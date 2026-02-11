Cum să te ferești de răceală și gripă când mergi în vacanță - de la călătoria cu avionul, la bune practici în hotel
Postat la: 11.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Vacanțele sunt pentru relaxare, explorare și distracție - nu pentru simptomele neplăcute ale răcelii sau gripei. Însă atunci când călătorești, mai ales cu avionul sau în locații aglomerate, riscul de expunere la virusuri respiratorii crește considerabil.
Din fericire, prin câțiva pași practici și măsuri preventive poți reduce semnificativ șansele ca boala să-ți strice vacanța. În plus, folosirea unor suplimente pentru gripă naturale sau produse pentru susținerea imunității - cum sunt cele de pe fares.ro - poate face o diferență reală în sezonul rece sau pe durata vacanței.
De ce călătoriile te expun la riscuri mai mari de răceală și gripă?
Călătoria cu avionul implică un spațiu închis, cu circulație limitată a aerului și contacte frecvente cu alte persoane, ceea ce poate crește șansele de a intra în contact cu virusuri respiratorii - inclusiv cele care provoacă răceala și gripa. Aerul uscat din cabină poate usca mucoasele nazale, diminuând capacitatea naturală a organismului de a filtra și respinge agenții patogeni, și poate facilita supraviețuirea microbilor în aerul respirat.
De asemenea, aeroporturile, hotelurile și mijloacele de transport sunt puncte de întâlnire pentru oameni provenind din regiuni diferite, ceea ce mărește probabilitatea de a întâlni bacterii și virusuri cu care sistemul imunitar nu este obișnuit.
Pregătirea înainte de plecare - primul pas spre o vacanță sănătoasă
Înainte de a pleca în vacanță, este important să îți întărești organismul. O dietă echilibrată, somn suficient și hidratare adecvată sunt elemente de bază. În plus, unii aleg să completeze aceste măsuri cu produse naturale care să susțină răspunsul imunitar sau să atenueze simptomele dacă apar primele semne de răceală sau gripă. Pe fares.ro, în secțiunea pentru răceală și gripă, găsești suplimente naturale - cum ar fi ceaiuri, siropuri și capsule - concepute pentru susținerea organismului în perioadele de infecții respiratorii.
Produsele din această gamă conțin plante și uleiuri esențiale cu proprietăți antivirale, antiinflamatoare și expectorante, care pot contribui la ameliorarea simptomelor sau la susținerea sistemului imunitar atunci când ești expus la viruși.
În aeroport - strategii simple pentru a reduce expunerea la virusuri
Igienă riguroasă a mâinilor
În aeroporturi se ating frecvent suprafețe cu trafic intens - mânerele ușilor, benzile de securitate etc. - unde pot persista germeni. Spălatul pe mâini cu apă și săpun sau folosirea regulată a unui dezinfectant pe bază de alcool sunt strategii esențiale pentru a reduce riscul de contaminare.
Păstrează distanța și evită zonele aglomerate
Când este posibil, menține distanța față de persoanele care tușesc sau strănută - virusurile respiratorii se transmit în principal prin picături respiratorii.
Alege locul cu grijă și limitează interacțiunile
Dacă ai posibilitatea, alege un loc la fereastră - e mai puțin circulat și reduci contactul cu pasagerii din culoar. De asemenea, încearcă să limitezi interacțiunile cu echipajul și alți pasageri, mai ales dacă aceștia par bolnavi.
Hidratează-te constant
Aerul din cabina avionului este foarte uscat, ceea ce poate usca mucoasele respiratorii și le poate face mai vulnerabile la infiltrarea virusurilor. Bea apă regulat în timpul zborului și evită băuturile alcoolice sau cele care induc deshidratarea.
Evită să-ți atingi fața
Virusurile care ajung pe mâini prin atingerea suprafețelor pot pătrunde în organism dacă îți atingi ochii, nasul sau gura. Menține-ți mâinile cât mai departe de față înainte de a le dezinfecta sau spăla.
La destinație - cele mai bune obiceiuri în hotel
Curățenie și igienă în cameră
Dezinfectează la sosire suprafețele frecvent atinse din cameră - telecomanda, clanța ușii, întrerupătoarele - cu șervețele dezinfectante. Chiar dacă personalul hotelului curăță și întreține camerele, tu poți adăuga un strat suplimentar de siguranță.
Aerisește des camera
Aerisește camera dacă este posibil - aerul proaspăt reduce concentrația particulelor virale și crește confortul respirator.
Menține-ți rutina de igienă personală
Spălatul pe mâini după ce te întorci din exterior, înainte de mese și după folosirea toaletelor publice rămâne unul dintre cele mai eficiente moduri de a preveni infecțiile respiratorii.
