Vezi cum blochează Trump ca Rusia și alte patru state să nu câștige din afacerile petroliere cu Venezuela și care e reacția Moscovei
Postat la: 12.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a emis o serie de licențe care permit companiilor americane să furnizeze Venezuelei echipamente, tehnologie și servicii necesare explorării, dezvoltării și producției de petrol și gaze, transmite presa internațională, citând site-ul oficial al instituției americane.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a aprobat trei licențe generale care stabilesc condițiile pentru tranzacțiile cu guvernul Venezuelei și cu compania petrolieră de stat Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), precum și cu entitățile în care PDVSA deține 50% sau mai mult din capital. Documentele autorizează contracte care pot include furnizarea de bunuri, tehnologie, software, servicii, logistică și mentenanță în domeniul petrolier, dar toate acordurile trebuie redactate în conformitate cu legislația americană, iar litigiile să fie soluționate în instanțele din SUA. Plățile în baza acestor contracte trebuie efectuate doar în conturi controlate de autoritățile americane.
Totodată, licențele interzic crearea de noi întreprinderi comune pentru producția de petrol sau gaze în Venezuelași impun restricții stricte asupra tranzacțiilor cu entități sau persoane din mai multe țări. Orice operațiuni cu companii sau persoane fizice din Rusia, China, Iran, Coreea de Nord și Cuba sunt complet interzise, conform documentelor publicate. Companiile petroliere vor avea nevoie de autorizarea SUA pentru a utiliza echipamente specializate și pentru a importa platforme de foraj necesare extinderii producției de petrol în Venezuela.
Rusia a criticat noua interdicție privind operațiunile în sectorul petrolier venezuelean, considerând-o discriminare directă, potrivit declarațiilor ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. Oficialul a spus că restricțiile de acces pentru Rusia, China și Iran la proiectele petroliere din Venezuela sunt îndreptate împotriva intereselor rusești și vor fi solicitate clarificări din partea Washingtonului.
Venezuela produce în prezent aproape un milion de barili de petrol pe zi, iar estimările Administrației Informațiilor Energetice din SUA sugerează că producția ar putea crește cu până la 20% în lunile următoare. Recent, administrația americană a permis companiilor din SUA să producă și să exporte petrol venezuelean, iar în ianuarie 2026 autoritățile americane au confiscat mai multe petroliere care transportau țiței venezuelean, în contextul sancțiunilor și disputelor legate de controlul resurselor energetice ale Venezuelei.
Decizia de a emite licențe pentru furnizarea de echipamente și tehnologie către Venezuela face parte dintr-o strategie mai largă a administrației americane de a stimula relansarea industriei petroliere venezuelene, dar și de a limita influența altor puteri mondiale în sectorul energetic al acestei țări.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mitică Dragomir, așteptat cu lecitină forte la sediul ÎCCJ. „Cică nu-și mai aduce aminte infracțiunile"
Mitica Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost intampinat cu o cutie de lecitina, la noul ter ...
-
Robert Negoiță, provocat să facă un test rapid pentru cocaină. Rezultatul, contestat de echipa primarului: „Nu este idiot"
Robert Negoița a fost pus intr-o situație inedita, in timp ce se afla la tribunal. La termenul la care primarul Sectorul ...
-
Creier afectat după Covid? Descoperire îngrijorătoare pentru milioane de pacienți
Un nou studiu atrage atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lunga durata, sugerand ca aceasta afecțiune a ...
-
Bărbat dispărut din septembrie, găsit mort în propria locuință. Anchetă în Poliție privind modul în care a fost căutat
Un caz care ridica semne grave de intrebare zguduie județul Braila. Un barbat in varsta de 72 de ani, dat disparut inca ...
-
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul "El Dorado" al miliardarilor
Migratia transfrontaliera a celor mai instarite familii din lume accelereaza intr-un ritm fara precedent, afirma experti ...
-
Dezvăluiri în Dosarele Epstein. Presa a fost „dusă de nas" cu un cadavru fals la închisoarea unde s-a sinucis miliardarul
Un document al Biroului Federal de Investigatii (FBI) al Statelor Unite sustine ca oficiali din sistemul judiciar americ ...
-
Experții criminaliști cred că legendarul solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain a fost ucis în urmă cu 32 de ani și nu s-a sinucis!
Noi ipoteze apar dupa 32 de ani de la tragica dispariție a solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain. Experții criminaliști ...
-
Războiul invizibil scos la iveală de Google! Se realizează spionaj cibernetic care vizează direct industria apărării
Companiile din industria apararii nu mai sunt singurele vizate de atacuri informatice. Potrivit unui raport publicat de ...
-
Cum să te ferești de răceală și gripă când mergi în vacanță - de la călătoria cu avionul, la bune practici în hotel
Vacanțele sunt pentru relaxare, explorare și distracție - nu pentru simptomele neplacute ale racelii sau gripei. Î ...
-
Renovarea casei: ce implică, la ce să te aștepți și cum îți gestionezi bugetul fără stres
Renovarea unei case poate fi un proiect entuziasmant, dar și o provocare serioasa. Fie ca vrei sa reimprospatezi un apar ...
