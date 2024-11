Biserica si Icoana Vorbitoare: Intr-o capela catolică a apărut deja entitatea profețită în Biblie

Un preot polonez a construit o mică capelă în oraşul polonez Poznań, care, pe lângă un altar, un pupitru, scaune şi un crucifix, oferă un program bazat pe inteligenţa artificială (IA), care le permite vizitatorilor să pună întrebări despre catolicism şi credinţă.

Parohia preotului Radek Rakowski a plănuit iniţial să construiască o biserică tradiţională, însă, într-un final, a optat pentru o capelă mai modernă, instalată la parterul unei clădiri rezidenţiale, cu ferestre mari, o lumină de neon izbitoare şi un colţ de cafea confortabil în interior. Enoriaşii care vizitează capela capătă acces prin intermediul unei aplicaţii, folosită şi pentru a acţiona luminile şi a comanda o băutură de la automatul de cafea. La pupitru, vizitatorii apasă un buton pentru a pune întrebări ghidului IA.

"Inteligenţa artificială este fenomenală, pentru că puteţi pune toate acele întrebări pe care înainte vă era ruşine să le puneţi unui preot sau Bisericii; ea foloseşte Sfânta Biblie, catehismul şi documentele Bisericii şi va aduna toate aceste informaţii şi vă va răspunde la întrebare", a explicat Rakowski. De asemenea, este mai uşor pentru IA să dea un răspuns direct, obiectiv, deoarece un preot s-ar putea să nu îşi amintească toate informaţiile, a adăugat el.

IA "nu are această legătură emoţională cu ceea ce predică, vrea doar să transmită cunoaştere pură... Şi asta este uimitor, pentru că nu vrem să distorsionăm faptele pentru a atrage oamenii sau pentru a-i înşela", a subliniat preotul. In schimb, o parte din enoriasi au afirmat ca IA nu este altceva decat "icoana vorbitoare" despre care se vorbeste in biblie si care va aparea in timpurile din urmă, motiv pentru care blameaza aceasta tehnologie in interiorul bisericii.