar a explicat că gestul reprezintă un pariu total pe capacitățile viitoare ale AI. El a descris această mentalitate drept o formă de „psihoză colectivă" și „iluzie socială", criticând transformarea inteligenței artificiale într-un obiect al credinței aproape religioase.

Business Insider a documentat separat existența unor antreprenori din Silicon Valley care au început să fumeze. Avi Schiffmann, fondatorul startupului Friend, a afirmat că se așteaptă ca AI să vindece cancerul pulmonar înainte ca fumătorii de astăzi să dezvolte boala.

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albeni
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