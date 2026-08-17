Cât timp economisești dacă mergi cu 150 km/h pe ruta București - Constanța. Creșterea vitezei vine la pachet cu un consum mai mare. Cu ce viteză e recomandat să circuli
Postat la: 17.08.2026 |
Pe ruta București-Constanța, diferențele de viteză se văd atât în timpul petrecut pe drum, cât și în costul călătoriei. Un calcul realizat pentru un traseu de aproximativ 225 de kilometri pe A2, arată că cele câteva minute câștigate prin creșterea vitezei vin la pachet cu un consum mai mare.
Pe drumul București-Constanța, diferența dintre 130 km/h și 150 km/h este de aproximativ 14 minute, dar costul crește vizibil la orice tip de mașină: benzină, motorină, GPL, hibrid sau electrică. Calculul arată că 130 km/h rămâne viteza cea mai echilibrată, în timp ce 150 km/h aduce un câștig mic de timp și consum mult mai mare, potrivit libertatea.ro.
În România, limita maximă legală pentru autoturisme pe autostradă este de 130 km/h. Vitezele de 150 km/h și 200 km/h sunt folosite doar pentru comparație matematică, nu ca recomandare de condus.
La o viteză constantă de 110 kilometri pe oră, drumul dintre București și Constanța ar dura aproximativ două ore și trei minute. Dacă viteza crește la 130 de kilometri pe oră, timpul scade la o oră și 44 de minute, ceea ce înseamnă un câștig de aproximativ 19 minute. La 150 de kilometri pe oră, durata estimată ajunge la o oră și 30 de minute, astfel că șoferul câștigă încă 14 minute față de mersul cu 130 de kilometri pe oră.
Calculul include și o variantă de 200 de kilometri pe oră, la care traseul ar fi parcurs în aproximativ o oră și opt minute. Viteza este însă ilegală pe autostradă în România și este prezentată doar ca exercițiu matematic. Limita maximă legală pentru autoturisme pe autostradă este de 130 de kilometri pe oră.
Diferențele apar și atunci când este calculat costul combustibilului. Pentru o mașină pe benzină, drumul la 110 kilometri pe oră este estimat la 123 de lei. La 130 de kilometri pe oră, costul urcă la 153 de lei, iar la 150 de kilometri pe oră ajunge la 191 de lei. În scenariul de 200 de kilometri pe oră, costul estimat ajunge la 329 de lei.
Pentru o mașină diesel, costul este de aproximativ 116 lei la 110 kilometri pe oră, 144 de lei la 130 de kilometri pe oră și 184 de lei la 150 de kilometri pe oră. La 200 de kilometri pe oră, suma ajunge la aproximativ 319 lei.
Șoferii care folosesc GPL ar plăti aproximativ 73 de lei pentru traseu la 110 kilometri pe oră. La 130 de kilometri pe oră, costul urcă la 91 de lei, iar la 150 de kilometri pe oră ajunge la 114 lei. La 200 de kilometri pe oră, calculul indică un cost de aproximativ 196 de lei.
Și la mașinile hibride diferențele sunt importante. Pentru un hibrid pe benzină, costul estimat crește de la 106 lei la 110 kilometri pe oră la 138 de lei la 130 de kilometri pe oră și la 178 de lei la 150 de kilometri pe oră. La 200 de kilometri pe oră, costul ajunge la aproximativ 308 lei.
Cât timp se economisește
Pentru un drum normal spre mare, 130 km/h este punctul de echilibru. Ajungi cu aproximativ 19 minute mai repede decât la 110 km/h, fără să intri în zona în care consumul crește disproporționat.
La 150 km/h, câștigul este prea mic: 14 minute față de 130 km/h. Pe benzină și motorină, acele 14 minute costă în jur de 40 lei în plus, fără să includem riscul de amendă, uzura mai mare, zgomotul, frânările sau stresul din trafic.
Pentru șoferii care vor cost minim, 110-120 km/h este varianta economică. Pentru șoferii care vor timp bun fără consum exagerat, 130 km/h este alegerea logică. Pentru 150 km/h, calculele nu arată o economie reală de timp suficient de mare.
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