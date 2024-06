Portugalia are cea mai mare rată de vaccinare cu Covid-19 din lume, conform Universității Oxford, Our World in Data, cu aproape 100% dintre cetățenii eligibili cu vârsta de peste 12 ani dublu vaccinați.

Această statistică extraordinară înseamnă că Portugalia este un studiu de caz perfect pentru a afla cum au funcționat vaccinurile experimentale cu ARNm - și dacă acestea au vreun dezavantaj.

În timp ce Bill Gates, presa tradițională și cartelul Big Pharma au susținut că, cu cât mai mulți oameni sunt vaccinați, cu atât societatea este mai sănătoasă, în realitate, exact opusul pare să fie adevărat.

Rata extraordinară de vaccinare din Portugalia a cauzat multe probleme, potrivit experților medicali, însă poate cel mai izbitor rezultat în națiunea iberică este rata excesivă a deceselor, care continuă să se accelereze de la an la an după lansarea ARNm.

"Conform datelor Institutului Ricardo Jorge, publicate joia aceasta în Expresso, între 18 decembrie și 14 ianuarie s-a înregistrat un exces de mortalitate de 28%", explică Gustavo Tato Borges, președintele Asociației Naționale a Medicilor din Sănătatea Publică.

Medicii sunt nedumeriți, deoarece cetățenii portughezi continuă să moară în proporții considerate până acum de neconceput. De exemplu, în luna ianuarie a acestui an, peste 2 800 de cetățeni au murit peste nivelul de referință.

Atât de mulți oameni mor în 2024 încât spitalele și unitățile de asistență medicală de urgență sunt complet copleșite.

"Asociația națională a medicilor din domeniul sănătății publice consideră că supraaglomerarea departamentelor de urgență ar fi putut pune în pericol îngrijirea eficientă a oamenilor și ar fi contribuit la nivelurile ridicate de mortalitate", a declarat Gustavo Tato Borges.

Creșterea vertiginoasă a ratei excesive a mortalității șochează națiunea, iar apelurile generalizate pentru o anchetă oficială privind cauza au fost blocate în mod repetat de către guvern.

Anchetatorii ar putea începe prin a observa că Portugalia se mândrește cu cea mai mare rată de vaccinare din lume și, de asemenea, cu cea mai mare rată de mortalitate în exces din Europa. Uneori, corelația implică cauzalitatea.