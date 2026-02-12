Vezi cum blochează Trump ca Rusia și alte patru state să nu câștige din afacerile petroliere cu Venezuela și care e reacția Moscovei

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a emis o serie de licențe care permit companiilor americane să furnizeze Venezuelei echipamente, tehnologie și servicii necesare explorării, dezvoltării și producției de petrol și gaze, transmite presa internațională, citând site-ul oficial al instituției americane.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a aprobat trei licențe generale care stabilesc condițiile pentru tranzacțiile cu guvernul Venezuelei și cu compania petrolieră de stat Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), precum și cu entitățile în care PDVSA deține 50% sau mai mult din capital. Documentele autorizează contracte care pot include furnizarea de bunuri, tehnologie, software, servicii, logistică și mentenanță în domeniul petrolier, dar toate acordurile trebuie redactate în conformitate cu legislația americană, iar litigiile să fie soluționate în instanțele din SUA. Plățile în baza acestor contracte trebuie efectuate doar în conturi controlate de autoritățile americane.

Totodată, licențele interzic crearea de noi întreprinderi comune pentru producția de petrol sau gaze în Venezuelași impun restricții stricte asupra tranzacțiilor cu entități sau persoane din mai multe țări. Orice operațiuni cu companii sau persoane fizice din Rusia, China, Iran, Coreea de Nord și Cuba sunt complet interzise, conform documentelor publicate. Companiile petroliere vor avea nevoie de autorizarea SUA pentru a utiliza echipamente specializate și pentru a importa platforme de foraj necesare extinderii producției de petrol în Venezuela.

Rusia a criticat noua interdicție privind operațiunile în sectorul petrolier venezuelean, considerând-o discriminare directă, potrivit declarațiilor ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. Oficialul a spus că restricțiile de acces pentru Rusia, China și Iran la proiectele petroliere din Venezuela sunt îndreptate împotriva intereselor rusești și vor fi solicitate clarificări din partea Washingtonului.

Venezuela produce în prezent aproape un milion de barili de petrol pe zi, iar estimările Administrației Informațiilor Energetice din SUA sugerează că producția ar putea crește cu până la 20% în lunile următoare. Recent, administrația americană a permis companiilor din SUA să producă și să exporte petrol venezuelean, iar în ianuarie 2026 autoritățile americane au confiscat mai multe petroliere care transportau țiței venezuelean, în contextul sancțiunilor și disputelor legate de controlul resurselor energetice ale Venezuelei.

Decizia de a emite licențe pentru furnizarea de echipamente și tehnologie către Venezuela face parte dintr-o strategie mai largă a administrației americane de a stimula relansarea industriei petroliere venezuelene, dar și de a limita influența altor puteri mondiale în sectorul energetic al acestei țări.