Menținerea imunității pe durata vacanței
Dormi suficient și redu stresul
Odihna joacă un rol esențial în funcționarea sistemului imunitar. Lipsa somnului sau stresul pot slăbi răspunsul organismului la virusuri, crescând riscul de răceală sau gripă.
Suplimente și remedii naturale pentru susținerea organismului
Pe lângă măsurile de igienă și stil de viață sănătos, unele persoane folosesc remedii naturale sau suplimente pentru susținerea imunității. Gama de produse pentru răceală și gripă de la FARES include:
-
ceaiuri medicinale pe bază de plante cu efect expectorant și calmant;
-
capsule și siropuri cu efect antiviral, anti-inflamator și imunostimulator;
-
produse naturale care pot fi consumate atât preventiv, cât și de la primele simptome.
Produsele FARES sunt concepute pentru a susține organismul în perioadele în care ai nevoie de un plus de protecție împotriva răcelii și gripei, integrând plante medicinale tradiționale și ingrediente cu efect benefic asupra sistemului respirator.
Ce să faci dacă simptomele apar în vacanță?
Chiar și cu toate măsurile preventive, uneori simptomele pot apărea totuși. În acest caz:
-
izolează-te pe cât posibil pentru a reduce răspândirea virusului către alți turiști;
-
hidratează-te și odihnește-te cât mai mult;
-
folosește produse naturale sau remedii simptomatice pentru a calma disconfortul;
-
consultă un medic dacă simptomele sunt severe sau persistente.
Vacanța nu ar trebui să fie umbrită de o răceală sau gripă - iar cu câteva strategii simple, o igienă riguroasă și atenție la sănătatea ta înainte și în timpul călătoriei, poți reduce semnificativ șansele de îmbolnăvire. Îmbinând bunele practici de igienă și sănătate cu opțiuni naturale de sprijin imunitar, precum gama de produse pentru răceală și gripă de pe fares.ro, transformi vacanța într-o experiență cu adevărat memorabilă și plină de energie.
Poză de Aaron Wu pe Unsplash.com
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Renovarea casei: ce implică, la ce să te aștepți și cum îți gestionezi bugetul fără stres
Renovarea unei case poate fi un proiect entuziasmant, dar și o provocare serioasa. Fie ca vrei sa reimprospatezi un apar ...
-
Povestea „inspectoarei" din Belarus care a pus stăpânire pe averea lui Jeffrey Epstein: Zeci de milioane de dolari, proprietăți și diamante
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, in conformitate cu Legea privi ...
-
Nemții introduc "bășinmetrul": Ministrul Mediului vrea să știe exact cât metan emană fiecare vacă din Germania
Germania vrea sa implementeze un sistem de monitorizare a metanului emis de vaci ca parte a unui program de protecție a ...
-
Urmează beleaua! UE vrea să devină „un gigant global". Ursula von der Leyen: „Mergem cu frâna de mână trasă. Trebuie eliminate obstacolele"
UE trebuie sa elimine obstacolele de pe piața unica ce o impiedica sa devina un veritabil gigant global și trebuie sa fa ...
-
Iranul se pregătește de o coliziune puternică cu SUA: Au îngropat instalațiile nucleare, în timp ce americanii au trimis avioanele de luptă
Imagini satelitare recente arata ca intrari ale instalatiei nucleare iraniene de la Isfahan au fost ingropate cu pamant, ...
-
De ce 2026 este mai greu decât 2025. Cât pierd românii în fiecare lună după noile taxe
Anul 2026 aduce o serie de schimbari fiscale care, cumulate cu inflația inca ridicata, pun presiune suplimentara pe buge ...
-
Penisgate: Își injectau sexul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe. Săritorii cu schiurile în mijlocul unui scandal de proporții la Jocurile Olimpice
Agenția Mondiala Antidoping investigheaza daca sportivi din proba de sarituri cu schiurile și-ar fi injectat penisul cu ...
-
Youval Harari a intrat în colimatorul Biroului pentru Erezii și Religii al Bisericii Ortodoxe care îi dă o replică tăioasă după discursul de la Davos privind AI
SFÂNTA MITROPOLIE A PIREULUI- BIROUL PENTRU EREZII ȘI RELIGII În Pireu, pe 9 februarie 2026 INTELIGENȚA ARTI ...
-
Anatomia Moltbot / Moltbook - rețeaua socială și de execuție a agenților AI. Ce se întâmplă de fapt în discuțiile cu și dintre roboți
OpenClaw - inițial Clawdbot, pentru scurt timp Moltbot - este un agent AI personal open-source creat de Peter Steinberge ...
-
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au explodat
Datoriile firmelor catre bugetul de stat și bugetele sociale au continuat sa creasca in trimestrul IV din 2025, la final ...
-
Momentul când Epstein a fost găsit mort: imagini nemaivăzute surprind haosul din închisoare după descoperirea cadavrului pedofilului
Înregistrarea ingropata in milioanele de documente și materiale video facute publice de Departamentul de Justiție ...
