Creier afectat după Covid? Descoperire îngrijorătoare pentru milioane de pacienți

Un nou studiu atrage atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lungă durată, sugerând că această afecțiune ar putea fi asociată cu inflamație cerebrală și modificări similare celor observate în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer. Informațiile au fost publicate de The Independent și se bazează pe cercetări realizate în SUA.

Pentru majoritatea pacienților, COVID-19 este o infecție ușoară, cu simptome care dispar în una-două săptămâni. Însă în cazul unor persoane, manifestările persistă săptămâni sau chiar luni după faza acută. Medicii definesc „Long Covid" drept prezența simptomelor la cel puțin patru săptămâni de la debut, iar în multe cazuri acestea depășesc trei luni.

Oamenii de știință estimează că aproximativ 20 de milioane de americani au fost diagnosticați cu Covid de lungă durată. Printre simptomele frecvente se numără oboseala severă, durerile musculare persistente, „ceața mentală", amețelile, depresia, senzația de lipsă de aer și pierderea mirosului sau gustului.

Cercetătorii de la NYU Langone Health au analizat modul în care Long Covid afectează creierul, concentrându-se asupra plexului coroid, o structură responsabilă de producerea lichidului cefalorahidian. Acest lichid protejează creierul și măduva spinării, elimină deșeurile și transportă nutrienți. Plexul coroid are și rol de barieră protectoare în interiorul creierului.

Studiul arată că pacienții cu Long Covid prezentau un plex coroid cu aproximativ 10% mai mare decât cel al persoanelor sănătoase. O astfel de modificare este asociată cu inflamație cronică și neurodegenerare și a fost corelată anterior cu biomarkeri identificați în boala Alzheimer progresivă.

Cercetarea a inclus 86 de pacienți cu Long Covid și simptome neurologice, 67 de persoane vindecate de COVID-19 și 26 de participanți sănătoși. Cei cu Long Covid au obținut scoruri cu aproximativ 2% mai mici la testele cognitive comparativ cu celelalte grupuri.

Autorul principal al studiului, dr. Yulin Ge, a explicat că răspunsurile imune persistente ar putea îngroșa vasele de sânge din creier și afecta bariera cerebrală. Potrivit acestuia, mărirea plexului coroid ar putea reprezenta un semnal timpuriu al unui posibil declin cognitiv.

Cercetătorii subliniază că nu este clar dacă aceste modificări sunt reversibile sau dacă pot conduce la un declin cognitiv pe termen lung. Echipa analizează în prezent datele de monitorizare pentru a evalua efectele neurologice persistente. Specialiștii speră să stabilească dacă aceste schimbări pot anticipa apariția unor probleme cognitive durabile.