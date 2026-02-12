Mitică Dragomir, așteptat cu lecitină forte la sediul ÎCCJ. „Cică nu-și mai aduce aminte infracțiunile"

Mitică Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost întâmpinat cu o cutie de lecitină, la noul termen în dosarul de luare de mită. Activistul Marian Ceaușescu l-a așteptat pe Dragomir la sediul ICCJ, oferindu-i suplimentul pentru „a-și aduce aminte infracțiunile pe care le-a săvârșit".

„Dumitru Dragomir (Mitică) întâmpinat la al 2- lea termen din apel la ICCJ cu o cutie de lecitină, pentru a-și aduce aminte de infracțiunile pe care le-a săvârșit, dar cică nu-și mai aduce aminte de ele. Mitică. Domnul Dragomir. Eu. Domn ai fost până să devii o jigodie", a scris Marian Ceaușescu în descrierea videoului în care îi oferă lecitină fostului șef al LPF.

Mitică Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, are un conflict mai vechi cu Marian Ceaușescu. Acesta a intentat chiar o acțiune în instanță prin care cere emiterea unui ordin de protecție împotriva activistului Marian Moroșanu-Tivilic, cunoscut drept Marian Ceaușescu.

Dumitru (Mitică) Dragomir a cerut ordinul de protecție după numeroase incidente pe care le-a avut cu Marian Ceaușescu. Activistul este cunoscut prin protestele sale față de politicieni și față de persoane implicate în dosare penale, pe care le așteaptă în fața sediilor de instanțe, le filmează în timp ce le pune întrebări incomode și în final postează clipurile video pe rețelele de socializare.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 București au respins, pe 18 noiembrie 2025, cererea lui Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, care a cerut ordin de protecție împotriva activistului Marian Ceaușescu. Mitică Dragomir s-a prezentat la sediul Curții Supreme unde se judecă al doilea termen într-un dosar în care este acuzat de de luare de mită. în Același dosar mai sunt judecați Florin Bădiță, Bogdan Dumitru Dragomir și Bodu SRL.

Conform anchetei DNA, în perioada aprilie 2009 - mai 2011, președintele LPF din acea vreme, cu sprijinul lui cu sprijinul lui Florin Bădiță, Bogdan Dumitru Dragomir și Bodu SRL, ar fi obținut 3,5 milioane de euro de la Ioan Bendei. 3,1 milioane de euro au venit chiar de la RCS&RDS SA, banii fiind "ascunși" sub forma unor plăți efectuate într-un contract pentru finanțarea unui local administrat de Bogdan Dragomir, fiul lui Dumitru, Crystal Palace Ballrooms.

Ulterior, DNA a găsit probe că, în perioada 2015-2016, părțile implicate au încheiat mai multe acte juridice pentru spălarea sumei de 3,1 milioane de euro, cu aceleași companii, RCS&RDS SA, Bodu SRL și Integrasoft SRL, în prim-plan. În acest caz, Dragomir fusese trimis pentru prima dată în judecată în 2017 și condamnat în 2019 la patru ani de închisoare cu executare de către Tribunalul București, pentru luare de mită și complicitate la spălare de bani. Procesul a fost reluat însă după o decizie a Curții de Apel București de anulare a sentinței.