-
Jumătate dintre minori sunt contactați de străini pe internet. Studiul îngrijorător care arată de ce ar trebui interzise rețelele sociale pentru copii
Realitatea digitala a minorilor din Romania la finalul anului 2025 este marcata de cifre alarmante, conform celui mai re ...
-
Alertă în Ungaria: un individ a descins într-o primărie și l-a împușcat pe primar
Focuri de arma in biroul primarului din Nagytevel in Ungaria! Atacul a avut loc marți dimineața. Primarul Sándor ...
-
Controverse după publicarea dosarelor Epstein - șase nume acoperite fără explicații: unul dintre ei ocupă o funcţie destul de înaltă într-un guvern străin
Departamentul de Justiție al Statelor Unite este acuzat de lipsa de transparența in gestionarea dosarului Jeffrey Epstei ...
-
Mai presus de Constituție: ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE în problema pensiilor magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a facut, marți, un nou pas instituțional major in disputa privind legea pensii ...
-
Actormetrul lui Dinescu: O poezie-manifest despre norma din batista Desdemonei și despre Hamlet descheiat la prăvălie!
Mircea Dinescu a intervenit in dezbaterea aprinsa legata de protestul actorilor de la Teatrul Național „I.L. Carag ...
-
Anuț sumbru pentru omenire: Șeful de la Anthropic dezvăluie ce lucru periculos ar putea dezvolta inteligența artificială
Într-o analiza detaliata, Dario Amodei, șeful companiei Anthropic, explica faptul ca inteligența artificiala avans ...
-
Imagini dezvăluite de Pentagon, contrar ideilor despre fizică: Un OZN care scapă de o aeronavă SUA, cu o viteză uriașă
Jeremy Corbell, jurnalist de investigație, regizor de documentare și co-prezentator al podcastului Weaponized, a dezvalu ...
-
Stat paralel, mistic și ocult, sau grup infracțional organizat?
Aprecierea ca așa-zisul stat paralel este format din indivizi cu un potențial criminogen dezvoltat, care constituie de f ...
-
Nunta Chimică: Ceremonia olimpică din 2026 a fost bogată în simbolism ocult și alchimic
Un moment special in spectacolul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna din 2026 a reprezentat Nunta Chimica, un concep ...
-
Cum au intrat dacii în istorie: ce a văzut Herodot la nord de Dunăre și de ce l-au fascinat atât de mult geții
Primele mențiuni sigure despre daci apar in scrierile unor autori greci din secolul V i.Hr., iar numele care se remarca ...
-
S-a descoperit o particulă atât de mică încât pe lângă ea un atom ar fi mai mare decat o întreagă galaxie
Astrofizicienii au detectat toponiul - o particula exotica atat de mica incat ne redefinește ințelegerea asupra noțiunii ...
-
Wall Street pierde 611 miliarde de dolari într-o săptămână, pe fondul temerilor legate de inteligența artificială
Piețele financiare americane au inregistrat pierderi semnificative saptamana trecuta, dupa ce lansarea unor noi instrume ...
-
Americanii confirmă: urmează retragerea soldaților din Europa și înlocuirea lor cu „capacități europene"
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a raspuns luni la unele dintre concluziile raportului premergator al Conferin ...
-
Tehnologia care îți poate spiona telefonul fără ca tu să atingi ecranul. Ce țară vrea să o importe
Radiant Research Labs, un startup lansat in mai 2023, a atras atenția comunitații internaționale de securitate ciberneti ...
-
Detalii noi în cazul crimelor misterioase din Bulgaria desprinse parcă din filmele de groază: 6 morți și teorii extreme
Un caz intunecat, cu ecouri de thriller sumbru, ține Bulgaria in stare de șoc de mai bine de o saptamana. Șase oameni au ...
-
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici"
Romania este campioana europeana la scumpiri, iar inflația este practic de 5 ori mai mare decat media in statele Uniunii ...
-
Schimbare majoră pe piețele americane: Investitorii de pe Wall Street se îndepărtează de AI și giganții tech
Investitorii de pe Wall Street se indreapta tot mai mult catre companii mai mici si mai putin costisitoare, in timp ce i ...
-
Masoneria de cartier e abonată la banii statului. Mulți politicieni, oameni de afaceri si interlopi fac parte din Loja de la cârciumă
Restaurantul cunoscut in trecut sub numele „Barlogul lupilor", redenumit ulterior „Le Blanc", apare in mai m ...
-
Obsesia majoră a lui Epstein: Visa la o rasă de oameni superiori prin îmbunătățirea ADN-ului
În corespondențe cu cercetatori renumiți, Epstein explora idei controversate și eugeniste, de la modificarea genet ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu