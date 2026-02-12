Robert Negoiță, provocat să facă un test rapid pentru cocaină. Rezultatul, contestat de echipa primarului: „Nu este idiot"

Robert Negoiță a fost pus într-o situație inedită, în timp ce se afla la tribunal. La termenul la care primarul Sectorului 3 contestă din nou controlul judiciar, Negoiță a fost provocat de activistul Marian Ceaușescu să facă un test rapid pentru consumul de cocaină. Ceaușescu a publicat un video pe pagina sa de Facebook în care Negoiță a acceptat testul.

„Uitați-vă, ați ieșit (pozitiv - n.red.). Dacă vreți să mă convingeți, mergem la un spital să faceți urină", a spus Ceaușescu după test. Rezultatul testului a fost contestat de apropiații lui Negoiță. „Un om care face test în public înseamnă că nu se droghează, că domnul primar nu e idiot", a fost și replica unuia dintre avocații lui Robert Negoiță. „Eu am făcut anti-drog în trafic", a declarat și Robert Negoiță.

Ceaușescu l-a mai provocat o dată pe Negoiță să facă testul, dar acesta l-a refuzat. „Nu vorbesc cu nebunii", i-a transmis atunci Negoiță activistului care îl urmărea cu telefonul mobil și care l-a întrebat dacă are curaj să facă un test antidrog. Săptămâna trecută, Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar de către procurorii DNA după 6 ore de audieri. Anchetatorii i-au stabilit o cauțiune de 800.000 de lei, dar și interdicția de a-și mai exercita atribuțiile de primar.

Marian Ceaușescu i-a mai făcut test antidrog și lui Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, care a ieșit tot pozitiv. Ulterior, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a dus la spitalul Bagdasar pentru a efectua un test care să arate dacă a consumat sau nu marijuana. "Cum am promis merg la primari să facă testul antidrog rapid. Primul primar a fost Daniel Băluță primarul sectorului 4 testul pentru COCAINA a ieșit NEGATIV. Testul la Marijuana a ieșit Pozitiv", a scris Ceaușescu pe contul său de Facebook.

Întrebat cum comentează rezultatul pozitiv, Băluță a răspuns: "Sunt convins că acest test face parte din marja de eroare pe care o are orice categorie de test de genul acesta". Ulterior, primarul Sectorului 4 a mers la spitalul Bagdasar, situat în același sector, pentru a efectua un test de urină. După ce acesta a dat un rezultat negativ, Daniel Băluță a declarat: "Important e să nu judecăm niciodată pe nimeni până când nu avem niște confirmări. Este foarte important pentru toți să nu consume substanțe psiho-active".