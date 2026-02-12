Bărbat dispărut din septembrie, găsit mort în propria locuință. Anchetă în Poliție privind modul în care a fost căutat
Postat la: 12.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un caz care ridică semne grave de întrebare zguduie județul Brăila. Un bărbat în vârstă de 72 de ani, dat dispărut încă din 18 septembrie 2025, a fost găsit mort marți seară - în propria locuință din comuna Ulmu. Trupul se afla sub un pat, într-una dintre camerele casei în care bărbatul trăia singur.
Descoperirea macabră a fost făcută de un vecin, care, potrivit informațiilor din anchetă, ar fi decis să intre în locuință după luni întregi în care nimeni nu l-a mai văzut pe bătrân. Bărbatul a alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au ajuns polițiștii și un echipaj de la Serviciul de Medicină Legală, care a ridicat trupul neînsuflețit.
Vecinii au sesizat dispariția bărbatului pe 18 septembrie 2025, după ce acesta nu mai fusese văzut din data de 15 septembrie. Omul locuia singur, nu avea rude cunoscute și era cunoscut în comunitate cu anumite probleme de sănătate. Tocmai această situație ar fi făcut ca dispariția să nu genereze o mobilizare amplă la nivel local.
Cu toate acestea, faptul că trupul a fost găsit chiar în casa sa ridică întrebări serioase despre modul în care au fost efectuate căutările. Surse locale susțin că locuința nu ar fi fost verificată în mod efectiv în lunile de la dispariție până la descoperirea cadavrului.
În astfel de cazuri, procedurile presupun verificări în teren, inclusiv la domiciliul persoanei dispărute, mai ales atunci când este vorba despre o persoană vârstnică, care trăiește singură și are afecțiuni medicale. În prezent, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor standard atunci când este descoperit un deces în condiții neclare.
Medicii legiști urmează să stabilească exact cauza morții și momentul decesului. În paralel, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila a declanșat verificări interne pentru a stabili dacă au fost respectate toate procedurile în cazul sesizării dispariției.
Reprezentanții IPJ Brăila au transmis următorul punct de vedere:
„La data de 10 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că ar fi găsit decedat un bărbat, în locuința sa din comuna Ulmu.
Din verificările efectuate până la acest moment, a reieșit faptul că este vorba de un bărbat de 72 de ani, din localitatea Ulmu, cu privire la care, la data de 18 septembrie 2025, a fost sesizată dispariția.
La momentul sesizării dispariției, polițiștii au desfășurat activități specifice de căutare și investigație, stabilindu-se faptul că nu mai fusese văzut din data de 15 septembrie 2025, nefiind identificați aparținători ai acestuia și că acesta locuia singur, fiind cunoscut cu anumite afecțiuni medicale.
În prezent, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul."
Rămâne însă întrebarea esențială: cum este posibil ca un bărbat dat dispărut de aproape cinci luni să fie găsit mort chiar în propria casă? Ancheta internă a IPJ Brăila ar putea aduce clarificări într-un caz care a șocat comunitatea din Ulmu și a reaprins discuțiile despre eficiența intervențiilor în cazurile de dispariție.