-
Povestea „inspectoarei" din Belarus care a pus stăpânire pe averea lui Jeffrey Epstein: Zeci de milioane de dolari, proprietăți și diamante
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, in conformitate cu Legea privi ...
-
Nemții introduc "bășinmetrul": Ministrul Mediului vrea să știe exact cât metan emană fiecare vacă din Germania
Germania vrea sa implementeze un sistem de monitorizare a metanului emis de vaci ca parte a unui program de protecție a ...
-
Urmează beleaua! UE vrea să devină „un gigant global". Ursula von der Leyen: „Mergem cu frâna de mână trasă. Trebuie eliminate obstacolele"
UE trebuie sa elimine obstacolele de pe piața unica ce o impiedica sa devina un veritabil gigant global și trebuie sa fa ...
-
Iranul se pregătește de o coliziune puternică cu SUA: Au îngropat instalațiile nucleare, în timp ce americanii au trimis avioanele de luptă
Imagini satelitare recente arata ca intrari ale instalatiei nucleare iraniene de la Isfahan au fost ingropate cu pamant, ...
-
De ce 2026 este mai greu decât 2025. Cât pierd românii în fiecare lună după noile taxe
Anul 2026 aduce o serie de schimbari fiscale care, cumulate cu inflația inca ridicata, pun presiune suplimentara pe buge ...
-
Penisgate: Își injectau sexul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe. Săritorii cu schiurile în mijlocul unui scandal de proporții la Jocurile Olimpice
Agenția Mondiala Antidoping investigheaza daca sportivi din proba de sarituri cu schiurile și-ar fi injectat penisul cu ...
-
Youval Harari a intrat în colimatorul Biroului pentru Erezii și Religii al Bisericii Ortodoxe care îi dă o replică tăioasă după discursul de la Davos privind AI
SFÂNTA MITROPOLIE A PIREULUI- BIROUL PENTRU EREZII ȘI RELIGII În Pireu, pe 9 februarie 2026 INTELIGENȚA ARTI ...
-
Anatomia Moltbot / Moltbook - rețeaua socială și de execuție a agenților AI. Ce se întâmplă de fapt în discuțiile cu și dintre roboți
OpenClaw - inițial Clawdbot, pentru scurt timp Moltbot - este un agent AI personal open-source creat de Peter Steinberge ...
-
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au explodat
Datoriile firmelor catre bugetul de stat și bugetele sociale au continuat sa creasca in trimestrul IV din 2025, la final ...
-
Momentul când Epstein a fost găsit mort: imagini nemaivăzute surprind haosul din închisoare după descoperirea cadavrului pedofilului
Înregistrarea ingropata in milioanele de documente și materiale video facute publice de Departamentul de Justiție ...
-
Jumătate dintre minori sunt contactați de străini pe internet. Studiul îngrijorător care arată de ce ar trebui interzise rețelele sociale pentru copii
Realitatea digitala a minorilor din Romania la finalul anului 2025 este marcata de cifre alarmante, conform celui mai re ...
-
Alertă în Ungaria: un individ a descins într-o primărie și l-a împușcat pe primar
Focuri de arma in biroul primarului din Nagytevel in Ungaria! Atacul a avut loc marți dimineața. Primarul Sándor ...
-
Controverse după publicarea dosarelor Epstein - șase nume acoperite fără explicații: unul dintre ei ocupă o funcţie destul de înaltă într-un guvern străin
Departamentul de Justiție al Statelor Unite este acuzat de lipsa de transparența in gestionarea dosarului Jeffrey Epstei ...
-
Mai presus de Constituție: ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE în problema pensiilor magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a facut, marți, un nou pas instituțional major in disputa privind legea pensii ...
-
Actormetrul lui Dinescu: O poezie-manifest despre norma din batista Desdemonei și despre Hamlet descheiat la prăvălie!
Mircea Dinescu a intervenit in dezbaterea aprinsa legata de protestul actorilor de la Teatrul Național „I.L. Carag ...
-
Anuț sumbru pentru omenire: Șeful de la Anthropic dezvăluie ce lucru periculos ar putea dezvolta inteligența artificială
Într-o analiza detaliata, Dario Amodei, șeful companiei Anthropic, explica faptul ca inteligența artificiala avans ...
-
Imagini dezvăluite de Pentagon, contrar ideilor despre fizică: Un OZN care scapă de o aeronavă SUA, cu o viteză uriașă
Jeremy Corbell, jurnalist de investigație, regizor de documentare și co-prezentator al podcastului Weaponized, a dezvalu ...
-
Stat paralel, mistic și ocult, sau grup infracțional organizat?
Aprecierea ca așa-zisul stat paralel este format din indivizi cu un potențial criminogen dezvoltat, care constituie de f ...
-
Nunta Chimică: Ceremonia olimpică din 2026 a fost bogată în simbolism ocult și alchimic
Un moment special in spectacolul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna din 2026 a reprezentat Nunta Chimica, un concep ...
-
Cum au intrat dacii în istorie: ce a văzut Herodot la nord de Dunăre și de ce l-au fascinat atât de mult geții
Primele mențiuni sigure despre daci apar in scrierile unor autori greci din secolul V i.Hr., iar numele care se remarca ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu